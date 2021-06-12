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【詩情話意】何亭慧／自己的廚房Ⅱ—─致珍．奧斯汀
文／何亭慧
沒有門的廚房
誰來了都不會嘎嘎作響
角落的筆電
偶爾在餐桌上打開
一鍋湯噗噗滾著
各式賽車在旁奔馳
兒子的造句作業：
「有空─媽媽有空的時候就會寫ㄕ。」
親愛的珍，為了老師打的紅色問號
妳一定會樂不可支
不會刺繡
也幾乎不寫信
我在廚房煮飯、做麵包
天生就不是女主角
挑挑眉毛
對往來的紳士淑女與小孩
流露寬容的微笑
和丈夫討論小說
答應早點睡
幾乎像妳一樣幸福
*珍．奧斯汀（Jane Austen, 1775-1817），英國小說家。她沒有自己的房間，因此她要求起居室的門軸不上油，有人進出時她才能及時用吸墨紙將手稿蓋住。
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