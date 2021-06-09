什麼是超強自誇術？宣傳你自己，別害怕爭取人們的注意力

宣傳你自己

很久以前，我把FinePoint當成公關行銷公司經營，把自己視為一般的公關，我意識到公關行銷最適合讓人們在討論自身成就時覺得愉快。我發現公關的活動，也就是我每天在做的事（例如包裝、推銷、建構故事、爭取能見度……），如果是為你自己而做，就能帶來很大的價值。我開始自問，為什麼沒有人使用這些技能來幫助人們，而本書的「超強自誇術」就此誕生。

只要參考公關的指南和技能，你就能把自己包裝得閃閃發亮，也因此減少自誇會帶來的壓力和焦慮。這能讓你看得更遠，並考慮如何說出更龐大的故事。這會給你自信，而不會覺得缺乏隱私。這就像擁有某種「第二自我」（alter ego），一個你「投射出來的自我」，你完全能掌控，而且能用於你的自我宣傳。

很多人不知道公關是做什麼的，甚至取笑這種工作。一般人對公關行銷人員最常見的誤解，就是認為這些人是庸俗的笨女人。這種認知大錯特錯，而且非常令人洩氣。公關的工作是判斷如何包裝一個故事，而且如何訴說，好讓人們注意。他們只是建構一個很棒的故事，讓你獲得注意力。這種工作應該會讓人佩服才對吧？

你必須為自己做的是，判斷你要如何包裝你的故事、你的成就、你的優點，然後怎樣引起人們的注意。做你自己的公關行銷人員，意思就是你必須使用多層面的方法，考慮到各種脈絡和觀眾，並說出會吸引他們的真實故事。你要做的，是運用各種武器來宣傳你自己。

就算你不打算為自己做公關行銷（雇用優秀的公關絕對值那個錢！），也請務必明白這份工作的複雜度。你如果學會公關的思維，在自誇時就能提升溝通能力。我會幫助你改善你的公關行銷心態，好讓你懂得如何巧妙地把自誇融入你的公關行銷過程。

別害怕爭取人們的注意力

你首先該學習的公關技能，是別害怕尋求注意力和肯定。這就是公關行銷人員的優點：作風直接、有能力切入重點，並達成客戶想要的目標。這份工作必須經常拋頭露面，這也是自誇最讓人害怕的部分。只要克服「拋頭露面」的恐懼，提出請求，並推銷自己，你就打贏了一半的仗。你必須重複練習。有時候你會表現得很差勁，正如我以前那樣，但這都是過程的一部分。

書名：《沒人看見你的好，你要懂得自己誇：掌握勇敢自我推銷的藝術》作者： 梅樂迪斯．芬曼（JMeredith Fineman）出版社：方智出版／圓神出版出版時間：2021年6月1日

知名度可能讓你覺得愉快，也可能讓你難受，甚至可能在一天當中就有多次變化。你必須懂得如何駕馭這些感受，利用它們來獲得成功。公關行銷技能就是超強自誇術的實證。我每次成功地用審慎、精確而且易懂的方式說出一個故事，就能獲得成功。

以下是一個失敗案例，因為我當時沒把故事說得正確又精確。

我剛成立FinePoint的時候，是做數位策略的工作。在二○一○年，尤其在華盛頓特區，「數位策略師」對我的潛在客戶來說沒多大意義。出於我個人的偏見，我有很多年一直避免使用「公關」這個字眼。但問題是，我其實就是個公關。我把自己描述成「數位公關」之後，人們就開始雇用我。我當時其實沒弄懂自己究竟在做什麼工作，也沒使用適當的行話。我試著找到屬於自己的詞彙來描述這份工作，就算它其實就是公關行銷。但我其實不需要多此一舉。

●本文摘選自方智出版/圓神出版之《沒人看見你的好，你要懂得自己誇：掌握勇敢自我推銷的藝術》