聽新聞
test
0:00 / 0:00
【疫期限定‧紙上旅遊提案】《跟著浮世繪去旅行》上篇：下野 日光山 裏見之瀧
獻給後疫情時代的紙上旅遊提案！浮世繪大師歌川廣重以「風景畫抒情詩人」為人所知，熱愛旅遊的他透過一幅幅浮世繪，帶領讀者走遍全日本，飽覽江戶時代的著名景點。
以日本三大絕景（天橋立、松島、嚴島）為首，舉凡人聲鼎沸的淺草寺、櫻花盛開的嵐山等等，皆是旅人再熟悉不過的日本風情，當然也少不了深藏於秘境中的自然景觀，再搭配一張標註景點位置的「日本名勝旅行地圖」！《跟著浮世繪去旅行》本書可說是為有「不能去日本如何解相思之愁」困擾的日本旅遊成癮者，獻上一帖不受時空限制的解方！（編按）
文／浮世繪編輯小組
下野 日光山 裏見之瀧
しもつけ にっこうさん うらみのたき
【栃木縣日光市安良澤】
東照宮讓日光相當出名，日光結合了自然美、藝術美與歷史美，沒有其他地方足以望其項背。巍峨山岳、怪石奇淵和瀑布湖水形成翠巒碧水之美，自然美和精緻的丹漆朱箔也相得益彰，讓人看得如痴如醉。
日光的紅葉尤其知名，賞楓者人數年年攀升，有增無減，不過孟夏的日光自有吸引人的本事，不遜於秋天，俳聖芭蕉不也寫了「崇偉日光及萬丈，新舊綠葉皆有光」嗎？
除了東照宮靈廟、華嚴瀧、中禪寺湖、戰場原，也可以攀登男體山，來這裡遊玩的人依行程可能會停留兩、三天。圖中的瀑布是「裏見之瀧」。
日光三名瀑之一的魅力
位於日光的荒澤瀧，瀑布高四十五公尺、寬二公尺，規模雖不算大，但因為可以繞到瀑布背面，從後方欣賞，而有了「裏見之瀧」的別名。從畫中也能觀察到旅人穿過後方步道欣賞奇觀的景象，生動地將這座瀑布的特色表現出來，不過因為岩石崩塌位移的關係，步道現已禁止通行。
廣重巧妙地活用遠近法，表現瀑布從上游一路蜿蜒，最後一舉傾瀉而下的壯觀景象，為相當創新的手法。此外還運用橫向的槍霞將瀑底留於畫框之外，增加想像空間。
●本文摘選自大塊文化出版之《跟著浮世繪去旅行》。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言