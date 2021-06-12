【詩情話意】何亭慧／自己的廚房Ⅱ—─致珍．奧斯汀

圖、文/水晶孔Crystal Kung 現代人的愛情，是什麼樣子的呢? 我想要畫一本關於愛情的書，帶著這樣的想法開始動筆。在此之前，我從來不覺得愛情會是人生的一項課題，直到在畫這本書的過程中，

2021-06-12 09:11