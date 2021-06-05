楊斯棓／2021年，最值得細細咀嚼的一本書！《為前進而戰－盧修一的國會身影》

★威權年代這樣當國會議員：盧修一唯一國會奮戰記事 ★還原最真實的歷史場景：從街頭到國會，血淚抗爭臺灣民主的重要史實紀錄 ★獨家收錄50幀臺灣民主史上珍貴歷史影像 《為前進而戰》這本書不只是一位國會議員的半生傳，或僅僅是一部國會記事。它真實呈現了那個站在浪尖的年代的歷史；它也完整還原當年國會關鍵法案的變革現場。 盧修一作為一名國會議員，在風起雲湧的大時代衝上了浪頭，並勇敢對抗降臨在自己身上的命運。（編按）

文／楊斯棓（方寸管顧首席顧問、《人生路引》作者、醫師）

修身救國，捨己愛人，最愛臺灣，始終如一

經典科幻電影《鐘點戰》裡，人人手臂上顯示一組倒數中的數字，那代表餘命長度。倒數至零，人就殞命。

作家藍麗娟用三年黃金歲月完成了《李遠哲傳》這本磅礡巨作後，繼續奉獻三年完成《為前進而戰：盧修一的國會身影》，讓世人完整認識他浪漫任真的人格特質。

李筱峰教授有部著作名為《臺灣要衝決網羅》。衝決網羅，挑戰體制，屢屢寫下新猷，正是盧修一前輩一生的寫照。

一九八八年，我年方十歲，導師林正佑一向教學認真，要求嚴格。有一次他在課堂上不經意地感嘆了一句：「立法院裡，只有十幾個臺灣人，面對幾百個山東、遼北的代表，每次表決，代表臺灣人的聲音怎麼會被重視？」

那時的我，似乎接受到一個難以理解又似乎很重要的訊息。在我幼小的心靈中，師長埋下了我關心政治的第一顆種子。

一九八九年，十一歲的我，初聞盧修一。家父當時定期跟對街書店（老闆的父親叫陳萬源）買黨外雜誌，雜誌裡的選舉戰況揭示著那位披著「一號盧修一」彩帶的法國巴黎大學博士，那位昔日的落難英雄，即將風雲再起。那次參選，他既是籤王，也是北縣票王，囊括九萬多票。

那一年除了增額立委選舉，也適逢縣市長大選。林俊義博士挑戰臺中市長。有一天放學後聽家母說她參與了一場演講，原來是林博士來到臺中市小兒科名醫呂醫師診所演講，暢談治理城市的理念給呂醫師夫人邀請來的二十位朋友聽。

林博士的對手有一張綿密人脈網，由黨政軍警農漁會信合社交織而成，還有七成教育界人士跟九成建商相挺。但林博士自始至終奮進不懈，不斷奔走於熱情支持者的客廳間及競選晚會，宣揚自己的政治理念。「客廳會」行動的啟蒙，是我內心的第二顆民主種子。多年後意外讀到縱橫各大文學獎的奇人王定國筆下的九○年代，林俊義苦戰拚搏的身影，當年幸有王定國之筆做見證（註）。

自美返臺的清水人，競選臺中縣長的楊嘉猷（其叔公是聞人楊肇嘉），選前在臺中縣掃街，經過潭子街（前臺中縣長、監察院副院長陳孟鈴即居住於此）拜票時，家父暫時停下手邊工作，興奮地帶著我到門口熱情向楊嘉猷揮手，我不解地問父親：「為什麼我們要幫他們加油？」

「他們代表我們臺灣人站出來跟國民黨挑戰，承擔了很多苦難跟危險，我們要感同身受。」

對於撲火飛蛾的楊嘉猷，父親感同身受地說，就此埋下我心中第三顆民主種子。

開票後第一個上學日，我跟好友劉威廷（他父親是豐原婦產科開業醫劉金源）在校門口掃地，邊聊著選舉結果。我說那個穿皮夾克的德國海德堡大學的尤清博士選上臺北縣長了，威廷說省議員蘇貞昌也選上屏東縣長了。學校的修女們總擔心我們不夠明白聖經故事的教誨，但較之聖經跟點心，我們對臺灣的脈動更加關心。

一九八九年的盧修一，抽到籤王，贏得票王，萬丈光芒，誰能想像不過六年多前，竟是他的人生谷底。他遭國民黨羅織罪狀指控叛亂，鋃鐺入獄，拘禁在土城的仁愛教育實驗所，接受三年的感化教育。

試問誰有資格「教育」一位堂堂法國巴黎大學的博士？回頭來看，那段經歷對盧修一來說，堪稱龍困淺灘遭蝦戲，而在那個荒謬年代，遭蝦戲的，又豈止是盧修一？

盧身陷地獄，沒有被摧毀意志，出獄後也不受聲色所惑，雖一時有志難伸而忿忿。牢獄歲月鞭笞著他的心靈，在他內心深處，一股救萬民於水火的雄心壯志也就此迸發，於是他決定踏足政壇，白鷺展翅。此時，應還無人能預料他日後將成功推動幾項攸關臺灣未來的重大改革。

盧修一在第一屆增額立委任內對抗的最大巨獸，自然是不具民意基礎，四十年未曾改選的萬年國會。他在動用警察權的立法院院長梁肅戎，以及對立委動輒暴力相向的警察面前，毫不懼怕。他曾數度遭警察圍毆，若非摯友戴振耀立委機警救人，可能早就隕命於立院。醫師背景的彰化無黨籍立委黃明和當時也看不下去，「建議立法院成立超黨派調查小組，調查盧修一與戴振耀受傷送醫的原因與真相，並檢討警察權動用的範疇。」

