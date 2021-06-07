《塵之書三部曲II：祕密聯邦》HBO熱播影集「黑暗元素三部曲」 菲力普．普曼最受全球讀者期待系列續作

文／菲力普．普曼（Philip Pullman）

作者前言 《祕密聯邦》是「塵之書三部曲」的第二部。主要角色是蓮花舌萊拉，原名萊拉．貝拉克，也是前作「黑暗元素三部曲」的主角。事實上，整個三部曲以她的名字起頭，也以她的名字收尾，故事中的萊拉年約十一、十二歲。 在《塵之書三部曲I：野美人號》中，萊拉還是小嬰兒。雖然全書以萊拉為中心發展，但故事中大部分的行動與一個叫做麥爾肯．波斯戴的男孩有關，男孩約莫十一歲。 在本書中，時間快轉到二十年後，麥爾肯和萊拉都是成人了，「黑暗元素三部曲」的事件發生在十年前，《野美人號》中的事件則發生在更久以前。 事件有其後果，過去所做的事造成的效應，有時候要到很長一段時間之後才會完全顯現。同時，世界繼續運轉；權力和影響力或轉移，或增強，或減弱；成年人的煩惱以及關注的課題與他們小時候未必相同。如我先前曾說的，萊拉和麥爾肯都不再是孩童了。

HBO影集「黑暗元素三部曲」劇照：女主角萊拉與其守護精靈潘拉蒙

第一章 月光與血案

在聖蘇菲亞學院狹小宿舍寢室的窗台上，曾以貝拉克為姓氏的蓮花舌萊拉的守護精靈潘拉蒙躺臥著，盡可能什麼都不去想。他清楚感覺到身旁密合不良的推拉窗框縫隙灌入的陣陣冷風，窗戶旁書桌上石腦油燈散發的溫暖燈光，萊拉手中的筆在紙上的刮擦，以及室外的一片漆黑。當下他最渴望的，就是寒冷和黑暗。他躺在那裡，翻來覆去，一會兒俯趴，一會兒仰躺，讓後背或腹側感受寒冷，外出的渴望益發強烈，甚至壓過他不願跟萊拉說話的抗拒心理。

「打開窗戶。」他終於開口。「我想出去。」

萊拉手中的筆停住不動；她將椅子向後推，站了起來。從窗玻璃中，潘拉蒙可以看見她的倒影浮現於牛津的夜色之上，還有她不悅的神情。

「我知道妳要說什麼。」他說：「我當然會小心。我又不笨。」

「有些方面你是很笨。」她說。

她伸手越過他向上推開窗戶，將最近的一本書立在窗口撐住。

「別──」他開口說。

「別關窗，對，潘，就讓我坐在這裡等潘回家，等到全身凍僵。我一點都不笨。你去啊，走啊。」

潘拉蒙游身向外，竄入覆滿學院牆壁的常春藤裡。只有極其輕微的窸窣騷動聲傳入萊拉耳中，但一會兒之後就悄無聲息。潘不喜歡他和萊拉對彼此說話──或者該說，「不對」彼此說話的方式；事實上，這是他們一整天裡第一次開口對話。但是潘不知道該怎麼辦，萊拉也不知道。

沿牆面往下途中，潘用尖銳如針的利齒咬住一隻老鼠，想著要不要吃了牠，但還是給老鼠一個驚喜，放牠走了。潘拉蒙趴臥在粗壯的常春藤枝上，沉浸於周遭各種各樣的氣味、陣陣漫無定向的風，和開闊無垠的夜。

但他有兩件事必須留神。一是覆在他喉頭上那塊奶油白的毛皮，在他松貂外形的一身紅褐毛皮上，很不妙地顯得特別醒目。不過埋頭前行並不難，飛快奔跑也不難。另一個他之所以必須小心的原因就嚴重多了。任何人看到他，都不會認為他是松貂，他從各方面看起來都像一隻松貂，但他是守護精靈。很難說明差異究竟為何，但在萊拉的世界，任何人一看就知道，就像能確知咖啡聞起來的味道，或紅色是什麼顏色。

守護精靈潘拉蒙

而一個與自己的守護精靈分離的人，或一個形單影隻、身旁沒有人在的守護精靈，很怪異，很恐怖，不可能存在。沒有任何凡人能和守護精靈分離開來，不過據說女巫可以做到。萊拉和潘所具備的分離能力非常獨特，是他們八年前在冥界付出極大代價換來的。自從經歷那場奇異的冒險，回到牛津之後，他們不曾向任何人提起，而且嚴格保守祕密；但有些時候，尤其最近時常發生，萊拉和潘不得不逃離彼此。

此刻潘避開陰影，穿過修剪得齊整的廣闊大學公園邊緣的灌木叢和深草叢，所有感官感受著夜晚，他移動時將頭放低，悄無聲息。那晚稍早下了一場雨，他腳爪下的土地踩起來柔軟潮溼。當他來到一片溼泥地旁，壓低上半身將喉頭和前胸浸在溼泥裡，以掩去那塊可能害他洩露行蹤的奶油色毛皮。

離開公園後，他趁著人行道上沒有路人，極目所見僅遠處有一輛車的時候，如飛箭般奔越班伯里路，接著他溜進馬路對側其中一座大宅的庭園裡，穿過樹籬，越過圍牆，鑽過柵欄，橫越草坪，直奔僅在數條街外的耶利哥和運河。

