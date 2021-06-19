尤薩：奧內蒂《短暫的一生》是「最靠近所有小說家追求的理想祕密」

拉丁美洲文學最具大膽實驗和原創性小說，媲美二十世紀最優秀說故事高手作品！尤薩讚奧內蒂《短暫的一生》，「最靠近所有小說家追求的理想祕密」，即所謂「完美的小說」。 奧內蒂是存在主義的信仰者，作品《短暫的一生》是她樹立風格之作，採用大膽手法構思小說與人生的關係。奧內蒂的小說多以他的出生地蒙德維的亞，以及移居之城布宜諾斯艾利斯作為故事的發展背景。令人窒息的城市生活，一直是他小說中揮之不去的夢魘。他常常將經歷的人事物，清楚地折射在他的小說字裡行間。（編按）

文／胡安‧卡洛斯‧奧內蒂（Juan Carlos Onetti）

一 聖塔蘿莎風暴

「這個世界瘋了。」女人像是修正，又說了一遍，彷彿她是這麼詮釋世界的。

我聽著她穿過牆壁的聲音。我想像她的嘴巴蠕動，眼前是冒白煙的冰塊和發出悶氣的冰箱，或是曬得熱燙的木條簾子，靜止不動的簾子隔開了臥室與外頭午後的燠熱，家具剛送達，凌亂地堆在昏暗的室內。我心不在焉地聽著女人斷斷續續的句子，不太清楚她究竟在嘮叨些什麼。

我猜想，她身穿居家服，露出肥胖的手臂，邊說話邊從廚房走到臥室，有個男人附和她的話，沒有高低起伏的音調流露一絲嘲弄的意味。這時，女人身上散發的熱氣重新聚合，模糊了裂縫，強硬地占據大樓的所有房間，填滿樓梯的縫隙，和每一個角落。

女人在邊間公寓唯一的房間裡走來走去，我站在浴室的蓮蓬頭下，垂著頭聽她說話，淋下的水幾乎無聲無息。

「我發誓，」女人的聲音說，她的音調有些像唱歌，每句話到末尾就閉氣，彷彿每次要吐露什麼，總有東西阻撓。「就算心碎，我也不會跪下來求他。如果這是他想要的，那麼他現在已經稱心如意。我也有自尊。雖然我比他還心痛。」

「加油，加油。」男人試著緩和她的情緒。

一陣靜默過後，此刻我聽見公寓中央傳來冰塊在玻璃杯中碰撞的喀啦聲。那個男人應該體格魁梧，厚唇，襯衫的袖子捲了起來。女人一臉忐忑不安，感覺滑下嘴唇和胸部的汗水十分難受。至於我，隔著薄薄的牆壁，赤裸裸地站著，不必拿毛巾，已經感覺皮膚表面的水珠正在蒸發，我的目光落在門外昏暗的房間，越來越燙人的熱氣爬上了床上乾淨的被單。這一刻，我細細想著荷杜娣絲（Gertrudis）；親愛的荷杜娣絲有一雙修長的美腿；荷杜娣絲的肚皮有一道泛白的舊傷疤；荷杜娣絲安靜眨眼，有時把怨恨當做吞吞口水那樣吞下肚；荷杜娣絲穿著禮服，胸前垂著一條黃金玫瑰花墜飾；荷杜娣絲，深深地烙印在我的心坎上。

女人的說話聲再度傳來時，我正想著將看見荷杜娣絲的胸部再添一道傷疤，我不能流露厭惡，新的傷疤粗而醜陋，爬滿紅色或粉紅色的紋路，或許一段時間過後會淡成白色，變成跟另外一道一樣的顏色，我曾經那樣多次從舌尖認識荷杜娣絲肚皮的那一道傷疤，形狀比較細長、平整，輪廓就像簽名的筆畫一樣圓滑。

「我可能會心碎。」女人對身旁說。「我可能不再是從前的自己。這三年來，李加多（Cuántas）不知道害我像個瘋婆子哭了多少次。您不知情的事很多。這一次他沒跟之前一樣糟蹋我。可是現在一切結束了。」

她應該是在廚房的冰箱前彎腰找東西，冰涼的空氣撲來，她感覺臉和胸部一陣涼爽，伴隨而出的還有濃濃的蔬菜和油炸氣味。

「就算心碎，我也絕不讓步。跪著求我也一樣」

「別那樣說。」男人說。我猜，他悄悄地走到廚房門邊，舉起一隻毛茸茸的手靠著門框，另一隻手拿著玻璃杯，視線從上而下掃過女人蹲伏的身軀。「別那樣說。我們都會犯錯。如果他我們假設，如果李加多來求您」

「我不知道該跟他說什麼，真的。」她老實說。「我為他吃太多苦了！我們再喝一杯，好嗎？」

他們應該是在廚房沒錯，因為我聽見冰塊摔落盆子的聲音。我再一次扭開水龍頭，轉過背對蓮蓬頭灑下的水，腦袋想著就在大約十個小時前的今天早上，醫生小心翼翼地切除荷杜娣絲的左邊胸部。或者他沒有特別小心，那是乾脆俐落的一刀。他應該感到手術刀顫動，感到刀鋒是如何劃過軟綿的脂肪，接著是一種乾巴而緊實的堅硬感。

女人哼一聲，笑了出來；我聽到她說一句話，她的聲音混雜水聲而走調：

「如果他懂我是多麼倚賴男人維生的話就好了！」她離開廚房，走到臥室敲了敲陽台的門。「不過，您是要跟我說聖塔蘿莎風暴什麼時候來？」

「今天。」男人說，他沒跟著女人走過去，因此拉高聲音。「別急，是接近凌晨時。

這時，我發現我想著同一件事想了一個禮拜，我想起我希望渺茫的奇蹟能夠像春天降臨。最後一絲餘暉從小窗口灑落，有隻昆蟲困在浴室好幾個小時，牠困惑和憤怒地在蓮蓬頭水下嗡嗡作響。我學狗兒甩動身體抖落水珠，凝視昏暗的房間，那兒依舊悶熱。如果我忘不掉在手術檯上被切除的左胸，此刻失去原有的形狀，像消氣的水母或花苞，我就寫不出胡利歐．史坦（Julio Stein）找我談的電影情節。既然忘不掉，我只好一直告訴自己假裝忘掉。我不得不等待，無奈靈感枯竭。而就在聖塔蘿莎風暴到來的這天，出賣肉體維生的陌生女子剛搬進隔壁公寓，昆蟲在瀰漫刮鬍泡沫香味的空氣打轉，所有在住在布宜諾斯艾利斯的人，不管他們知不知道，都注定跟我一起等待，他們就像傻瓜張著嘴，在逼人的燠熱中巴望強烈的聖塔蘿莎風暴匆匆過境，一如記憶，緊接著春天的腳步踏上岸邊，城市重回沃土，滿滿的幸福在眨眼間翩翩降臨。

●本文摘選自 麥田／城邦文化 出版之《短暫的一生》。