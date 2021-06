陳用佛／多年未解冷案！從《疑案辦：血色芙蓉》看現場鑑識微物跡證的重要

文/陳用佛(中央警察大學鑑識科學學系副教授)

閱讀《疑案辦:血色芙蓉》時,總會忘記正在看的是一本小說,而以為讀的是社會版頭條新聞。作者筆法洗練、敘事緊湊,讓筆者一看再看愛不釋手,總是期待事件的下一個發展與反轉。除了詳盡描述執法單位的案件偵查過程外,本書還頗具先知的提到了警界、黑道與政治圈間錯縱複雜、共榮共生的關係,讓警察升了官,政客選的上,大家發大財治國理念,讓人想不透到底現在是1993還是2021年?另外,最後女星是怎麼死亡的?是不是他殺?到底兇手是誰?起火現場是否是想以縱火隱藏犯罪等?這些我們會想好奇的事情,作者慢慢的鋪成,一步一步的娓娓道來。

如果您還記得1993年的當紅女星湛蓉命案,最早以為是瓦斯外洩導致起火的意外事件,但後來知名法醫楊日松解剖遺體後,發現體內的一氧化碳濃度極低,並非吸入未完全燃燒的碳氫化合物致死,而從頸部的傷痕推斷是遭人勒死,而從意外死亡變成兇殺案件。案件的真兇至今仍然不明,幾位嫌疑人,都因為主客觀因素而無法確認涉案。真實案件有時候比作家手下的小說更撲訴迷離。

一般而言,刑案發生後的三天內是破案的高峰期,因為比較可能尋覓目擊證人以及剛事發的記憶猶新;又,涉案人心情尚未沈澱,對於不在場證明的捏造還未成熟;以及現場重要證物的採集與分析較容易完成,這就是所謂破案關鍵的「黃金72小時」。但隨著時間過去,證物便較可能毀壞、消失或被湮滅,不少重大或特殊刑案,非但犯罪現場無法確認或已被破壞殆盡,直接及間接證人一時無法尋覓,相關案情難以逐一釐清,連帶也就影響涉案人的確認與逮捕,結果導致案件變冷、偵查活動停滯不前,最終成了冷案。國內幾件著名的冷案,如1980年林宅血案、1981年陳文成事件、1993年與軍購有關的尹清楓命案、1996年劉邦友血案與彭婉如命案,近年來也重啟案件多次,但都無法有進一步的突破。

2009年3月,當時的總統馬英九指示重新調查陳文成命案與林宅血案,以最高檢察署為首組成聯合專案小組。但因時間經過久遠,證據取得不易,案件始終無法有所突破。而在臺灣,中央警察大學為提升國內警方在冷案偵查技術之專業水準,2009年3月,聯合刑事局、鑑識科學學會、財團法人李昌鈺博士物證科學教育基金會等單位,合辦「2009年冷案偵查研習會」,並倡言成立冷案中心,可謂我國警方偵辦冷案觀念萌芽與工作起步。

在會中李昌鈺博士提及偵查冷案的幾個基本方向,包括:(1)重新審視舊檔案找出新線索;(2)應用新科技鑑定舊物證或找出新物證;(3)由政府提供鉅額懸賞獎金,鼓勵證人提供新情資與線索;(4)訪查原案關係人及目擊證人,發現新情資;(5)應用新的資料分析或探勘技術,從舊有資料庫中擷取關鍵資訊等。臺灣的冷案偵查中心在李昌鈺博士推動下,2009年底在刑事局確實有成立冷案中心的任務編組,由偵查科所負責。但在經過幾次開會討論後,發現相關跡證仍由原偵查機關保留,而指紋與DNA跡證可與電腦中的資料比對,如果嫌犯犯下其他案件後,經過相關跡證比對,發現與冷案有關,就有可能重啟冷案的偵查。

《疑案辦:血色芙蓉》中提到一些現場處理與鑑識科學的細節,筆者在這裡補充一下,讀者有興趣可以參考《刑事鑑識規範》。其中提到刑事鑑識的範圍包含了:物理鑑識、化學鑑識、電氣鑑識、印文鑑識、痕跡鑑識、影像鑑識、測謊鑑識、毒物鑑識、聲紋鑑識、指紋鑑識、法醫鑑識以及綜合鑑識。

而刑案現場採證標的如下:

