傳奇在風中迴盪——大辣總編輯黃健和憶鄭問

文/黃健和(大辣出版總編輯)

傳奇在風中迴盪

「喜歡我的作品,就去看漫畫吧。我想說的,都在漫畫裡了。」

鄭問曾經這樣回答讀者的種種詢問;讀者及編輯也都信服同意。

二○一七年三月二十六日鄭問過世,享年五十八歲。

原本沉默的讀者群,開始在網路上留言;回憶他們與鄭問的相遇,及這些作品對他們的影響。

國際友人,亦紛紛現身:日本漫畫作家的推崇,香港動漫、電影界的致敬,中國遊戲界的回憶……一點一滴的勾勒鄭問較陌生的一面。

我們發現,我們渴望理解鄭問,希望知道他的大小諸事,All the things behind the scene。

這位作者,倒底是怎麼開始他的創作;我們希望知道,他跟那些人合作過;每部作品是怎麼開始,又如何完成。

因此,我們開始了《人物風流:鄭問的世界與足跡》的出版構想,我也整理了我和鄭問的相識過程。

是三十多年前的夏日午後,家附近的家庭理髮店,排隊等著理個平頭;板凳上幾本大開本的《時報周刊》,隨手拿起翻閱,看到這期竟夾了漫畫頁《鬥神》,人物刻劃有日本漫畫的風格,線條筆觸則是港式光影,善惡決鬥間,首次發現了這位台灣作者:鄭問。

是開始進入職場工作的秋末,躲進漫畫出租店仍是最教人開心的假日休閒。不小心拿起了《刺客列傳》,這作者名字依稀記得。兩千年前的人物在出租店的陰影中逐漸擴大,將人帶入金戈鐵馬、甲冑撞擊的戰國時代。

是解嚴後的台灣冬夜,和平東路二樓的小酒館「攤」,人聲酒語喧嘩。各個行業的酒徒,各據一角:那桌是才從抗議遊行隊伍中返回的攝影記者們,旁邊是電影《悲情城巿》拍攝劇組正討論著白日裡金瓜石八角樓的拍攝,遠遠長桌十來人竟然是漫畫作者桌:敖幼祥/蕭言中/嘎嘎/張友誠/曾正忠/阿推/陳弘耀……白襯衫黑框眼鏡身影,安靜地喝著酒的是鄭問。

是世紀初的北京春天,聽說鄭問在北京,也就約了去走訪。是在北三環安華橋附近的廠區,鄭問親切而客氣的問候,曾經是編輯/作者的情誼為之快速喚回。那時鄭兄正忙著電玩遊戲《三國誌》的規劃與設定,印象深刻的是他神采飛揚解說著他創造出來的角色:不是白衣文士、不是執戈將軍,而是那個賣燒餅的老頭、這個擺豆花攤的潑辣二姐、那個在巿集裡東鑽西溜的小男孩……鄭兄的三國就在一個個小人物中拉開序幕。

鄭問與阿鼻劍編劇馬利合影(圖/大辣出版Dala提供)

大辣出版鄭問作品是從二○○八年開始,第一部作品是《阿鼻劍》,接著是《刺客列傳》,這期間出版的速度節奏並不是太快。原因除了有些作品的版權仍在講談社手中,另一個原因是非常希望能推動鄭問的新作登場。

這個新作選項,從《阿鼻劍3》的規劃,再到《敦煌行》的籌備,最後是鄭問自己研究整理的《清明上河圖》;幾乎每二到三年,就推翻前一個案例。

漫畫創作/發表媒體/閱讀群眾,這個漫畫工業體系的三軸點,在新世紀裡成了一個大哉問。

原先的日本漫畫體系,台灣於九○年代引進時,最高曾達數十本漫畫雜誌同時在巿面上流通,但這光景在新世紀僅剩屈指可數的漫畫媒體。鄭問的新刊創作,就一直停留在故事規劃的環節上。

倒是經典舊作的整理出版,持續的進行,算是有計畫地將鄭問作品慢慢出齊。

二○一七年三月初,我去新店台北小城的鄭問家談三件事:《東周英雄傳》的德文版/《刺客列傳》的精裝版/《深邃美麗亞細亞》。三件事,都很快的聊完;鄭問很開心的同意進行。

《深邃美麗的亞細亞》©️鄭問(圖/大辣出版Dala提供)

那天,鄭問贊揚了他大辣版作品的美術設計楊啟巽,拿著《萬歲》拍了張照。

「阿和,你做得還不錯;但是還不夠,你可以再多做一點!」鄭問拍拍我的肩膀。

沒想到,這次的相會,竟然就是最後一面。

編輯這本書的過程裡,在台灣,我們採訪了諸多和鄭問創作有關的人,也邀請各方相關的人來寫他們記得的鄭問、了解的鄭問。從最早的階段,一直到他去世前;從他的同學到他第一個編輯到他的讀者。

同時,我也另去日本、香港、中國,見了栗原良幸、新泰幸、馬榮成、馮志明、黃玉郎等人,或採訪他們,或邀請他們撰稿。

印象特別深刻的是見講談社《YoungMagazine》副總編輯新泰幸那一次。

我們那天的談話,算是鄭問第三任編輯與第四任編輯的對談。

《阿鼻劍第一部尋覓》©️鄭問(圖/大辣出版Dala提供)

我是《星期漫畫》的編輯,《阿鼻劍》的畫稿就這麼一路,由「飛腿黃」從新店到萬華公司再到製版廠。新泰幸則是當年鄭問應栗原良幸去了日本之後,作品在《Morning》、《Afternoon》雜誌上連載時候的編輯,《東周英雄傳》、《深邃美麗的亞細亞》均在其手中出版。

那一天我們最後的共同結論是:「拿到像鄭問這樣的創作者手稿,以第一位讀者的身分拜讀,算是個最迷人的美夢吧!」

《人物風流:鄭問的世界與足跡》是獻給鄭問的,也是獻給所有他的讀者的。

我們盡最大的努力,讓鄭問曾經有過的夢想能呈現在讀者眼前,也把所有和他一起工作過的人所體會過的美夢都分享給讀者。

大俠已遠颺。但他的傳奇在風中迴盪。繼續。

