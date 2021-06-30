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【詩情話意】何亭慧／追劇
文／何亭慧
1
種植鮮花的人
剪下絕美一瞬
乾燥，封存盛開的姿態
收藏種子的人
毬果，堅果，莢果
以玻璃盒，分類盼望
有人收藏郵票
但那是過去的事了
在從前
連想念也有自己的小窗
裝飾，掩飾或掩飾不住的
喜形於色
現在，追劇的人
對著平板吃飯
蒐集自己的眼淚，憤怒
善意與羨妒
把夢抱在懷裡
人生難能重來
戲日日上新
2
主角必須樣子好看
內在高貴，這樣就可以
戀愛十六集
整整三天
愛得轟轟烈烈
無所事事
衣服在晴朗下曬著
海嘯湧上岸
像那時以為你就要離開我身旁的座位
我說好，卻奇怪地流淚
你說要走
卻不走
我想起的女孩在螢幕上扮演
敏感苦惱
又快樂的角色
她踮腳尖，作幼稚的決定
假裝不為臺詞後悔
3
全世界最苦的不是恨而是
愛
不是劇中重重荊棘和別離
或「你不知道我愛你」
去理解
去擁抱─毫無祕密地
捧一束乾燥花，一匣種子
親吻傷痕的美
把疼痛忘卻
像從信封拆下烙印戳記的郵票
才是，全世界最困難的事
導演說：Action
我們舉步
走向彼此
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