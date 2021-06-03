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寫給童年的一本情書《我的日本夢》卡蜜兒・華耶在彼岸畫下鄉愁

聯合新聞網 / 大辣出版Dala
書名：《我的日本夢》 作者：卡蜜．華耶（Camille Royer） 譯者：韓書妍 出版社：大辣出版 出版時間：2021年3月1日
書名：《我的日本夢》
作者：卡蜜．華耶（Camille Royer）
譯者：韓書妍
出版社：大辣出版
出版時間：2021年3月1日

圖、文／卡蜜．華耶（Camille Royer）

小時候，我非常害怕夜晚，總覺得黑暗會吞噬我。我害怕做惡夢、害怕睡不著、害怕在睡夢中消失。因此我的父母養成一個複雜的習慣：他們必須輪流到我的房間，為我唱童謠、讀童話故事⋯⋯

《我的日本夢》©️卡蜜兒・華耶（圖／大辣出版提供）
《我的日本夢》©️卡蜜兒・華耶（圖／大辣出版提供）

每天五上，我的母親會為我唱日文童謠。即使我不完全明白內容，卻將歌詞牢記在心中，因而我的腦海中總是浮現模糊朦朧的畫面。這些童謠有如神秘的魔法，可以對抗鬼魂和難以成眠的夜晚。母親也會讀日本童話，並翻譯給我聽。這些童話故事既令我著迷，也讓我懼怕，因此出現奇異的夢境，也有令人不安的噩夢。這一切縈繞在我的腦海中，滋養我的創作。

因此我認為，這段回憶結合較抽象的方式改編，對我而言極具意義也非常重要，亦即童年回憶、夢境、惡夢，並將這一切改編為自傳式作品。

我卸下劇本，讓這些童話故事幫助年幼的卡蜜兒克服日常生活中的難題，尤其是家族中不斷壯大的怪物——母親與原生家庭及不愉快的過去。

《我的日本夢》©️卡蜜兒・華耶（圖／大辣出版提供）
《我的日本夢》©️卡蜜兒・華耶（圖／大辣出版提供）

這本書是一封寫給童年的情書，充滿孩童的想像力。人們很難想像，即便不完全理解大人的問題，這些問題也會深植孩子們的心中。孩提時代我逃進幻想世界躲避一切，由於我不了解我的日本家族，也不知道母親的過去，我必須創造重建一切，以少許的照片、旅行、動畫等為材料，在腦海中構築拼貼般的世界。冰冷的大房子中，沒有臉的親人，在一萬公里外持續折磨我的母親。這些印象融入童謠與童話故事，飄蕩在幻想與怪物中令人不安的世界。

《我的日本夢》©️卡蜜兒・華耶（圖／大辣出版提供）
《我的日本夢》©️卡蜜兒・華耶（圖／大辣出版提供）

這是一段夾在兩個文化之間的童年，法國文化與日本文化。前者顯而易見，因為我生長在法國；後者即便模糊，卻也擁有不可忽視的重要性。事實上，與日本有關的一切全部染上我母親的家族悲劇與痛苦。因此單獨在日本實習兩年後，我終於可以拋開龐大的家族陰影，透過藝術，窺見一絲建構我與日本之間的關係的可能性，於是我決定繪製這本漫畫。

對我而言，這是為這段往事篇章劃下句點的方法，可以將深深烙印在我腦海中的童年印象化為紙上圖像，並且終於可以展開屬於我自己的全新篇章。

《我的日本夢》©️卡蜜兒・華耶（圖／大辣出版提供）
《我的日本夢》©️卡蜜兒・華耶（圖／大辣出版提供）

●本文摘選大辣出版《我的日本夢》


日本 夢境 法國 大辣出版 閱讀風向球

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