(一)因犯罪所用之物。如嫌犯使用之兇器、工具、車輛等。

(二)因犯罪所生之物。如指紋、足跡、輪胎痕跡、工具痕跡、液體、污跡、布痕、織物纖維、泥土、毛髮等。

(三)因犯罪所得之物。如損失之財物等。

(四)因犯罪所變之物。如家具陳設被移動等。

(五)因犯罪所毀損之物。如被破壞之門窗、被撬開之櫥櫃、被撕破之衣服等。

(六)因犯罪所藏匿或湮沒之物。如著用之衣物、損失之財物、犯罪之工具、兇器等。

(七)因犯罪所遺留或遺棄之物。如嫌犯遺留之包裝紙,不便攜帶之犯罪工具、贓物等。

(八)其他與案件相關而有必要採取鑑驗者。

此外,現場勘察人員的主要任務如下:

(一)運用科學技術與方法勘察現場、蒐集證物,作為犯罪偵查及法庭審判之證據。

(二)研判犯罪嫌疑人進出刑案現場路線、犯罪時 間、方法、手段、工具、犯行、過程等,以明瞭犯罪事實。

(三)採集各類跡證,依其特性分別記錄、陰乾、冷藏、包裝、封緘,審慎正確處理,避免污染,並掌握時效,送請警察局鑑識中心、鑑識課或相關單位鑑驗。

一般火災現場調查,找出起火點和起火的原因是關鍵的目標。當可燃性氣體與空氣混和,其濃度與溫度達到起火要件時,就可能產生氣體燃燒,或是爆炸。氣體因為密度低,容易散布,起火時呈現大範圍且均勻分佈的燃燒型態,因此不易判定起火點,此時要與現場物證分析後,才能找出可能的起火點。同時有多處起火點的機率一般不高,如果有多處起火點就需要考慮人為縱火的可能。起火點的研判可從電線、打火機、火材等殘跡等開始,和一般刑案現場一樣,需要先進行完整紀錄,再由現場的燃燒型態、燃燒痕跡與物體的碳化燒毀程度來判定。

再者,因為起火點的研判沒有一定準則,須依據現場情形來進行綜合研判。如能找到現場殘跡:如固體容器裝置、液體證物、電器證物、火藥證物甚至焊接證物等,則對於判定是否為人為縱火有很大的幫助。另外對於現場殘留的其他證物,如指紋、生物跡證、工具或鞋印的痕跡、監視錄影設備等證物,也能將證物、現場、被害者與嫌犯之間的關係進行有效的連結。生物跡證的分析也是重點,因為DNA鑑定有靈敏度高、不同個體間變異性高以及鑑定結果明確等優點,《疑案辦:血色芙蓉》也有提到,只是真實案件中當時鎖定的對象後來人間蒸發,只要能找到對象,以現今日新月異的DNA鑑定技術,一定能讓真相水落石出。

當年為了救災與搶救,湛蓉命案的火災現場遭受高度的破壞,但如果當初案件處理的時候,能夠發現一些微物跡證,是否就能找出一些蛛絲馬跡,早一些讓嫌犯現形呢?微物跡證涵蓋非常廣泛的證物,常見的毛髮、纖維、玻璃碎片、油漆、土壤、植物種子、礦物、以及各類的未知高分子材料等。

在911恐怖攻擊之後,筆者的恩師尼古拉斯.佩特拉克(Nicholas Petraco)因為分析世貿中心雙子星塔倒塌的殘跡後,將多樣證物混合在一起的微物跡證,稱為塵土(Dust)。根據他們的經驗除了前述提到的微物跡證外,他們分析在911倒塌的殘跡中還包含了人體組織、紙張纖維、金屬等,幾乎涵蓋所有鑑識科學領域會遇到的證物。

尼古拉斯・佩特拉克於1986年發表的文獻(Trace Evidence-The Invisible Witness, by Petraco, Nicholas, Journal of Forensic Sciences, Volume 31, Jan. 1986, pp. 321–28.)中指出,根據7年的統計數據,常見微物跡證件的案件,分別為殺人、強盜、強姦、傷害與竊盜案件。這是因為在這些案件中,嫌犯與被害者之間身體有劇烈的接觸,而造成毛髮與纖維等證物會轉移。若是當年我們處理現場的觀念方式有些許不同,這些冷案、懸案、疑案就能夠不存在了呢?

註:

“If the Law has made you a witness, remain a man of Science. You have no victim to avenge, no guilt or innocent person to ruin or save. You must bear witness within the limits of the Science."

Paul Camille Hippolyte Brouardel (1837-1906)