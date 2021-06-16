【疫期限定‧紙上旅遊提案】《跟著浮世繪去旅行》：越後 親不知
獻給後疫情時代的紙上旅遊提案！浮世繪大師歌川廣重以「風景畫抒情詩人」為人所知，熱愛旅遊的他透過一幅幅浮世繪，帶領讀者走遍全日本，飽覽江戶時代的著名景點。
以日本三大絕景（天橋立、松島、嚴島）為首，舉凡人聲鼎沸的淺草寺、櫻花盛開的嵐山等等，皆是旅人再熟悉不過的日本風情，當然也少不了深藏於秘境中的自然景觀，再搭配一張標註景點位置的「日本名勝旅行地圖」！《跟著浮世繪去旅行》本書可說是為有「不能去日本如何解相思之愁」困擾的日本旅遊成癮者，獻上一帖不受時空限制的解方！（編按）
文／浮世繪編輯小組
越後 親不知
えちご おやしらず
【新潟縣糸魚川市】
親不知自古就是公認北陸第一交通不便的地方，以前旅人必須在絕壁下的浪腳邊通行，大浪一來，他們就得躲進岩腳的洞中以免危險，然後趁著浪退的片刻跑步通過。如果誤判時機，就只能被巨浪吞噬，葬身大海。即便行經這裡的時候即便與父母同行，也會無暇顧及他們的安危，因此才會取名為「親不知」。
如今已經開鑿出了山路，鐵路也開通了，可以在車中或坐或躺或品茶，一邊讚賞絕美的恬靜山水，一邊輕鬆通過。
令人驚心動魄的天險
親不知是矗立於新潟縣糸魚川市西端的斷崖地帶，崖高三百公尺。為了凸顯大自然的壯闊與險峻，廣重讓波濤洶湧的海面占了畫面大半，岸上還安排了數名旅人穿梭其中，讓觀者彷彿身歷其境，擔心起旅人的安危。此作品也運用了西洋的「二點透視法」，增加了斷崖岩壁的立體感，也更有真實感。
●本文摘選自大塊文化出版之《跟著浮世繪去旅行》。
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