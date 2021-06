看懂新聞英文輕鬆接收第一手資訊，成為產業達人！

文/李端老師

新聞英文(news English),顧名思義就是英文報章、雜誌所使用的英文。就像商用英文(business English)、科技英文(technology English)一樣,新聞英文有殊別的寫法。

為什麼要學新聞英文呢?跟我的生活有關嗎?

一般學校教的英文大都圍著日常生活打轉,主要範圍包含社交與溝通。新聞英文則不然,其廣度至廣,深度也最深。全球的政治、經濟、社會、科技、環保,或是時尚界、電玩界的消息皆是新聞英文所涵蓋的範圍。地表上每天都會有很多重大事情發生,因此,你如果想「接地氣」(keep your finger on the pulse of...),便應該要多加涉獵新聞英文,畢竟等別人翻譯還是慢了一點啊。

一般來說,英文新聞的報導按照 ABC 三原則,即 accuracy(正確;實事求是)、brevity(簡短)、clarity(清晰)。要符合這三原則並顧及三者的平衡,多年來新聞英文已形成一些有別於一般英文的特色。

1、用字(wording):在用字方面(尤其在標題),用短字代替長字成為常態,因為短字鏗鏘有力又較不占空間,例如:accord(協議)= agreement、bid(企圖)= attempt…等等。

2、經常使用生動活潑的慣用語(idiom)

3、常使用典故(allusion):常用的典故有源自聖經、希臘羅馬神話、莎士比亞的作品

4、由於網路盛行,社會日新月異,因而有很多新詞(neologism)應運而生。新聞英文經常使用這些新詞來反映一些社會現象,像是chillax(chill + relax)v. 冷靜後放鬆、fandom(fan + kingdom)n. 粉絲群……等等。

在閱讀英文新聞時,往往會在某一則新聞的標題上看到不熟悉的字詞。這時不必立即去查字典,因為撰寫這則新聞的作者會在標題下方的段落中,用同義字或其他方式做進一步的說明。所以閱讀英文新聞是增加英文字彙(your wordrobe)及練習英文寫作的絕佳方法。

書名:《新概念新聞英文:輕鬆讀新聞 放眼看世界+1MP3》作者:李端老師出版社:常春藤英語出版時間:2020年4月30日

由常春藤賴世雄老師的同門師兄弟、常春藤的終審-李端老師所撰寫的《新概念新聞英文:輕鬆讀新聞 放眼看世界》,內容的編排循序漸進,由淺入深,非常適合高中或以上的學生與對新聞英文有興趣的社會人士研讀。書中詳述新聞英文標題的特殊文法和導言及本體的特殊結構。而且貼心的將平常所會看到的新聞英文文章分為十二大類,均附注釋、詳解和精準的中文翻譯,還附有練習題,保證你一定看得懂。

想學會如何閱讀新聞英文,開拓國際視野並與世界接軌!《新概念新聞英文:輕鬆讀新聞 放眼看世界》推薦給你。

●本文摘自常春藤英語出版之《新概念新聞英文:輕鬆讀新聞 放眼看世界+1MP3》。