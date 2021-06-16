【疫期限定‧紙上旅遊提案】《跟著浮世繪去旅行》：越後 親不知

文／浮世繪編輯小組

越後 親不知

えちご おやしらず

【新潟縣糸魚川市】

親不知自古就是公認北陸第一交通不便的地方，以前旅人必須在絕壁下的浪腳邊通行，大浪一來，他們就得躲進岩腳的洞中以免危險，然後趁著浪退的片刻跑步通過。如果誤判時機，就只能被巨浪吞噬，葬身大海。即便行經這裡的時候即便與父母同行，也會無暇顧及他們的安危，因此才會取名為「親不知」。

如今已經開鑿出了山路，鐵路也開通了，可以在車中或坐或躺或品茶，一邊讚賞絕美的恬靜山水，一邊輕鬆通過。

©PIXTA 令人驚心動魄的天險

令人驚心動魄的天險

親不知是矗立於新潟縣糸魚川市西端的斷崖地帶，崖高三百公尺。為了凸顯大自然的壯闊與險峻，廣重讓波濤洶湧的海面占了畫面大半，岸上還安排了數名旅人穿梭其中，讓觀者彷彿身歷其境，擔心起旅人的安危。此作品也運用了西洋的「二點透視法」，增加了斷崖岩壁的立體感，也更有真實感。

©National Diet Library

●本文摘選自大塊文化出版之《跟著浮世繪去旅行》。