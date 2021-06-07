【疫期限定‧紙上旅遊提案】《跟著浮世繪去旅行》上篇：下野 日光山 裏見之瀧

文／浮世繪編輯小組

下野 日光山 裏見之瀧

しもつけ にっこうさん うらみのたき

【栃木縣日光市安良澤】

東照宮讓日光相當出名，日光結合了自然美、藝術美與歷史美，沒有其他地方足以望其項背。巍峨山岳、怪石奇淵和瀑布湖水形成翠巒碧水之美，自然美和精緻的丹漆朱箔也相得益彰，讓人看得如痴如醉。

日光的紅葉尤其知名，賞楓者人數年年攀升，有增無減，不過孟夏的日光自有吸引人的本事，不遜於秋天，俳聖芭蕉不也寫了「崇偉日光及萬丈，新舊綠葉皆有光」嗎？

除了東照宮靈廟、華嚴瀧、中禪寺湖、戰場原，也可以攀登男體山，來這裡遊玩的人依行程可能會停留兩、三天。圖中的瀑布是「裏見之瀧」。

©PIXTA

日光三名瀑之一的魅力

位於日光的荒澤瀧，瀑布高四十五公尺、寬二公尺，規模雖不算大，但因為可以繞到瀑布背面，從後方欣賞，而有了「裏見之瀧」的別名。從畫中也能觀察到旅人穿過後方步道欣賞奇觀的景象，生動地將這座瀑布的特色表現出來，不過因為岩石崩塌位移的關係，步道現已禁止通行。

廣重巧妙地活用遠近法，表現瀑布從上游一路蜿蜒，最後一舉傾瀉而下的壯觀景象，為相當創新的手法。此外還運用橫向的槍霞將瀑底留於畫框之外，增加想像空間。

©The Clark Art Institute

●本文摘選自大塊文化出版之《跟著浮世繪去旅行》。