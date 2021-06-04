相信科學改變世界的力量！管家琪推出孩童能懂的《疫苗的故事》

臺灣當前的疫情嚴峻，在新冠肺炎疫情深深影響人們生活的情況下，全世界的科學家開發多種預防型疫苗，因為疫苗，才是終結疫情最佳的方案。童書作家管家琪六月新出版孩子能懂的科普讀物《疫苗的故事》，為小讀者搭起「瞭解疫苗的橋梁」，大好文化總編輯胡芳芳說，本書讓小朋友瞭解疫苗是怎麼來的，現在孩子停課不停學，在此特別時刻，正是孩子最需要的一本希望與信心之書｡

管家琪在本書的序言指出，有史學家指出，回顧人類歷史就會發現，造成最大傷亡的竟然並不是戰爭，而是疾病。譬如，在人類文明的發展史上，天花和黑死病、霍亂等瘟疫，就都留下了驚人的死亡數字。從某個角度來看，人類文明史就是一部對抗病魔的歷史。

疫苗可以說是現代醫學最偉大的發明之一。本書從琴納的種牛痘(天花疫苗的概念)、到巴斯德的狂犬病疫苗，再到沙克的小兒麻痹症疫苗，從十八世紀末到二十世紀中葉，以三個疫苗的故事來讓大家瞭解疫苗發展史上三個重要的里程碑，並兼而講述種牛痘的前身、中國種人痘的故事，還有種牛痘是如何普及，以及好幾位優秀的科學家包括兩位微生物學家科赫和科恩在內的故事，希望讓孩子們增廣見聞之餘，也能從小積極培養科學的精神。

想要瞭解疫苗的歷史?就讀這本書

本書特別邀請前衛服部部長邱文達與《國語日報》家庭版主編林瑋親撰推薦序｡邱文達部長說：「童書作家管家琪經驗老道，收集和消化資料的功夫一流，從琴納種牛痘開始，講到巴斯德的狂犬病疫苗、沙克的小兒麻痹症疫苗，中間還有不少像科恩、科赫的故事，讀來都很吸引人，尤其是開篇琴納種牛痘的故事，像是在看一部紙上電影，連我看了都覺得津津有味」。

林瑋主編的序文寫道，本書第一篇講的就是「天花被消滅的故事」，其中接受種牛痘的小男孩、擠牛奶女工，以及醫生的角色都是真實的，這篇戰勝天花的文章，讀來讓我們生出信心！

林瑋說，管家琪愛為小讀者寫故事，即使是「帶點教育意義的故事」，她都能透過專業作者的處理手法，達到「寓教於樂」的目的。她寫到清朝的康熙皇帝很有「集中隔離」的概念……，用的是非常現代的語詞，對照現況使人看了會心一笑。這本《疫苗的故事》，除了談天花，還談蠶病、炭疽病、狂犬病、霍亂、小兒麻痺症等，甚至還提避免葡萄酒變酸的「低溫滅菌法」，這也是現代牛奶殺菌的方法。作者用趣味且富知識的故事，介紹這些「小到一般人都看不到的生物」，也使「小生物」在作者筆下變得不那麼令人懼怕。

臺灣正在三級警戒的當下，讓孩子閱讀這本書，可以認識這些研發出疫苗的科學家，對世界的偉大貢獻，小朋友可以從中瞭解他們是多麼有毅力的為保護人類健康做研究，終使美夢成真！

●本文推薦好書由大好文化出版之《疫苗的故事》。