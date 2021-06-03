《日本近代文學的起源【典藏版】》顛覆文學史常識的快意之作！

文／柄谷行人（Karatani Kojin, 1941-）

臺灣版作者序

每當我的書被翻譯成外國語文的時候，就會為它寫篇序文。但那大多是禮貌性的致意，或是一些補充的意見。只有《日本近代文學的起源》不一樣。自從一九九三年的英文版以來，我分別為各國的版本寫了序文；這些序文不只是禮貌性質的東西。因為每當我想到各國的讀者，心中總是不斷湧出新的想法，而那些是我一九七〇年代後半寫下這本書時，所不曾想到的事情。岩波書店出版的「典藏版」（「定本」版，二〇〇四年）中，就收錄了這些序文。

舉例來說，韓國與中國出版本書的譯本時，我意識到《日本近代文學的起源》中所談論的事件，發生在什麼樣的世界史脈絡中。那是甲午戰爭之後的世界局勢。通常人們在北村透谷與二葉亭四迷等作家身上，找尋日本近代文學的起源。換句話說，他們認為近代文學是因為一八八〇年代的自由民權運動及其挫敗而產生的。我並不否定這樣的看法。不過我所關心的，是比它稍晚一些的時代。

我在本書裡，探討了國木田獨步的短篇小說《無法忘記的人們》。所謂「無法忘記」的意思，並不是「因為重要所以無法忘記」，也不是「不應該忘記」。國木田所指的，是那些明明忘了也無所謂、根本無關緊要，卻忘不了的人、事、物。從前人們描繪的風景，是那些不可忘記的名勝古蹟；而國木田的「風景」，則是透過具有諷刺意味的價値顛倒而看到的。

那麼，為什麼會出現抱持這種自我意識的作家？後來我才明白，那和甲午戰爭有深刻的關聯。在這個意義下，國木田獨步的文學，可以說是「戰後文學」。甲午戰爭時他是一位活躍的戰地記者，年紀輕輕就成為矚目的焦點。但是，戰後他卻找不到値得做的事，陷入虛脫的狀態，於是有了移居北海道的想法。國木田發現「風景」，就是在北海道的土地上。在這個意義下，「風景」是在一八九〇年代後半出現的；換句話說，那是日本在甲午戰爭之後，走向帝國主義的階段。

柄谷行人。©柯曉東（圖／心靈工坊圖提供）

不僅如此。國木田獨步的例子還顯示，日本的近代文學與殖民地主義息息相關。國木田所踏足的北海道，是日本最早的殖民地。從前除了最南端以外，居住在北海道的只有愛努人。明治維新之後，日本人開始侵入這些地區。甲午戰爭結束，明治日本佔領台灣，更進一步侵略韓國。琉球確定被劃為日本領土，也是甲午戰爭的結果。而這一連串殖民地主義政策的發端，就是對北海道的殖民。當然，國木田並不是帝國主義者。他是一位纖細、內向、嘲諷的作家。但是，他的內面性來自對政治現實的否認。我們可以說，「日本近代文學」根本上就來自這樣的內面性。

但同時我們必須指出，當時有一個人的態度，與國木田獨步正好形成對照，那就是柳田國男。雖然他年輕時也曾經與國木田獨步、島崎藤村一起出版過抒情詩集，後來卻成為農政官僚，同時轉向民俗學的研究。他的思想與著作，基本上蘊含著對「近代文學」的批判。本書〈兒童的發現〉與其他章節中的想法，受益於他的識見者甚多。

二〇〇四年，為了《日本近代文學的起源》（簡體）中文版的出版、前往中國演講的時候，我發覺它與「中國現代文學的起源」是相互重疊、密不可分的。甲午戰爭之後，日本運用它所獲得的戰爭賠償金進行重工業化，佔領台灣，並加強對朝鮮半島的侵略。另一方面，戰敗的清朝不久即派遣大量留學生前往日本。雖然這麼做的目的，是為了強化清朝的國力，但這些留學生反而成為推翻清朝、建立近代國家的中堅力量。

重要的是，中國的近代文學與思想，就在這個時候建立起基礎。那時候留學日本的中國學生，吸收並採納了日本近代文學所興起的思想，包括「言文一致」在內。在那之前，留學西方的中國學生雖然為數眾多，卻沒有受到根本的影響。然而留學日本的中國學生看到日本——更正確的說法是，接受近代西洋文化後的日本——的做法，卻深深受到影響。因此中國的近代文學，也可說是——在與日本不同的意義下——「戰後文學」。

其中的代表性人物，就是魯迅。他原本是去日本學醫的，中途卻轉向文學。近代文學的內面性，建立在虛無感之上。但同樣的虛無感，在日本與中國的內容卻大不相同。戰勝國日本的虛無感，是因為喪失了原本的目標，因而閉鎖在內面性之中。相反地，在戰敗的中國，虛無感卻帶來改革現實社會的志向。

還有一件有趣的事實，那就是魯迅在日本受到柳田國男的影響。不但魯迅的弟弟周作人曾翻譯柳田國男的民俗學著作，魯迅本人回到故鄉紹興（會稽）後，也收集了當地流傳的民間故事，編纂成《會稽郡故書雜集》一書。魯迅的文學雖然是近代文學，同時卻也朝著超越其界限的方向發展，其原因就在這裡。

因為與「中國現代文學的起源」有頗多重合之處，《日本近代文學的起源》一書在中國引起相當的注意與關心。相反地，儘管近年來台灣翻譯了不少我的書，卻從來沒有人引介《日本近代文學的起源》。關於這一點，我是這樣想的：甲午戰爭後，清朝將台灣割讓給日本。清朝末年的知識份子仿效近代日本、試圖建立國族（nation）的過程，不會發生在台灣；因為日本帝國已經踏入台灣了。後來，當台灣人開始追求獨立的時候，並沒有試圖藉由文學，來確立自己作為國族的存在。因此，「近代文學」對台灣來說，並不具有特別的價値。這是我的推測；而且我認為，這是理所當然的。

但是在這裡，還有一件事要補充。柳田國男的民俗學，是從下述的假說開始的：古代日本的先住民受到入侵的稻作農民與國家驅趕，逃遁到山裡生活。他們的後代如今仍然存在，就是所謂的「山人」。柳田的民俗學所探求的，就是這樣的山人。他的作品如《遠野物語》、《山的人生》等，就來自這樣的探求；而它們深深地吸引了魯迅等人。然而，柳田之所以會產生這樣的想法，是因為甲午戰爭之後，知道了台灣原住民的存在。在這個意義下，想要探尋日本近代文學的「起源」，台灣是不可或缺的。

二〇一五年十月三十日 於東京

柄谷行人

●本文摘選自心靈工方出版之《日本近代文學的起源【典藏版】》作者序。