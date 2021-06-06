【與之告別】凌性傑／與我有關的事

文／凌性傑

花好月圓的春夜，有人跟我談論活著的感覺。我們那時躺臥在太平洋濱，曬著月光。海面上有光輝灑落，海岸線的弧度像是一種溫柔的擁抱。朝北而望，更遠的地方是山。在這生機喧鬧的季節裡，我突然沒有言語好說。真誠面對這個瞬息萬變的時代，活著的感覺似乎是這樣：嶄新的世界迎面而來，而每一天都有一些東西，不斷的離我遠去。某些時候，我們要藉著一次次的典禮來告訴自己，要告別了。跟過去告別，向未來出發，自始自終都是獨自一人。只不過，沒有多少人可以真正的灑脫無掛礙吧。陳盈潔滄桑地唱著〈海海人生〉：「我會歡喜有緣你作伴，欲離開笑笑我無牽掛。」這人生，起伏聚散，被她詮釋得這般豁達寬容了。

剛剛從遠方旅行回來，我讀著一九三四年沈從文湘行途中發出的家書，他寫到一個蹲在石頭上數錢的老頭子，因而疑問在心：「這人為什麼而活下去？他想不想過為什麼活下去這件事？」他真正想說的，其實是對妻子的想念。想見不得見，只好不斷的敘述自己身在何方，眼、耳、鼻、舌、身都經驗了些什麼。他告訴妻子三三（張兆和的小名）眼前風物，以及對生存的理解：「一切生存皆為了生存，必有所愛方可生存下去。」更早之前，熱切愛戀著伊人的時候，沈從文是這麼說的：「我行過許多地方的橋，看過許多次數的雲，喝過許多種類的酒，卻只愛過一個最好年齡的女人。」生命裡許多美好的事物，只有自己知道，最執著、最放不開的是什麼。一趟旅行下來，看見許多人、許多奇異的景觀。這之中，有無數次的聚合與分別。或許因為時日短淺，別離時也就不甚感傷。像我這樣的觀光客，走走停停，若無特殊事件當然不會有過多的牽絆。

古人不輕易遠遊，要離開一個地方容易，怕的是永遠不能回返。出發了便要面對兇險意外，交通工具不夠便捷也讓人卻步不前。司馬遷、玄奘法師、鄭和、徐霞客、顧炎武、郁永河……這些出發者屈指可數，他們懷抱著特殊的信仰、理想，或是背負著沉重的使命，向著未知而挑戰。這些壯遊典型之所以能成其壯，就在於那股屹立不搖的人生信念了。這些都是為了回歸的出發，也為了完成一個自己的世界。出於自由意志的遠遊，如今看來讓人佩服激賞。而那些由不得自己的遷移，就顯得辛酸哀悽了。

現代人對於遠行、送別的態度，相較之下要輕鬆得多。交通、傳播工具的日新月

異，改變了現代人的距離感。（或許說距離感以新的面貌呈現，以新的方式發生作用。）不過六年時間，二○○七年初台灣高鐵通車，火車快飛讓我飛快前進幾百公里，返鄉過春節。台島西岸一日生活圈宣告成形，思念的形狀也會因此產生變化吧。高鐵宣布動工時，我在高雄任教。與我相處僅有半年的那群國一生現在已經高三，不時在網路上與我互通消息，偶爾打手機、傳個簡訊來問候。幾次我人在高雄，說好要碰面，卻都錯過了。反倒是相隔遙遠，打開視訊就能看到彼此的影像。我猜想如果有一天，手機、網路統統失靈，才會引發我們的恐慌和離愁吧。

和我一起去海邊的，是我在花蓮教過的學生。我們當下生活在台北盆地邊緣，相隔只有三公里，可是極少有機會約見面。倒是回到花蓮，一有人吆喝就會出門相聚。我常戲稱自己生活在台北大悶鍋，過多的人事物攪和在一起，每每教人透不過氣。尤其天候欠佳時，陰霾鍋蓋罩下，更讓人逃無可逃。所以一下班我就成為宅男一枚，蝸居城市一隅，只用有線或無線的網路觸角向外在世界伸展出去。假期到來，我就迫不及待的飛奔出去，暫時離開單調的生活。

