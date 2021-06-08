天生不強勢的人，當主管該怎麼有「權威感」？

「權威」，不等於「強勢」

或許你周遭也有這樣的朋友：他們的思考與行事皆直接了當，對自己的想法深信不疑，並且堅持其他人也要遵循自己的想法。他們十分目標導向，一旦確立了目標就會勇往直前，並要求相關人士遵循，因其天生強大的氣勢，大家也多半會聽從其指令、順服其指揮（儘管順服的原因不一定是同意他的看法，而可能是害怕衝突，或只是為了避免更多的麻煩）。

擁有個性權威的人，即便沒有世俗的領導者頭銜，對身邊的人仍有著強大的影響力；而若是他因緣際會被賦予了「職銜權威」，那麼此人往往能成為很稱職的管理者／領導者，做決策、下命令、盯績效皆如魚得水，散發渾然天成的權威感。

如此看起來，一個人是否具備天生的個性權威，似乎比他被賦予的領導頭銜，更能決定此人能不能成為名副其實的領導者。這是否也意味著，就算一個人擁有老闆的頭銜，個性卻溫和客氣，他便注定無法發揮領導效能？當然不是。正如前面所述，個性權威只是權威感的其中一種表現形態。職銜權威加上個性權威，固然是很好的組合，但並不是唯一的組合。

個性不強勢者，如何展現權威感？

如果你身為領導者，但天生缺乏個性權威，不妨運用以下我將分享的三種權威表現形態：專業權威、遠見權威與使命權威。這3種權威表現型態，再加上職銜權威，往往更能以柔克剛、服人服心。而已經具備個性權威與職銜權威的領導者，若能再加上此3種權威表現形態之一，即能將你的領導從配合順服的「霸道」，帶往心服口服的「王道」。

以下，就讓我們以3個實際的故事來理解，何謂專業權威、遠見權威、使命權威。

專業權威：成為專家中的專家

在我的學員中，有些人個性溫和，雖然掛了領導者的頭銜，卻不知道如何發揮權威感，讓管理很辛苦。這總是會讓我想起李安的故事。

我曾讀過李安導演的訪問，當中有一句話讓我印象深刻，他說：「尊敬是『掙』來的。」當時的他在英國拍攝珍．奧斯汀（JaneAusten）名著《理性與感性》（Sense and Sensibility）的改編電影，這是史上第一次由東方導演來執導英國經典文學作品。

劇組成員中不但眾星雲集，且都是硬底子：不是牛津、劍橋等名校畢業，就是皇家莎士比亞劇團的資深演員，各個學識淵博、伶牙俐齒，且經驗豐富、意見多多。置身其中，李安形容自己對英國文學與文化的了解都「落後眾人30年」。

然而面對他們的挑戰，他並未就此亂了手腳。除了投注心力研究原著、歷史細節與價值觀之外，更在拍攝每一場戲前，把準備做得更加透徹，包含人物情緒的分析、走位的安排、攝影機滑軌怎麼走、燈光怎麼打……等種種細節，都計畫了再計畫，推演了再推演，並且一一向劇組人員們解釋、帶領他們執行。最後，李安對專業的極度自我要求，贏得了這群自傲自信的電影人們從心而發的尊敬。

李安不是一個個性強勢的人——即便他想強勢，當時的情境也不允許他用強勢的方式逼大家乖乖就範。然而他很有智慧地透過「專業權威」，逐步贏得大家的尊敬、信賴與跟隨。

如果你像李安一樣，不是個性強勢的人，要你「用頭銜壓人」恐怕也不是一個輕鬆有效率的方式，相對而言，以「專業」服人可能更適合你。要以專業服人，你必須把專業磨練到一個程度，計畫縝密到一個程度，讓你無論面對什麼考驗，都能說得出見解、拿得出辦法。甚至可以這麼說：光是專業，是不夠的。要以專業服人，你得成為專家，甚至是「專家中的專家」，方能「掙」得大家的尊敬，進而成為名副其實的「領袖」。

