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《四天》從失戀中開啟的療傷之路，水晶孔自述創作過程

聯合新聞網 / 大辣出版Dala
《四天》©️水晶孔（圖／大辣出版Dala提供）
《四天》©️水晶孔（圖／大辣出版Dala提供）

圖、文/水晶孔Crystal Kung

現代人的愛情，是什麼樣子的呢?

我想要畫一本關於愛情的書，帶著這樣的想法開始動筆。在此之前，我從來不覺得愛情會是人生的一項課題，直到在畫這本書的過程中，經歷了數次的痛苦經歷，讓我感覺到要愛上一個人，而那個人剛好也愛上了你，然後你們還能順利在一起，接下來還能順利共度餘生，真是一項不可能的任務呢。

我曾經跟我的心理醫生說:「我覺得我沒有愛人的能力了。」到底要怎麼好好地找到一個你愛的人呢?如果，最後跟我在一起的人，其實我根本不愛他，要怎麼辦呢?我真的能碰到一個夢寐以求的人嗎?我對此充滿了焦慮，帶著這樣的焦慮，我畫出了本書的第二篇故事〈交易〉。究竟在夢中的愛情是真的能夠實現的嗎?還是到了最後依舊是一場空呢?

《四天》©️水晶孔（圖／大辣出版Dala提供）
《四天》©️水晶孔（圖／大辣出版Dala提供）

急於證明自己還是有愛人能力的我，下載了交友軟體。跟朋友一起嬉鬧著看著配到的帥哥照片，緊張地回著訊息，甚至大老遠跑到紐約市與對方見面。在遇見對方的一霎那，我發現還處在情傷當中的自己，不應該將傷痛挪到一個無辜的陌生人身上。因此離開酒吧後，我將對方的號碼從手機中永遠移除。接下來的幾個禮拜，我繼續滑著交友軟體，看這一張張的臉被滑掉，我再也無法找到一個想讓我往右滑的人。真愛真的會在這數百數千張臉孔中出現嗎?每一張照片都像是被審 核履歷一般地在幾秒鐘內被跳過，螢幕對面真的是可以開始一段戀情的人嗎?我默默按下了軟體 刪除鍵，並開始動筆了第三篇〈螢幕〉。

《四天》©️水晶孔（圖／大辣出版Dala提供）
《四天》©️水晶孔（圖／大辣出版Dala提供）

感情不順的我，開始了療傷之路。我在心理治療跟自我療癒中慢慢重拾生活機能，也跟以前的朋友有了更多聯繫。有一天，我的一位同志朋友告訴我，他跟他男友在中央公園被人丟了雞蛋。我破口大罵，憤恨地為他抱不平，他卻聳聳肩說:「我習慣了啦，被罵、被吐口水都是日常生活，只是雞蛋真的很噁心誒!」我真心為他感到心疼，氣憤在二十一世紀的美國紐約還能發生這種不公不義的事。「我們都還是要勇敢活下去啊!」在掛掉電話前，他對我這樣說。本書的最後一篇〈勇敢〉就這樣出現了。

《四天》©️水晶孔（圖／大辣出版Dala提供）
《四天》©️水晶孔（圖／大辣出版Dala提供）

書名：《四天 Four in Love》作者：水晶孔 Crystal KUNG出版社：大辣出版社出版時間：2020年09月30日
書名：《四天 Four in Love》
作者：水晶孔 Crystal KUNG
出版社：大辣出版社
出版時間：2020年09月30日

在療傷的過程中，我發現自己總是汲汲營營地想找到一個能夠讓我愛上，也能愛上我的人，並且在一次次的落空之中心灰意冷。我仍然在痊癒的路上，仍然在學著怎麼分一點愛給自己。期許所有跟我一樣在療傷中的你，在經歷過之前所有的空虛、焦慮與不確定後，能夠在最後一章找回繼續愛下去的勇氣。然後能夠回到第一篇，將一切拋下，輕鬆自信地繼續自己向前走，直到一個對的人將「紅線」的另一頭撿起的一天。


●本文摘選自大辣出版《四天 Four in Love》


愛情 交友軟體 大辣出版 閱讀風向球

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