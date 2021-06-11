看懂新聞英文輕鬆接收第一手資訊，成為產業達人！

文／李端老師

新聞英文（news English），顧名思義就是英文報章、雜誌所使用的英文。就像商用英文（business English）、科技英文（technology English）一樣，新聞英文有殊別的寫法。

為什麼要學新聞英文呢？跟我的生活有關嗎？

一般學校教的英文大都圍著日常生活打轉，主要範圍包含社交與溝通。新聞英文則不然，其廣度至廣，深度也最深。全球的政治、經濟、社會、科技、環保，或是時尚界、電玩界的消息皆是新聞英文所涵蓋的範圍。地表上每天都會有很多重大事情發生，因此，你如果想「接地氣」（keep your finger on the pulse of...），便應該要多加涉獵新聞英文，畢竟等別人翻譯還是慢了一點啊。

一般來說，英文新聞的報導按照 ABC 三原則，即 accuracy（正確；實事求是）、brevity（簡短）、clarity（清晰）。要符合這三原則並顧及三者的平衡，多年來新聞英文已形成一些有別於一般英文的特色。

1、用字（wording）：在用字方面（尤其在標題），用短字代替長字成為常態，因為短字鏗鏘有力又較不占空間，例如：accord（協議）= agreement、bid（企圖）= attempt…等等。

2、經常使用生動活潑的慣用語（idiom）

3、常使用典故（allusion）：常用的典故有源自聖經、希臘羅馬神話、莎士比亞的作品

4、由於網路盛行，社會日新月異，因而有很多新詞（neologism）應運而生。新聞英文經常使用這些新詞來反映一些社會現象，像是chillax（chill + relax）v. 冷靜後放鬆、fandom（fan + kingdom）n. 粉絲群……等等。

在閱讀英文新聞時，往往會在某一則新聞的標題上看到不熟悉的字詞。這時不必立即去查字典，因為撰寫這則新聞的作者會在標題下方的段落中，用同義字或其他方式做進一步的說明。所以閱讀英文新聞是增加英文字彙（your wordrobe）及練習英文寫作的絕佳方法。

書名：《新概念新聞英文：輕鬆讀新聞 放眼看世界+1MP3》作者：李端老師出版社：常春藤英語出版時間：2020年4月30日

由常春藤賴世雄老師的同門師兄弟、常春藤的終審-李端老師所撰寫的《新概念新聞英文：輕鬆讀新聞 放眼看世界》，內容的編排循序漸進，由淺入深，非常適合高中或以上的學生與對新聞英文有興趣的社會人士研讀。書中詳述新聞英文標題的特殊文法和導言及本體的特殊結構。而且貼心的將平常所會看到的新聞英文文章分為十二大類，均附注釋、詳解和精準的中文翻譯，還附有練習題，保證你一定看得懂。

想學會如何閱讀新聞英文，開拓國際視野並與世界接軌！《新概念新聞英文：輕鬆讀新聞 放眼看世界》推薦給你。

●本文摘自常春藤英語出版之《新概念新聞英文：輕鬆讀新聞 放眼看世界+1MP3》。