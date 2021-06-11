快訊

疫苗施打黑箱名單曝 陳時中將對列冊對象做清查

詹宏志認打疫苗：那天好心肝人山人海 我也是其中一員

看懂新聞英文輕鬆接收第一手資訊，成為產業達人！

聯合新聞網 / 讀.書.人
Photo /Obi Onyeador
Photo /Obi Onyeador

文／李端老師

新聞英文（news English），顧名思義就是英文報章、雜誌所使用的英文。就像商用英文（business English）、科技英文（technology English）一樣，新聞英文有殊別的寫法。

為什麼要學新聞英文呢？跟我的生活有關嗎？

一般學校教的英文大都圍著日常生活打轉，主要範圍包含社交與溝通。新聞英文則不然，其廣度至廣，深度也最深。全球的政治、經濟、社會、科技、環保，或是時尚界、電玩界的消息皆是新聞英文所涵蓋的範圍。地表上每天都會有很多重大事情發生，因此，你如果想「接地氣」（keep your finger on the pulse of...），便應該要多加涉獵新聞英文，畢竟等別人翻譯還是慢了一點啊。

一般來說，英文新聞的報導按照 ABC 三原則，即 accuracy（正確；實事求是）、brevity（簡短）、clarity（清晰）。要符合這三原則並顧及三者的平衡，多年來新聞英文已形成一些有別於一般英文的特色。

1、用字（wording）：在用字方面（尤其在標題），用短字代替長字成為常態，因為短字鏗鏘有力又較不占空間，例如：accord（協議）= agreement、bid（企圖）= attempt…等等。

2、經常使用生動活潑的慣用語（idiom）

3、常使用典故（allusion）：常用的典故有源自聖經、希臘羅馬神話、莎士比亞的作品

4、由於網路盛行，社會日新月異，因而有很多新詞（neologism）應運而生。新聞英文經常使用這些新詞來反映一些社會現象，像是chillax（chill + relax）v. 冷靜後放鬆、fandom（fan + kingdom）n. 粉絲群……等等。

在閱讀英文新聞時，往往會在某一則新聞的標題上看到不熟悉的字詞。這時不必立即去查字典，因為撰寫這則新聞的作者會在標題下方的段落中，用同義字或其他方式做進一步的說明。所以閱讀英文新聞是增加英文字彙（your wordrobe）及練習英文寫作的絕佳方法。

書名：《新概念新聞英文：輕鬆讀新聞 放眼看世界+1MP3》作者：李端老師出版社：常春藤英語出版時間：2020年4月30日
書名：《新概念新聞英文：輕鬆讀新聞 放眼看世界+1MP3》
作者：李端老師
出版社：常春藤英語
出版時間：2020年4月30日

由常春藤賴世雄老師的同門師兄弟、常春藤的終審-李端老師所撰寫的《新概念新聞英文：輕鬆讀新聞 放眼看世界》，內容的編排循序漸進，由淺入深，非常適合高中或以上的學生與對新聞英文有興趣的社會人士研讀。書中詳述新聞英文標題的特殊文法和導言及本體的特殊結構。而且貼心的將平常所會看到的新聞英文文章分為十二大類，均附注釋、詳解和精準的中文翻譯，還附有練習題，保證你一定看得懂。

想學會如何閱讀新聞英文，開拓國際視野並與世界接軌！《新概念新聞英文：輕鬆讀新聞 放眼看世界》推薦給你。

●本文摘自常春藤英語出版《新概念新聞英文：輕鬆讀新聞 放眼看世界+1MP3》


閱讀風向球 常春藤英語出版

相關新聞

看懂新聞英文輕鬆接收第一手資訊，成為產業達人！

文／李端老師 新聞英文（news English），顧名思義就是英文報章、雜誌所使用的英文。就像商用英文（business English）、科技英文（technology English）一樣，新

二戰鮮為人知歷史記憶！《被遺忘的人群》：助產士與神風飛行員

提到戰爭，往往聯想到士兵、將帥和國家領導人。被迫捲入動盪的平民百姓，卻是影響最深的那群人。本書還原二戰到美軍占領時期，日本社會大眾生活的軌跡，追尋他們在戰火中求生的身影，銘記戰爭的殘酷與悲傷。

「雲端」正看著你：當大數據變成老大哥，「中國信用制度」會是21世紀數位文化大革命嗎？

新的老大哥並非電影裡凶巴巴看著你的獨裁者，而是無所不知的數位「雲」

相愛相殺的危險情人只是開端？聯文新書《愛我》為你踹開愛情黑暗面！

文／亞斯莫 一、本臺獨家 帶您來關心浴室摔倒昏迷的意外事件所引發的案外案。 日前荷沁企業女總裁段柔丹被女性友人發現倒臥在浴室外的走廊上昏迷不醒，經送醫緊急搶救後，昏迷指數停留在「三」，接下來請看

「只要你好好過日子」悅知文化電子書終於來了！開館慶精選書，結帳再85折！

所有喜愛悅知文化書籍的讀者好消息來啦！以往著眼紙本書的悅知文化，終於在2021年擴大開放電子書市場，現在於各電子書平台，皆可一指選購滿滿的悅知好書清單！ 成立於 2006年歲末，悅知以讀者為中心，不

我們鮮少對「太過便利」發出質疑，然而這卻是由無數店員的血汗堆積而成？

「哪有什麼歲月靜好，不過是有人替你負重前行。」這兩句廣為傳誦的話語，著實為當代社會的寫照。在高度專業分工的時代，我們鮮少看見各項產品背後辛勞工作的人們。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。