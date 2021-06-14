《成為西蒙波娃》十幾年來寵粉回信 鼓勵女性解放她自身自由的光芒

西蒙‧德‧波娃，二十世紀最著名的女性知識分子之一。人們知道她那本暢銷全世界、被奉為女性主義聖經的《第二性》；人們也知道她實際投身法國女權運動，成功推動修法以改善女性處境、反對性別歧視。 凱特‧寇克派翠這本最新傳記《成為西蒙波娃》，則全盤檢視過往她自述回憶錄，不僅能讓我們更加全面看見波娃與她所處的時代，以及她如何奮力回應那些阻礙與挑戰，也讓我們藉此審視自己的時代與自身所抱有的價值觀。（編按）

文／凱特‧寇克派翠（Kate Kirkpatrick）

波娃在一九五七年初寫給艾格林的新年問候信中提到，自己開始嘗試寫新的東西：「小時候和青年歲月的回憶錄，我不只想要說故事，也想要透過周遭世界今昔面貌之脈絡來解釋我是誰、我如何成為如今的我」。

就像《第二性》一樣，《一個乖女孩的回憶錄》中的文字從她體內湧出，她以一年半的時間寫完此書。她回頭讀了舊日記，到國家圖書館查舊報紙，並思考該怎麼處理故事中的人們。她很樂意與大眾分享她的人生——或至少是她這個人的外在形象——但其他人願意出現在她的書裡嗎？於是她替梅洛龐蒂取了化名（但只有在他與莎莎戀愛的段落使用此化名，哲學家梅洛龐蒂則以本名出現在書中），也替馬厄與莎莎的家人取了化名。

比起之前的作品而言，這本在十月六日出版的回憶錄對她來說具有更深的個人意義。有些書評認為她在敘述日常生活時加入了太多乏味的細節（誰想知道寂靜的背面有什麼啊？），但也有些書評將她與盧梭及喬治桑相比——這兩位作家跟波娃一樣在五十幾歲開始書寫自己的人生經歷。

（圖／Unsplash）

之前的作品出版後，也有許多讀者寫信來，但這次的情況和以往不同。瑪西娜．侯許針對波娃所收到的兩萬多封信所進行的研究顯示，在波娃的回憶錄出版後，波娃的讀者群還有波娃與讀者之間的關係都出現極為顯著的改變。在此之後，有更多「一般的女性民眾」寫信給波娃，她們的信情感洋溢、有時提及私事，因為她們感到回憶錄中的西蒙相當親切：「妳從高台上走下〔⋯⋯〕變得比較有人味，妳的知識與文化優勢不再讓妳顯得那麼有距離。」

我們從這些信裡看到，波娃的讀者是懷抱著訝異的心情去想像她在煮飯、感到飢餓及寒冷的樣子。她們也很訝異波娃的書定價比同年代男性作家的書要來得高，訝異波娃的書要等上比沙特的書還久的時間才推出平價的平裝版。數以百計的讀者寫信告訴波娃，她們也一直渴望著能找到自身存在之正當性，也在生活中感到空虛——雖然她們衣食無缺、過著有丈夫與兒女陪伴的「成功」人生。有位讀者甚至在信中告訴波娃自己曾嘗試自殺。

隨著時間過去，讀者的信件也讓我們看見，波娃極為關懷女性群體，甚至一封一封回覆讀者的信。她與某些讀者通信長達十年以上，鼓勵她們用自己的眼睛看世界、計畫自己的人生。她對於一些讀者踏上作家之路表達支持，也與一些讀者碰了面。她的行程表一如往常地規律嚴謹，但她每天都挪出一小時來回覆這些信件。

《一個乖女孩的回憶錄》以莎莎之死做為結尾。波娃寫道，她與莎莎並肩抵抗了等在前方的「惡劣命運」；有好長一段時間，她都「相信自己的自由是以莎莎的死作為代價換來的」。直至這一年，她終於得知了梅洛龐蒂當年所做決定背後的原因。

（圖／Pixabay）

這本書出版後，莎莎的妹妹芳絲瓦．比瓊（Françoise Bichon）寫信給波娃，解釋當年拉匡家拒絕這樁婚事的理由。比瓊與波娃在十一月時見上了面，她還給帶了幾封莎莎寫的信給波娃看。實情是，當年拉匡家僱了一位私家偵探，調查有可能成為他們家女婿的梅洛龐蒂——畢竟這件事不只關乎他們家女兒的人生，也關乎數十萬法郎的嫁妝。結果私家偵探發現，梅洛龐蒂是私生子。通姦對於信奉天主教的拉匡家來說是不可饒恕的重罪，所以他們不可能讓自己的女兒嫁給梅洛龐蒂。

梅洛龐蒂答應拉匡家，如果他們願意保守祕密，他會放棄追求莎莎——梅洛龐蒂的姊姊訂婚了，他不能讓家族醜聞影響到她的婚約。至於莎莎，她對於家裡曾委託偵探與偵探所調查到的事全然不知，直到她因梅洛龐蒂突然的冷落變得極為沮喪混亂，她的母親才終於把這一切告訴她。乖巧的莎莎試著順從父母的心願。當拉匡家瞭解到自己的決定傷害女兒有多深時，一切都已太遲了。

無人能重寫莎莎的故事，為這個故事加上快樂結局。但至少，波娃終於知道真相了。波娃希望自己的作品能訴諸讀者之自由，在她們的心中添上新的可能性、讓新的道路浮現於她們的人生之中。誰想像得到，原來讀者也能發出解放自身的自由光芒？

●本文摘選自衛城出版社於6月2日最新出版新書《成為西蒙波娃》。