遠見權威：讓大家看見未來

如果你聽過賈伯斯的演講，大概很難不被他睿智而富遠見的話語折服。賈伯斯的權威感也不只是來自於他的職位，更是來自於他的洞見，也就是遠見權威。

遠見權威的魅力在於：讓大家看見未來，而這份未來不只是美好的想像，更是可行的現實。一位有遠見權威的領導者，能夠透過他的智慧與洞見，開拓大家的視野，為眾人擘畫出一種新的可能性，並透過清楚有邏輯的方式，精準有力地表達出來，進而提供方法，帶領大家逐步實現理想，這樣的領導者即便不強勢，仍然能夠吸引人追隨。

要如何提升自己的遠見權威？除了累積經驗與學識之外，最直接的作法是：改變表達方式。你或許也曾遇過一些人，總是有辦法把複雜的主題解釋得條理分明，聽他們說話就像在看一張整理得簡明易懂的表格，或是標示清楚的地圖，讓人能快速了解吸收。你也可以這麼做：將腦中的想法用清楚、邏輯的方式表達出來，一席話中不僅指出了方向，引領大家的思維，也說服大家產生行動，而這，正是建立權威感最大的目的！

具有遠見權威的表達方式是領導者們一定要練就的，它不只能優化溝通效率，並且能大幅降低話語在未被完全理解之前，就被當成指令執行的風險。

使命權威：無我之我，方為大我

「使命權威」也是一個令人信服的權威表現形態。使命權威的特色在於要求他人時，以強大的使命感將目標與「大我」連結在一起。例如不說「我想請你做這件事」，而是「為了組織，請你做這件事」。

我畢業自輔仁大學織品服裝系，所有校友都對創系的「輔大織品之母」羅麥瑞（Maryta Laumann）修女敬佩有加。已年屆八旬的她，50多年前就從德國遠赴台灣，並在輔仁大學創建了台灣第一個織品服裝系，無私奉獻大半生，就是為了將台灣的紡織業帶動起飛，期間更催生了服飾及飾品標示基準法，並致力於保存傳統服飾文化，捨己為人的奉獻精神獲得大家的尊敬與尊重。

羅修女話不多，也很少談細節，但是她的使命感總是能影響周遭的人一起為目標努力。記得剛回國那年的某個深夜11點，我接到一通電話，羅修女問：「陳老師，可不可以來輔大，為台灣織品服裝界奉獻？」於是我就這樣在輔大兼課了12年。

書名：《魅力領導學》作者：陳麗卿出版社：商業周刊出版時間：2021年5月27日

最後，除了這3種權威感的表現形態之外，容我談一下「品格權威」。在人生中，我們常為自己的能力與成就感到自豪，諸如為自己的專業能力、談判功夫、精湛廚藝、爬過百岳、是三鐵冠軍……而深感驕傲。然而，卻非常少人會以自己的「品格」為榮。

在這裡，我想推薦你培養自己的品格權威，因為品格是領導者良心的基石，唯有行事符合自己的價值觀，方能在成就大業之後，還能仰無愧於天，俯無愧於人。不妨自問：有沒有什麼價值觀，是你萬一失去了會覺得很羞恥的？

這份價值觀，可能是對朋友的仁義、是對公司的忠誠、是公平正義、是正直誠信、是大公無私……當你建立起自己的品格權威，找出自己所堅信的價值觀，做自己感覺對的事，這會讓你無論人生際遇如何，都能真心地尊重且喜歡自己。

此節到尾聲，你大概已經豁然開朗：權威，不必然是強勢的。甚至可以這麼說：天生的個性權威，只是「入門」等級的權威，讓領導者擁有最基本的推動力。然而，無論一位領導者是否有個性權威，只要再加上專業權威、遠見權威與使命權威其中之一做為後盾，影響力就會扶搖直上。因此，不要再覺得自己因為個性限制，而與權威無緣了。只要用對方法，再加上適度的訓練，就能將自己的權威感與影響力極大化！

●本文摘選自商業周刊出版之《魅力領導學：CEO魅力教練解析領導者的35個形象策略題》。