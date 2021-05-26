快訊

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

機會絕無僅有！宅閱讀就能救世界？滿滿書單看不完

聯合新聞網 / 讀.書.人
聯合線上電子書服務「udn讀書吧」舉辦防疫書展。（圖／udn讀書吧提供）
聯合線上電子書服務「udn讀書吧」舉辦防疫書展。（圖／udn讀書吧提供）

隨著今年五月臺灣疫情升至高峰，人人足不出戶、宅在家躲避疫情之際，電子書逆勢火熱，成了自主居家防枯燥解方。「一鍵下單、立刻開書」的電子書閱讀特性，隨選隨看逾百家出版社的出版品，也讓電子書在這波疫情逆勢飆出好成績。

聯合線上電子書服務「udn 讀書吧」為響應民眾宅在家對抗疫情，並服務廣大知識飢渴的讀者，特別推出為期一個月「戰疫英雄：宅閱讀 救世界」抗疫書展。呼籲讀者，沒事別出門、一起宅在家閱讀滿滿好書與雜誌！

「戰疫英雄：宅閱讀 救世界」書展期間，無論是電子書或雜誌，皆享單本88折、2本以上82折的優惠，還有滿百元即贈50元購物金的加碼閱書金。

響應抗疫，民眾在這波書展中即能以「紙本書定價不到65折」立即「零接觸」開書閱讀！

（左起）《灰階思考》、《致富心態》、《原子習慣》。（圖／udn讀書吧提供）
（左起）《灰階思考》《致富心態》《原子習慣》。（圖／udn讀書吧提供）

udn讀書吧內容企劃觀察，今年開春以來，適逢疫情與股市動盪，財經新書表現尤其亮眼。上半年除了有股癌主持人謝孟恭新書《灰階思考》主打頭陣，原就火紅的舊書《致富心態》《原子習慣》等財經商管書都是udn讀書吧的重點熱銷書。

除了財經類書籍炙手可熱，另外寫真、輕小說等無負擔的放鬆閱讀品，也是udn讀書吧熱銷品項另一大看點。站上也不乏許多清涼火辣的寫真系列讓讀者消消暑，5月31日前還有曖維多媒體旗下的寫真書限時免費下載。以上書籍全都能在udn讀書吧目前進行中的「戰疫英雄：宅閱讀 救世界」抗疫書展中享折扣。

雖然疫情艱辛，閱讀永遠是不會出錯的最佳良藥。現在就開始選擇你今日要讀的書，讓我們一起，讀書吧！


讀書吧 電子書 疫情 閱讀風向球

相關新聞

舉旗抗「疫」、曖維挺你 獨家寫真電子書限時免費閱讀

炎炎夏日只能居家隔離，煩悶的心聲我們聽到了！曖維多媒體攜手聯合線上電子書服務「udn 讀書吧」，開放最受歡迎的《SEXY NUTS 性感誌》及多本精彩寫真電子書，限時免費下載。用美防疫，曖維挺你。

《去你的正常世界》大坦誠／我媽兒子的唇膏

誰說人一定要活得正能量？誰說主角只能善良不能抓狂？IG人氣作家，陪你狠甩爛生活一耳光！上萬粉絲留言直呼超解氣！ 《去你的正常世界》致那些年傻過、愛過、恨過、痛過，最後跨越的坦誠女孩（跟男孩）。記住，

楊照／《浮雲》道盡日本戰後「餘生」徬徨──導讀推薦

「我們是不是再也回不去了？」 由紀子為了擺脫與伊庭的祕密戀情，自願來到越南擔任軍方打字員。眼見整個世界在戰火底下動盪不安，此地安逸反而有如化外之境，由紀子不禁與有婦之夫的上司愈靠愈近，陷入另一段無法

防疫在家怎麼煮？詹姆士「快手檸檬鱸魚」輕鬆上桌！

疫情肆虐，在家自煮當道！媽媽們是否為了三餐煮什麼腸思枯竭？ 煮婦救生──詹姆士，教你快手上菜，《詹姆士快手菜》教你專業廚房的5大快手觀念，從採買、備料的邏輯，到組合食材的濃縮、堆疊、提味，搞懂快手心

機會絕無僅有！宅閱讀就能救世界？滿滿書單看不完

聯合線上電子書服務「udn讀書吧」為響應民眾宅在家對抗疫情，並服務廣大知識飢渴的讀者，特別推出為期一個月「戰疫英雄：宅閱讀 救世界」抗疫書展。

對日常進行非日常思辨的哲學散文《蘇格拉底哲學特快車》

遲早有一天，生活會讓你我都成為哲學家。由悅知文化出版之《蘇格拉底哲學特快車》是一本對日常進行非日常思辨的哲學散文，作者以生活化的散文介紹哲學，書中章節安排以列車行進之一日暗喻哲學之旅，讓讀者歷經黎明、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。