一抵達運河旁滿是泥濘的拉船路，潘拉蒙就比較安心了。他可以隨時躲進灌木叢或深草叢裡，也可以如火苗沿著引線延燒般飛快竄上樹梢。牛津市這塊半荒野區域是他最喜歡的地方。他從前曾游遍牛津重重交織的每片水域──不只是運河，還有寬闊的泰晤士河主流和支流查威爾河，以及從主流分出流往磨坊提供動力或為景觀湖泊供水的無數溪流，有些溪流流入地下隱沒不顯，直到流經此地某座學院圍牆下方或彼處某個墓園或釀酒作坊後方才現身。

其中有一條溪流與運河平行，潘來到溪流與運河之間僅剩拉船路相隔處，橫越一座小鐵橋，沿溪水朝向下游，來到廣闊開放的社區菜圃，北邊是進行牛隻交易的牛欄市場，西邊是位於火車站旁的皇家郵政站。

滿月當空，從疾飄而過的流雲之間，可窺見幾顆星星閃爍。月光讓潘的處境更形危險，但他喜愛置身一片銀白清晰之中，躡步穿越社區菜圃，悄悄滑過一株株球芽甘藍或花椰菜，滑過洋蔥葉或菠菜葉片，如暗影般靜默無聲。他來到工具棚屋旁，一躍跳上硬質焦油紙屋頂趴下，視線越過開闊的原野投向郵政站。

這似乎是全市唯一還醒著的地方。潘和萊拉以前來過不只一次，他們一起來的，一起看來自北方和南方的火車駛入，噴著蒸氣停在月台，同時工人將一袋袋信件和包裹卸下，放在輪子很大的籃筐推車裡，再將推車推往以金屬壁板築起的巨大棚屋，往倫敦和歐陸的郵件會存放在此等待分類，以便及時送上晨間出發的飛行船。飛船停泊在近處，船首船尾皆以纜繩繫泊，纜繩抽擊繫泊杆，發出劈啪鏗鳴聲響，船身在風中擺動晃蕩。月台上，繫泊杆上，以及皇家郵政站建物門口上方，一片燈火通明；鐵路貨車行駛於鐵道側線上鏗鏘作響，某處有一道金屬門轟然關閉。

潘從餘光瞥見自己右側的菜圃裡有些動靜，緩緩轉頭去看。一隻貓沿著一排甘藍菜或青花菜匍匐前進，目標是一隻老鼠；但不等貓一躍而出，一團比潘的身形還大的白色形影寂靜無聲自空中飛掠而下，抓起老鼠後又向上飛高，遠離貓爪撲抓的範圍。貓頭鷹飛回天堂廣場後方其中一棵樹上，拍動雙翅時並未發出任何聲響。貓坐下來，似乎在思考整件事，接著又回到蔬菜之間狩獵。

月亮升到空中更高處，夜空中幾乎清朗無雲，月光更顯明亮了，潘從工具棚屋屋頂居高臨下，可以看清菜圃和牛欄市場的每個細節。在月光下，溫室、稻草人、鍍鋅鐵牛欄、雨水儲水桶，或彎折腐朽，或直挺挺且漆色簇新的圍籬，以及繫組起來有如梯皮帳篷光裸營柱的豌豆架，一一靜默佇立，看似為一齣鬼魂出演的戲劇搭建的舞台布景。

潘悄聲問：「萊拉，我們究竟怎麼了？」

作者介紹 菲力普・普曼（Philip Pullman，一九四六－） 菲力普．普曼（Philip Pullman）圖源 ▎英國衛報 The Guardian 二〇〇八年獲《泰晤士報》選為一九四五年以來最偉大的五十個英國作家之一的普曼生於英格蘭諾里奇（Norwich）。父親是飛行員，小時曾隨著父親住過澳洲。在他七歲那年，父親因飛機失事喪生，母親改嫁後帶著他搬至北威爾斯。歷史悠久的威爾斯地區群山環繞，有著許多傳說與神話，這些都影響了日後普曼的寫作風格。在威爾斯求學時接觸到兩位作家的作品：十七世紀英國詩人約翰．彌爾頓的《失樂園》，以及詩人、畫家威廉．布雷克，他為此深深著迷，《失樂園》更成為後來寫作「黑暗元素三部曲」的重要元素。 大學就讀於牛津大學埃克塞特學院（Exeter College）英文系，不過成績普通。畢業後曾在中學擔任教職，七〇年代的英國沒有課綱，他盡情對孩子們闡述從神話到荷馬史詩等各式各樣的作品，並為每學期末的話劇演出擔任編劇和導演，這些素材都成為後續作品的養分。普曼雖熱心教學，卻自稱不太能認同過分強調考試的教育制度，一九九五年出版的《黃金羅盤》於隔年同時奪得英國兒童小說卡內基獎章與《衛報》兒童小說獎，普曼亦辭去教職，全力投入寫作，除了獲獎無數的代表作「黑暗元素三部曲」及以維多利亞時代為背景的「英倫懸疑四部曲」外，亦著有許多單本長、短篇小說如《發條鐘》、《我是老鼠！》與《卡斯坦伯爵》等作品。他從未自我設限的寫作精神，打破了年齡與類型的界限，廣受大人小孩的喜愛，至今仍是活躍於文壇的說故事大師。在二〇一七年，以「黑暗元素三部曲」同名主角「萊拉」，再推出重量級《塵之書三部曲І：野美人號》，媒體譽為：「很少書能讓我們願意等十七年，但『塵之書』絕對是其一。」

●本文摘自 麥田出版 ／城邦文化 出版新書《塵之書三部曲II：祕密聯邦》。