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宅家耍廢真英雄　待在家裡拯救世界

聯合新聞網 / 讀.書.人
尖端出版與聯合線上電子書城「udn讀書吧」聯手推出「宅家耍廢真英雄電子書展」，陪大家一起居家抗疫、不無聊。（圖／udn讀書吧提供）
尖端出版與聯合線上電子書城「udn讀書吧」聯手推出「宅家耍廢真英雄電子書展」，陪大家一起居家抗疫、不無聊。（圖／udn讀書吧提供）

尖端出版為了讓居家防疫的讀者，在炎炎夏日『宅家防疫』不無聊。特別與聯合線上電子書城「udn　讀書吧」攜手推出《宅家耍廢真英雄電子書展》，藉由部分輕小說、漫畫第一集免費的大方促銷，讓讀者待在家就能一指入手電子書，買書看書不用與人連結，安心閱讀零風險。

《宅家耍廢真英雄電子書展》除了第一集免費之外，有超過250本以上的電子書，全都以優惠價格給在家防疫的宅家英雄們一個特別的獎勵。特別推薦第一集0元且已翻拍成電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》原著輕小說，還有中華職棒「中信兄弟」啦啦隊的峮峮清涼寫真《一見峮心 峮峮個人寫真書 數位精華版》，以及多位樂天女孩RAKUTEN GIRLS個人寫真《天天和你在苡起巫苡萱寫真書》《孟幻旅程 孟潔個人數位寫真》等精彩寫真，各類生活書籍、漫畫等多樣書種推薦給讀者。宅家英雄們不要錯過了喔！

udn　讀書吧 x 尖端出版　宅家耍廢真英雄電子書展

活動期間：即日起至2021/06/08

了解更多：立即前往

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