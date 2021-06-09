相愛相殺的危險情人只是開端？聯文新書《愛我》為你踹開愛情黑暗面！

文／亞斯莫

一、本臺獨家

帶您來關心浴室摔倒昏迷的意外事件所引發的案外案。

日前荷沁企業女總裁段柔丹被女性友人發現倒臥在浴室外的走廊上昏迷不醒，經送醫緊急搶救後，昏迷指數停留在「三」，接下來請看本臺獨家的追蹤報導。

經營荷沁連鎖下午茶店的企業女總裁段柔丹兩天前疑似在家中浴室摔倒，女性友人許小姐因當晚聯絡不上段柔丹，隨後急奔至段柔丹住處。擁有段柔丹住屋鑰匙的許小姐開門進入後，赫然發現仰躺在浴室通往客廳走廊上已經昏迷的段柔丹，隨後連絡救護車送醫急救。事發至今，許姓女友人嚴厲指責段柔丹的已婚妻子蔡怡君有謀財害命的嫌疑，要求警方立案調查。

經過兩日的沉默，段柔丹的已婚妻子蔡怡君親至法院按鈴申告許小姐的指控為惡意誣告，並宣告這起意外事件已交由警方全權處理，日後不再對許小姐的指控發言。

段柔丹連鎖企業的經營權，目前由許姓女密友代為處理。據本臺深入了解，這位許姓女密友的身分特殊，一是荷沁企業的創辦人之一，二則，她是段柔丹的前女友。段柔丹與許姓女密友有過約定，若是其中一人發生事故，企業的經營權將交由另一人全權處理。

經醫院診斷，段柔丹的病因是過勞導致血管動脈瘤爆裂，加上當時剛好自浴室洗澡後滑倒，目前陷入深度昏迷的她，醫生研判「沒死也極有可能成為植物人」。

段柔丹的已婚妻子蔡怡君，自段柔丹出事之後，便以沉默面對所有媒體。她經營的「灼見瑜伽教室」目前大門深鎖，而許姓女密友則要求警方禁止蔡怡君小姐去醫院探望妻子段柔丹。此舉已被警方婉拒，針對這個事情蔡怡君方面依舊保持沉默。

段柔丹的許姓女密友表示，當年段柔丹與她於二○一七年準備等同志婚姻法案通過後，便立刻辦理結婚手續，怎料，二○一八年段柔丹竟與蔡怡君開始交往，兩人於二○一九年辦理結婚登記，跌破所有親友的眼鏡。許姓女密友表示，蔡怡君先前已有兩次獲得保險理賠的紀錄，此次段柔丹在婚後突然投保高額保險，受益人竟然是新婚妻子蔡怡君。如今在二○二○年八月三十一日於家中摔倒昏迷，病因竟是腦部血管動脈瘤所引發，這樣的保險契約能成立？許姓女密友對此表達強烈質疑，並要求保險公司調查蔡怡君。

段柔丹意外導致昏迷，經檢警調查，段柔丹並未跟已婚妻子蔡怡君共同居住，所以平日都是一個人在住所之內，事發當天段柔丹倒臥的位置，剛好就在浴室外、通往臥室這個地方。

據知情人士告訴本臺記者，當時段柔丹的浴缸裡放滿了水、部分的水還溢出來浸濕地面、手機則是落在右手掌前方不遠處。警方研判，當時段柔丹極有可能一個不小心滑倒撞到頭部陷入昏迷，或者是因為腦部血管動脈瘤破裂，引起暈眩滑倒在地陷入昏迷。

截至目前最新的消息便是許姓女密友偕同段柔丹的弟弟出面表示，要求警方進一步調查這個案子與蔡怡君。

有關這個案外案的後續發展，本臺將為您持續追蹤。

●本文摘自聯合文學5月24日上市新書《愛我》，本書為讀創故事原創作品，由聯合文學獨家出版！

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