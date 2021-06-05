陳雅茜／不是追逐STEM，而是帶孩子追求未來

美國勞動部勞工統計局對2019至2029年美國勞動市場的推估，STEM領域工作機會可望成長8%，而平均工作成長率只有3.7%。換句話說，未來和STEM有關的工作機會，將比其他領域的工作機會多更多。 什麼是STEM？STEM很重要嗎？聽聽科學少年總編輯怎麼說！(編按)

文／陳雅茜（科學少年總編輯）

「STEM相關工作的成長率，將是平均工作成長率的兩倍以上！」

這是美國勞動部勞工統計局對2019至2029年美國勞動市場的推估，STEM領域工作機會可望成長8%，而平均工作成長率只有3.7%，其中資訊相關工作可望成長11.5%，數學相關工作的成長更可能高達26.5%。換句話說，未來和STEM有關的工作機會，將比其他領域的工作機會多更多。

STEM重要嗎？對孩子的未來，相當重要。

但STEM是什麼？相信許多人都不陌生。早在二十年前、甚至更早，這個簡稱由美國提出，S是科學、T是科技、E是工程、M是數學，相關的教育計畫歷經三任總統而不墜，並且進一步融合藝術與人文精神Art，使得STEM擴張為STEAM。這股教育風潮由美國吹向世界各地，如澳洲、英、法、臺灣、香港、新加坡、南韓、中國……，全在教育中融入了STEAM精神。

教育在於樹人，對國家來說，是培育未來的主人翁，增強國家競爭力。正如美國STEM教育小組所指，這個時代的經濟以知識為基礎，必須藉由不斷的創新來推動，而創新的基礎，在於具有良好的教育、積極進取、充滿活力並且配備STEM技能的勞動力。對個人來說，這也正是孩子未來的發展方向。

STEAM產品花樣多，重點在激發創造力

近幾年來，STEM與STEAM的相關產品不斷推陳出新，許多都是「及早部署」，針對低幼的孩子設計。國際書市上也可觀察到，過去被視為「比較難」的科學概念，有許多都降低年齡層編寫出版了，像是週期表、網際網路、程式設計、DNA、比特幣……甚至是量子力學。

這樣的出版趨勢並不是為了讓孩子的腦袋超載，它不過反應了教育的需求，以及現代社會的多元與多變。一部無人駕駛的飛機或汽車，用3D列印技術印出來的牛排、蓋出來的房屋，還有因應疫情而發展的遠距居家工作……以及流行病如何傳播？疫苗如何運作？這些都是我們身邊正在發生的事，不只大人在學習，孩子也需要說明──透過他們能懂、能吸收的方式。

摘自《我的STEAM遊戲書：科學動手讀》（圖／遠流出版社提供） 摘自《我的STEAM遊戲書：工程動手讀》（圖／遠流出版社提供）

因此，科學少年出版了《我的STEAM遊戲書》，為英國專業兒童出版集團奧斯朋（Usborne）為七歲以上孩子設計的書籍，目前共有四冊，正好是STEM四大領域。書中有基礎的科學概念，如行星、光電、力、動物遷徒……有先進的科技介紹，如機器人、防火牆、仿生科技、綠幕……還有必備的工程知識，如齒輪、槓桿、布料織法、建築地基……更特別的是數學，其中沒有太多計算，而把重點擺在概念的傳達，充滿邏輯思考的樂趣。

摘自《我的STEAM遊戲書：數學動手讀》（圖／遠流出版社提供） 摘自《我的STEAM遊戲書：科技動手讀》（圖／遠流出版社提供）

每本書各有三十幾個主題，以圖解方式簡要說明知識概念之後，接著提供手作活動、思考實驗，孩子可以想想、畫畫、寫寫，盡情的動動腦。書籍設計活潑有趣，色彩飽和豐富，一點也不顯理科的冷硬。最重要的是，許多活動設計沒有標準答案，而是提供例子給讀者參考，讓孩子可從中模擬學習，進而發揮想像力。

STEAM難嗎？其實我們生活周遭處處都是STEAM，重點不在純粹的知識學習，而是把知識與生活連結，建立起解決問題的能力，《我的STEAM遊戲書》當中就有不少這樣的設計。學會創意的思考，為活用所學做好準備。那麼，孩子與國家需要的創新力量，將在學習之中得以深化建立！

●本文推薦書由遠流出版之《我的STEAM遊戲書》。