無怪乎，盧修一遭國會警察暴力相向的十年後，國民黨籍立委參選人姚高橋高舉「國會警察」大纛，卻以落選畫下句點。國民黨總是與時代脫節，這僅是其中一例。

多年來，我不能理解為什麼國家需要耗費鉅額公帑才能送走這些萬年代表，直到讀了《鄭玉麗女士訪談錄》之後，這才恍然大悟。

鄭女士是臺灣新竹人，一九二一年生，一九四八年當選第一屆國大至一九九一年辦理退職。

她受訪時談到：「平常我常勸告老代表，全世界只有我們中華民國的國大代表和立委、監委長達四十多年沒有改選，我們的確應該退下這個舞臺了，況且政府對我們不薄，除了早期補助我們在大湖山莊及中央新村購置房屋外，現在還給我們每人退職金五百三十餘萬元，並享有臺灣銀行一分八釐的優惠利率，生活無虞，實在沒有不退職的道理。」

鄭女士說：「我退職後，便將退職金全數捐出，因為我不想被別人冠上『老賊』的封號。」

自報端開始以老賊一詞稱呼萬年國會成員，老代表即一分為二，一派恥於老賊標籤，一派寧可被稱賊也不想退。

屋舍、退職金的發放後，有些代表相對不那麼貪婪，拿了就該退的聲音，也漸成聲浪，來自內部的壓力，讓過往團結的「他們」逐步裂解。

盧修一同時在第一屆立委任內，奔走營救廖偉程等人，結合林山田、李鎮源、陳師孟、瞿海源等教授，在街頭、在國會分進合擊爭取廢除《刑法》一百條，最終奔走結果得以修正該條內容，保障了人民的思想自由，讓獨臺會案五人最終獲判無罪。

一九九二年，國會全面改選，盧修一超越自己得票紀錄，以逼近十二萬票蟬聯立委。

盧在第二屆立委任內，致力推動廢除甲等特考，一九九四年底，終於成功。

時任考選部長王作榮曾公開說「歷屆甲等特考，沒有一年不舞弊」，王部長為了健全國家的文官制度而有此堅持，盧則偕同立院盟友著手修改法令，貫徹理想。

當時的社會背景是：「每年高考、普考報考人數眾多，錄取率卻極低；而『不定期，視需要舉辦』的甲等特考則常有超高錄取率，被批為因人設事。」

不公平的事，當然不為社會見容。得以參與甲等特考者，多是黨國之後，他們當中有些人抄捷徑，走「藉甲等特考出任簡任第十等高官」之路，而有人在這不公平的考試中，還以抄襲他人論文來通過此等考試，真可謂等而下之。

十餘年前，時任臺大加護病房主任的柯文哲醫師，接受媒體訪問時曾說他任職實習醫師時，有個部長級官員到臺大急診室說著自己症狀，一旁的住院醫師冷回「去排隊」，官員理虧，乖乖排隊。電視臺後來訪問了這位前部長，原來是李煥。

李煥覺得人家請他排隊有理，讚臺大有風骨。

李煥也據此自我標榜：「自己的作為同民眾生活一樣，這是我們向經國先生學習的。」媒體更順勢美化，稱之：「李煥即便痛到不行，（排隊）也（是他）恪守分際的證明。」

住院醫師那聲「去排隊」，猶如王作榮、盧修一攜手廢除甲等特考，不允黑官漂白，踐踏文官制度。

但李煥一家子的平日作為，真的同民眾一樣嗎？

李煥四子中，有兩人涉及甲考弊案（因論文抄襲或不及格，卻違法藉由重新審查放水通過），還有一人「利用人頭向立法院詐領助理補助款五百三十二萬元」，而今逃亡。經國先生地下有知，絕對難容李家。

盧修一在第三屆立委任內，推動《公職人員財產申報法》，俗稱陽光法案。

提到陽光法案，讓我想起瑞典。

二○○三年時，瑞典公投否決使用歐元，堅持以克朗為其法定貨幣。當時法國總統席哈克寫信給瑞典總理佩爾松（G. Persson），批評否決使用歐元的人「冥頑不靈」。瑞典報紙刊登了這封信。席哈克盛怒之下，寫了第二封信，抱怨佩爾松把他的信外洩給媒體。結果這封信再度出現在瑞典媒體上。瑞典在十八世紀就通過「新聞自由法」，連總理請客的菜單都是公開資訊。

陽光法案的通過，有好幾層意義。

我們得以知道公職人員有多少錢。他如果是富翁，選舉時小額募款無妨，若假意哭窮，一下就被人揭穿識破。

如果公職人員資產累積速度異常，我們也較能早一步調查是否涉及不當利益輸送。

我們甚至還可以據此研究不同世代、不同類別的公職人員資產配置。我看過的財產申報資料中，以陸委會前主委王郁琦的投資標的選擇最具國際水準，他買了很多先鋒集團（Vanguard）基金產品，也買了波克夏B股和元大臺灣50。這種買法就是花最少的手續費買入臺灣、美國、世界的上市公司領先群，假以時日，王前主委一定會成為億萬富翁。

本書既寫盧修一的俠骨柔情，也聚焦在盧修一推動的重大改革上，把那驚心動魄、折衝樽俎的細緻幽微處一一道盡。

這絕對是二○二一年，最值得細細咀嚼的一本書。

●本文摘自 遠流出版之《為前進而戰—盧修一的國會身影》。