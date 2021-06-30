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【詩情話意】何亭慧／追劇

聯合新聞網 / 時報出版
書名：《在家》 作者：何亭慧 出版社：時報出版 出版時間：2021年3月30日
書名：《在家》
作者：何亭慧
出版社：時報出版
出版時間：2021年3月30日

文／何亭慧

1

種植鮮花的人

剪下絕美一瞬

乾燥，封存盛開的姿態

收藏種子的人

毬果，堅果，莢果

以玻璃盒，分類盼望

有人收藏郵票

但那是過去的事了

在從前

連想念也有自己的小窗

裝飾，掩飾或掩飾不住的

喜形於色

現在，追劇的人

對著平板吃飯

蒐集自己的眼淚，憤怒

善意與羨妒

把夢抱在懷裡

人生難能重來

戲日日上新

2

主角必須樣子好看

內在高貴，這樣就可以

戀愛十六集

整整三天

愛得轟轟烈烈

無所事事

衣服在晴朗下曬著

海嘯湧上岸

像那時以為你就要離開我身旁的座位

我說好，卻奇怪地流淚

你說要走

卻不走

我想起的女孩在螢幕上扮演

敏感苦惱

又快樂的角色

她踮腳尖，作幼稚的決定

假裝不為臺詞後悔

3

全世界最苦的不是恨而是

不是劇中重重荊棘和別離

或「你不知道我愛你」

去理解

去擁抱─毫無祕密地

捧一束乾燥花，一匣種子

親吻傷痕的美

把疼痛忘卻

像從信封拆下烙印戳記的郵票

才是，全世界最困難的事

導演說：Action

我們舉步

走向彼此

●本文摘選自時報出版《在家》


時報出版 海嘯 閱讀風向球

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