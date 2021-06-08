《太宰治請留步》鬼滅與人情

文／黃文鉅

最近迷上日本著名動漫《鬼滅之刃》。故事一開端，家住荒郊的「竈門炭治郎」馱著一筐木炭去鎮上販售，回家後赫然發現，母親及幾個年幼的弟、妹已被惡鬼屠殺而死，徒剩下一個被鬼咬傷、變成半人半鬼的妹妹。

炭治郎因離家賣炭而逃過一劫。為了尋找將妹妹復原成人的解方，他入山拜師，刻苦修行多年，鍛鍊出「日輪刀」和「水之呼吸」壹之型等祕技，最後加入「鬼殺隊」，成為獵鬼人。故事的推展，便是炭治郎、鬼妹妹和幾名隊友一起狩獵惡鬼的冒險歷程。

殺鬼救人，是獵鬼人絕無旁貸的職責。炭治郎從少不更事的青年被迫一夜長大，培養卓越的武技和勇氣，取得手刃惡鬼的合理性，等於握有了對他者（鬼）的生殺大權。

這種越級打怪的劇情，總令人想起新聞上買彩券一夜致富的人，稍有不慎，就放浪形骸破產了。能力越大，責任越強，一下子擁有太多，怕失去的更快。也令人想起古代帝王駕崩，太子迫不及待登基，想掌握權力核心。

這也是為什麼，中國古代思想典籍如孔、孟、老、莊，總是諄諄告誡為君之道，需謙躬自省。鞏固君權，必得兼顧仁義道德，所謂「己所不欲，勿施於人」不是陳腔俗套，而是同理心的實踐。權力階級若不懂反躬自省，往往傲慢自矜，恣意霸凌他者。

現實世界中，充斥無數不弱於《鬼滅之刃》裡「跟鬼打交道」的關卡。比如職場裡，人人心中都上演過一齣「屍速列車」：掌權者的權力欲像棉花糖膨脹，爭功諉過，明爭暗鬥，情緒化發號施令。又或者，徇私偏向所垂青的對象，揚其長，避其短，再拉另一不看好的參照組，揭其短，隱其長。青菜蘿蔔各有偏好，本無可厚非，但畸輕畸重，日久失人心。

近年流行檢討「你的孩子不是你的孩子」，倡導父母終該放下控制欲，放飛孩子自由。有些專斷的父母，把孩子視為自己意志的延伸，等孩子長大了，爬上一個位子，握有權力，也不自覺複製威權，視他人為意志的延伸（高處不勝寒是吧，但總比低處無不是孔竅任人戳弄來得好）。然而人際朗朗，乾坤有時，誰吃了虧天曉得，一報總有一報償。

握有宰殺惡鬼權力的炭治郎，對應職場角色，也算一介主管。可他不僅對人抱有同理心，對鬼亦然—對痛改前非、對身而為鬼感到痛苦的鬼，他不隨便踐踏，因為「鬼也曾經是人類。和我一樣，他們曾是人類。」—這便是「己所不欲，勿施於人」的體現—對炭治郎而言，鬼並非醜陋的怪物，是空虛又悲傷的生物，無需弱弱相殘。確實，回顧《聊齋誌異》或是日本怪談傳說裡，人心的恐怖殘忍永遠更勝於鬼怪的殺人不眨眼。

每個惡鬼生前皆是活生生的平凡人，可惜江頭風波惡，人間行路難，心寒了，身死了，終於墮入鬼道。生而為人，少不了糾結矛盾的難題，人的難題，成了鬼還是忐忑，執念始終放不下，依然利欲薰心，照舊執迷不悟，下場恐怕比死不瞑目更煎熬吧。

那些惡鬼一旦被炭治郎斬首，形體會馬上灰飛湮滅。有一惡鬼，被斬了頭奄奄一息，炭治郎卻嗅出一股悲傷的氣味。原來，惡鬼生前不過是一孤獨膽小的男孩，因幻化成鬼而不知所措，躲在暗地哭泣。此時，炭治郎伸出雙手，緊握惡鬼即將消失的右手，向神祈禱，別再讓這傢伙變成鬼。惡鬼聽見了，內在小男孩的形象呼之欲出，隨即望見遠方射出一道光芒，他在黑暗中攫獲了救贖。

除此以外，炭治郎殺完了鬼，還會閉上眼祈禱，予以誠懇祝福：「請早日成佛吧。」他不因握有一把利劍而驕其武藝。當手毬鬼死在他刀下，他看見了她被惡鬼首領「鬼舞辻無慘」慫恿欺騙的可憐。她不斷被要求與人類戰鬥，苦無救贖，死後也消失得屍骨無存，永遠看不穿內在的靈魂。他洞悉她的心，溫柔說道：「她就像小孩子一樣，可是卻殺害了很多人。」

又在林中鬼屋裡，遇見以「擊鼓攻擊」改變房屋結構囚困住人類的惡鬼「響凱」，戰鬥過程中，炭治郎被對方使出的必殺技擊落，墜地之前，他刻意閃避掉落在地面上的一張張原稿紙（那是由響凱執念化成的殺人利器），響凱發現了炭治郎的同理心，在一陣內疚中獲得了洗滌。

