適時獎勵自己！讓「成就感」與「競爭意識」提升你的地位

文／安潔拉．雅赫拉（Angela Ahola）

對我們人類而言，能夠感覺自己有所成就，意義重大。

假如你告訴某人，他／她對你而言有多麼重要，你的話語對當事人而言，想必會和黃金一樣貴重。所以，請盡量讓他人感到自己的重要性與成就，他們會因為這一點而喜愛你的。

假如你希望自己每天都能擁有成就感，你需要獎勵自己的正確行為。每天定義出一件順利完成的事情，感受一下「耶！我辦到了。」的雀躍，請務必記住：達成眾多的小型目標以後，你才有機會實現大型目標。

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論及其他人對我們所造成的影響時，他們的表現與我們自己的表現之間存在著相當密切的關聯性。假如你認定自己落後，這會促使你拿出更好的表現，不過這只在你些微落後時，才有可能實現。可以想想該如何將自己的競爭意識，與對地位的追求作為刺激物使用，藉此讓自己的表現更好。但請千萬別拿自己和伴侶比較，你們可是隊友。

我們的確是具有社會性的物種，也很想成為「群體」的一份子——但你也不必羞於與眾不同。那些導致你試圖抑制自己、裹足不前的，只是你心中「專注於生存的念頭」，實際上，這一切並沒有你所以為的那麼危險。請牢記這一點。

社交性（通常）也讓我們更具有生產力。所以，假如你知道自己在與他人有所交流、互動以後會變得更加有效率，在你面臨必須拿出好表現或感覺正面的情境時，請你務必要考量到這一點。這種情況下，請你別應徵一項沒有任何同事相陪伴的工作。

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一而再、再而三地與同一個人見面，有其優點與缺點。假如你經常見到某人，你可能會情不自禁地開始喜歡上她／他。此外，假如你（藉由某種方式）反映某個人的想法或行為，對方也可能開始喜歡你。

書名：《為什麼我們這樣想，那樣做？：從動機、抉擇到改變，瑞典最受歡迎講師帶你邁向理想生活，擁抱快樂與平靜！》作者：安潔拉．雅赫拉（Angela Ahola）出版社：讀書共和國／潮浪文化出版時間：2021年6月2日

藉由確保在重要的場合，必須拿出好表現時有觀眾在場看著你，你會取得比較好的結果。就連你的決定也會受到他人影響；所以，盡量讓你周圍的人和你享有相同的價值觀。

群體的意見是很有分量的，我們會讀別人也在讀的書，聽別人也在聽的歌曲。即使在某些情境下，我們明明知道正確的答案，卻仍然跟從群體的意見。就算群體的意見是錯誤的，我們仍相信它是正確的。所以，請留意：假如你能確保自己率先在會議中發言，和在同一場會議的後期才發言相比較，你的想法與建議會更容易取得共鳴。

接著，請讓自己置身於積極、能夠啟發與鼓舞人心，且不會偷取你能量與生活中喜悅的人們身邊。也請盡可能避免過度操勞、壓力、疲倦與飢餓。當然，事情不可能永遠如你所願，但請盡力而為。

●本文摘自讀書共和國／潮浪文化《為什麼我們這樣想，那樣做？：從動機、抉擇到改變，瑞典最受歡迎講師帶你邁向理想生活，擁抱快樂與平靜！》