台鐵傾斜式列車太魯閣號即將在二○○七年四月營運載客，台北、花蓮之間不用兩小時就可抵達。這對三十年前，靠著公路運輸的後山子民來說，的確是難以想像的。屆齡退休的老同事說，他們當年到台北念書，只能彎彎拐拐的前進。一趟路既耗時，又顛簸痠痛得很。直到一九七三年北迴鐵路開始施工，開山鑿隧，終於在一九八○年全線通車。對此，時間跟空間的感覺結構，亦多有不同。而今北宜高通了，蘇花高是否興建爭議未休。到底速度會帶來什麼、又會毀壞什麼，誰也無法保證。

世界的變化未可預期，人生的遭遇也實在難說。我的幾個學生為著一張綠卡，定期要當空中飛人，去坐移民監。他們也不知道，這樣的選擇是好是壞。有一個學生，常常夜半驚醒，只因為家裡要他去美國念書，成為美國人。他才十六歲，很擔心一去之後，就是自己也無法面對的人生。古人去國懷鄉之慟，他還沒去到遠方，卻已經稍稍有了體會。他說若是確定要出國，一定會把喜歡的東西裝滿行囊。更早之前，有幾個學生移民出去。說好了再見，可是見面的機會遙遙無期。

也有幾個朋友人在異國，不時的說想念。二十出頭的年歲跟對方告別，總以為要相遇還不輕易。沒想到時間忽忽過去，不見已將近十年。「浮雲一別後，流水十年間。」青春列車漸行漸遠，我們各自看過了風景，因而對過去有深淺不一的留戀。更快速、更方便的運輸工具帶著我們離開，與我們有關的事變得一片模糊，只留浮光掠影在心頭閃爍。

無知無感的人生，是不值得活的。未經過反省的人生，是不值得活的。歐陽修的詞迢悵述情，悲歡離合都別有滋味。這一切有我之境，使得萬事萬物與我相關。而他在抒情中又有理念的提出，擴展到對整個人世的理解——「人生自是有情癡，此恨不關風與月。」有情眾生無法斬斷情絲，如此才更顯得可愛。楚辭裡說的：「悲莫悲兮生別離，樂莫樂兮新相知。」憂樂之間，遭逢變化，是自己也做不了主。歐陽修因而發出曠放之語，「直須看盡洛城花，始共春風容易別。」我相信，唯有至情至性的人，才有資格領受這世界的美好。即使這美好迎面而逝，也都不可惜了。

愛別離是一種苦，生離教人惻惻，死別則更難以承擔。《世說新語．傷逝》裡記

載，王戎喪子後，說出了這樣深情的話：「聖人忘情，最下不及情。情之所鍾，正在我輩。」聖人可以超越而忘情，不為人間悲歡喜憂所累。最下、最遲鈍的人不懂得情為何物，也不至於被情感束縛。情感之所聚集，正在我們這些「一般人」身上。有情眾生，總是要經歷因為情感而產生的各種苦痛。

面對人生，有幾個人能夠目無全牛、迎刃而解？與我有關的事，一再地開啟深邃的風景。只要不改天真，願意守住一些什麼，人生的記憶當會更加豐富。我從前總是感到懷疑，什麼是美麗人生？我要告別那片光輝的海岸時，發現前面是無限寬廣的道路。每次出發，都會告訴自己，就要朝著未知前進了。引擎順暢的運轉，像成熟穩重的喉音。我往往在四顧茫然時想起，辛波絲卡的詩句：「他們彼此深信，是瞬間迸發的熱情讓他們相遇。這篤定是美麗的，但變幻無常更是美麗。」

在變幻無常中，我們常常這樣，與這個世界相遇。

●本文節選自有鹿文化出版之《文學少年遊：蔣勳老師教我的事》。