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【詩情話意】何亭慧／自己的廚房Ⅱ—─致珍．奧斯汀

聯合新聞網 / 時報出版
（圖／Canva）
（圖／Canva）

文／何亭慧

沒有門的廚房

誰來了都不會嘎嘎作響

角落的筆電

偶爾在餐桌上打開

一鍋湯噗噗滾著

各式賽車在旁奔馳

兒子的造句作業：

「有空─媽媽有空的時候就會寫ㄕ。」

親愛的珍，為了老師打的紅色問號

妳一定會樂不可支

不會刺繡

也幾乎不寫信

書名：《在家》作者：何亭慧出版社：時報出版出版時間：2021年3月30日
書名：《在家》
作者：何亭慧
出版社：時報出版
出版時間：2021年3月30日

我在廚房煮飯、做麵包

天生就不是女主角

挑挑眉毛

對往來的紳士淑女與小孩

流露寬容的微笑

和丈夫討論小說

答應早點睡

幾乎像妳一樣幸福

*珍．奧斯汀（Jane Austen, 1775-1817），英國小說家。她沒有自己的房間，因此她要求起居室的門軸不上油，有人進出時她才能及時用吸墨紙將手稿蓋住。

●本文摘選自時報出版《在家》


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