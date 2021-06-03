宅家耍廢真英雄　待在家裡拯救世界

白先勇、奚淞聯手解紅樓，不道人物心機，專注演說上層綿密的神話結構，撥開繁華故事表象裡、潛藏「明心見性」的心性世界。 聚焦鮮少被人注意、所謂「草蛇灰線」的人物英蓮，於她貫穿小說全場的悲劇現象，提出前所未聞的新解；侃侃而談靈魂人物賈寶玉，一步步歷經紅樓夢幻，終入「落了片白茫茫大地真乾淨」之境的出離真相⋯⋯。 這是一場觸及靈魂的深度談論， 完整詮解這齣文學史上最偉大的夢幻劇。

2021-06-03 09:11