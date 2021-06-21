關心則亂，學習夫妻間正確的關心方式

文／王壽南

夫妻互相關心的行為中，最首要的是陪伴。想辦法在自己生活的程序中，多安排一些時間，陪伴另一半，增加兩個人共同相處的時間，相處的時間越久、越長，就越能體會對方的愛；相反的，如果相處的時間越少、越短，就越不能感受到對方的愛。

建昌家就是最好的例子，建昌的妻子玲惠，三年前帶著十歲的兒子，從臺灣移民到美國，留建昌一個人在臺灣，玲惠三年都沒回臺，建昌在臺灣工作非常忙碌，也沒有時間去美國。

有一天，我忽然接到玲惠從美國打來的電話，她在電話裡哭著說：「建昌有了外遇，他要和我離婚。」

我感到很突然也很茫然。「你們以前的感情不是很好嗎？為什麼要離婚？」我決定來問問建昌。

第二天，我找到了建昌，問他為什麼要離婚？建昌說：「我跟玲惠三年沒見面了，我孤伶伶一個人生活，玲惠完全不關心我，我只是每年匯錢的工具而已。既然沒有了愛，這種婚姻怎麼維持下去呢。」

的確，夫妻兩個人相處的時間太少，就越來越疏遠了，由戀人漸漸變成陌生人，愛的濃度也越來越淡，所以互相陪伴，是維持甜蜜夫妻關係的先決條件。

從傾聽中發現對方需求

夫妻相處，不僅僅是兩個人身體常常陪伴一起，更要用心去了解對方的生活方式、好惡、處理事情的方法、情緒的表現、內心的想法等等。互相了解得越多，夫妻感情就會越好，當雙方言行相互有了默契，兩個人就會變成知己，成為知己的夫妻。凡是知己的夫妻，一定是甜蜜又恩愛。

若要互相了解，則傾聽是必需，許多夫妻常常會搶著講話，自己的意見表達完了，不是離開，就是獨自看報紙或是看電視，不再理會對方說什麼。尤其是做丈夫的，最容易犯這個毛病。

其實，傾聽對方的話語，是維持良好夫妻關係的重要因素。「傾聽」，不僅是聽見而已，不是只接受對方的聲音，傾聽除了聽到聲音外，還要了解對方說話的內容和含義，並且互動與溝通。所以，在傾聽的時候，要專心注意，還要細心觀察對方的表情，並且做出適當的回應。

願意「傾聽」，表示重視對方、尊重對方，所以，傾聽可以增加夫妻相互的了解，增進夫妻之間的感情。

（圖／Unsplash）

愛要尊重才不傷人

而最後就是互相尊重，夫妻關心對方是好的，但關心的態度要謹慎拿捏，拿捏的重要原則就是處處尊重對方。先拿父母對未成年兒女的關心來舉個例子。由於父母對孩子有保護、管教的心理，於是父母在關心時，常常忽略了孩子的自尊心。

曾見過一個母親拿著幾本書，到小學教室裡去找兒子，在教室門口大聲罵兒子：「你這個小鬼，怎麼沒有頭腦，你帶了一個空書包就來學校了，你沒帶課本，怎麼上課呢？你不要一直貪玩，該努力功課。」全班同學都聽到這位媽媽的訓斥，讓這個兒子站在教室門口，羞愧地低了頭，這位媽媽的確是關心兒子，但是完全不顧兒子的自尊心。

連小孩子都有自尊要顧，何況大人，所以夫妻要關心對方，千萬不要把對方當作兒子或女兒隨便責罵。關心原本是件好事，但責罵的態度會使好事變了形。關心要帶著柔和的態度，不可以用高姿態來表現關心，不可以用嚴厲責備的口吻，來顯示自己的關心。

有一次，我聽到一對夫妻在吵架，這位丈夫說：「我告訴妳，騎機車要戴安全帽，妳今天出去怎麼又沒戴啊！如果出了車禍，頭部受傷那怎麼得了！」

妻子說：「我匆匆忙忙都忘記了。」

丈夫說：「妳這個女人就是沒頭腦，總是迷迷糊糊的。」

「撞死是我的事，你少管！」妻子當然會很生氣。

這位丈夫關心妻子的安全，原是出於愛的心理，但是用責備的言語表現出來，妻子在自尊心的作用下，自然會認為丈夫管教約束自己，於是很容易直接拒絕的丈夫的關心。因此關心態度的拿捏非常重要。

談到夫妻之間互相關心的行為表現，須注意的有以下幾點：

•要多多陪伴對方。 •增加相處的時間。 •要多多了解對方。 •要傾聽對方的講話。 •要處處尊重對方。

總而言之，關心是種善意，但要用正確的方式傳達給對方，讓對方領受到你的善意。如此的關心，才能成為夫妻愛情的凝聚力。

●本文摘自 臺灣商務印書館 出版之《Yes, I do. 我願意：從相遇、相知到相守的伴侶相處方程式》。