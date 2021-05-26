機會絕無僅有！宅閱讀就能救世界？滿滿書單看不完

隨著今年五月臺灣疫情升至高峰，人人足不出戶、宅在家躲避疫情之際，電子書逆勢火熱，成了自主居家防枯燥解方。「一鍵下單、立刻開書」的電子書閱讀特性，隨選隨看逾百家出版社的出版品，也讓電子書在這波疫情逆勢飆出好成績。

聯合線上電子書服務「udn 讀書吧」為響應民眾宅在家對抗疫情，並服務廣大知識飢渴的讀者，特別推出為期一個月「戰疫英雄：宅閱讀 救世界」抗疫書展。呼籲讀者，沒事別出門、一起宅在家閱讀滿滿好書與雜誌！

「戰疫英雄：宅閱讀 救世界」書展期間，無論是電子書或雜誌，皆享單本88折、2本以上82折的優惠，還有滿百元即贈50元購物金的加碼閱書金。

響應抗疫，民眾在這波書展中即能以「紙本書定價不到65折」立即「零接觸」開書閱讀！

（左起）《灰階思考》、《致富心態》、《原子習慣》。（圖／udn讀書吧提供）

udn讀書吧內容企劃觀察，今年開春以來，適逢疫情與股市動盪，財經新書表現尤其亮眼。上半年除了有股癌主持人謝孟恭新書《灰階思考》主打頭陣，原就火紅的舊書《致富心態》、《原子習慣》等財經商管書都是udn讀書吧的重點熱銷書。

除了財經類書籍炙手可熱，另外寫真、輕小說等無負擔的放鬆閱讀品，也是udn讀書吧熱銷品項另一大看點。站上也不乏許多清涼火辣的寫真系列讓讀者消消暑，5月31日前還有曖維多媒體旗下的寫真書限時免費下載。以上書籍全都能在udn讀書吧目前進行中的「戰疫英雄：宅閱讀 救世界」抗疫書展中享折扣。

雖然疫情艱辛，閱讀永遠是不會出錯的最佳良藥。現在就開始選擇你今日要讀的書，讓我們一起，讀書吧！