奮戰多回，炭治郎在即將斬首響凱的前夕，佩服地說了一句話：「你的血鬼術真的很厲害。」炭治郎善解人意，也能體察鬼心。他明白響凱生前念茲在茲的渴望，不過是被人肯定罷了。斬首響凱之際，那句發自肺腑的誇獎，徹底破除了響凱由人變鬼以來累積的所有遺憾和怨恨。

行將魂飛魄散的響凱，回憶起生前，只是一個寫不出名堂、遭人輕視的作家，有人曾大剌剌在他眼前冷言冷語：「你寫的東西真是無趣，所有的一切如同垃圾。」語畢，再不屑地用雙腳踩過他傾盡心血的原稿紙。於是他下定決心，化成厲鬼報復人類。血是怎麼冷卻的？人是怎麼踏上惡鬼途的？還不都是體制裡的同類苦苦相逼害。

在「那田蜘蛛山」斬殺蜘蛛女鬼時，炭治郎也察覺了她作為傀儡的苦楚。戰敗時，蜘蛛女鬼放下雙手纏結的蜘蛛網，一臉覺悟說道：「我死了就能得到自由，解脫了。」言下，渴望死在炭治郎刀下。原欲使出終擊斬殺的炭治郎一見狀，立馬變換招式，讓蜘蛛女鬼被斬首的當下，能體會旱天甘霖般的感受，毫不疼痛地死去。

古代詛咒有不共戴天之仇的人，習慣罵人「不得好死」。即便是惡鬼，炭治郎在最後一刻察覺對方不無傷感的懺悔，哪怕只有一絲，也會馬上溫柔相對，給對方善終的機會。

另外讓我印象深刻的是，當炭治郎和同期的鬼殺隊士「嘴平伊之助」忙著聯手斬殺蜘蛛女鬼時，另一位隊士「我妻善逸」在森林迷了路，膽怯著哭哭啼啼，遇到人面蜘蛛鬼的當下，他嚇得歇斯底里大吼大叫。發現自己被蜘蛛咬傷後，他害怕過不久也會中毒變成人面蜘蛛鬼，於是傷心地躲到樹上啜泣。

恍惚間，時空倒轉，當年他在爺爺（師傅）底下修練劍術的場景。因為壓力大，他忍不住躲到一棵大樹上抱頭痛哭，爺爺在底下厲叱：「不准哭、不准逃，你的行動毫無意義。」善逸醜哭回絕說道，自己私底下經常偷偷練習，可是真的撐不下去了，「再繼續修行下去，我覺得會死。」

恨鐵不成剛的爺爺聽了，狠狠咒罵他笨蛋，這一點程度哪會死。說時遲那時快，一道天雷劈中了善逸，在摔落地面、失去意識前，他吐槽著，真是受夠了這人生，晴天霹靂，竟連頭髮顏色都變焦黃了……

時光一下子又跳接回此刻。正被許多隻人面蜘蛛鬼追擊而躲上樹梢的善逸，不甘心地泣訴：「我是最不喜歡自己的人，我一直都知道要好好努力，可是我會害怕，會逃避，會哭，我想要改變，我想成為有用的人。可是，其實我已經盡全部努力了，可是到最後卻要掉光頭髮變成怪物嗎？騙人的吧？騙人騙得太過火了吧？」

崩潰到極致的剎那，他驟然失去意識，在昏睡狀態下發展出另一個人格，居然敏捷又果斷地使出必殺技「雷之呼吸」，三兩下斬殺了口噴毒液的人面蜘蛛鬼。

後來這成了一種固定套路。現實中的善逸，自信心極度缺乏，動輒自我否定，每每在作戰過程中恐懼到了極點之時，會突然陷入昏睡，從解離性人格中發揮出驚人強大的即戰力（概念頗像《名偵探柯南》裡沉睡中的毛利小五郎）。

善逸斬首人面蜘蛛後，遍體鱗傷仰倒在空中樓閣的屋頂上。即將毒發的他喃喃說道，自己做了一個幸福的夢，「夢裡我很強，比誰都要強，我有能力幫助弱小的人，以及遇到困難的人，我隨時都在助人，爺爺教我的事情，他花在我身上的時間，並沒有白費。那是多虧爺爺才變強的我，幫助了許多人的夢。」

看著看著，我也忍不住作了個夢。在夢中，那個滅鬼又有人情的炭治郎，以及軟弱又堅強的善逸，讓我在明知是日式電影習以為常的熱血公式中，默默流下淚來。

就像太宰治說過：「不幸的人，對別人的不幸很敏感。」但願自己，將來在某領域有所成就之際，也能效法炭治郎那樣溫柔待人，而不是變成仗勢欺人、令晚輩憎惡閃避的前輩。更期盼自己像善逸那樣，在面對內心的軟弱頹廢之後，終能拋開一切的奚落和羞辱，以超越自我的方式揀拾自信，發揮實力。

但願所有夢的結局都慈悲。

但願那慈悲不僅止於夢中而已。

●本文摘選自時報出版之《太宰治請留步》。