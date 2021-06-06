揭發世紀騙局！德國《明鏡周刊》榮譽記者的杜撰醜聞與危機！

文／胡安．莫雷諾（Juan Moreno）

秉持良心試著當一名好記者是一場苦戰，我可以理解雷洛提烏斯為何無心於此，因為真的太耗神費力了，過程中還可能傷害到原本信任你的人，長期下來，甚至可能傷到自己。不過雷洛提烏斯可能無法意識到這部分就是了，畢竟他在這行待的時間不夠久到足以理解這一點。

記者是個精彩的職業。尤其是剛入行的頭幾年，會讓人覺得像談戀愛一樣。較有年資的記者應該都知道我說的那種感覺，那就像人被施了魔法一樣，這種神奇的感受，大半來自己開始覺察到自己寫出的文字有影響力，幾乎每個記者都會經歷這種感受。或許雷洛提烏斯也是，只是那之後一直無法從這個階段走出來。

有人才剛經歷過衝擊，記者就要直接面對他後，寫出當事人的喜劇或悲劇，那種感受必然就像站在舞台上的演員一樣，或像魔法師。說是滿足也好、驕傲也罷，總之是難以言說的感受，這就說明了為何作者在寫出好文章後會感到欣喜若狂。正是因為他們確信，他們寫出了發生在某人身上的重大事件，所以他們當然要在寫好後變得有些自大，甚至認為自己是天才！多數撰稿人應該都知道這種陶醉的感覺。但我要說，將這種感受形容為「記者的運氣」（Reporterglück）或許更為貼切，因為我認為能把報導寫得好，完全是訪查過程中的機緣巧合。

這個階段會持續一些時候，一般是幾年時間，但很少會長達十年。時間和經驗會銷磨掉對這份工作的愛，熱情和陶醉感會越來越少；工作時少了感性，卻多了理性。許多記者都知道這種感受。每個記者會自己賦予這個階段的消逝一個名稱，比如「記者的憂鬱期」，或者我也聽過所謂「記者的藍色時期」。入行幾年後，文風改變，寫報導的思慮會更周延、更謹慎，也更全面。於是寫出的文章可以更貼近事件本身，較少主觀判斷，減少出現互相矛盾的訪談內容，減少場景和行動的描寫。這樣的文章未必比較好，但是內容卻較為持平、穩重，因為隨著時間流逝，寫的人才會意識到，前面幾年寫出的報導或許迎合讀者的口味，卻傷害了事件中的人。

有些記者會隨時勢自我調整，這些人顯然不會是最笨的那一群。他們或多或少還能夠愉快地面對這個職業日漸被銷磨的愛與熱情，並與之和平共處，成為熟練而冷靜的寫作專家。雖然幾乎不會有記者一開始就立志要寫出「規規矩矩的報導」，就像不會有電影導演以拍出「規規矩矩的電影」為職業志向一樣，大家從業的目的都希望能成為大師，受到眾人欽佩，但從業越久，心境越來越從容，因為最終察覺到自己的才華不夠出色，或是缺少必要的堅持。不過，能悟出這樣的自覺，也算得上這行的專業人士了。這點和報導的可靠性並不衝突，許多人連這點都做不到呢！

（圖／Unsplash）

另外有一類記者則是完全放棄報導這件事。他們熱衷於職位的晉升，可能成為部門負責人、總編輯，或有時出人意表地成為表現平平的作家。這些人多半會以懷舊的心情，緬懷他們當記者的那些歲月。

另一群記者則是持續糾結在報導這件事，始終無法放下它，我就是屬於這一類的記者。我從來沒有喜歡過寫作，任何一位認真的作家應該都不會說出這樣的話。幾乎每個作家都不吝於表示自己能從寫作中得到莫大的「樂趣」，而且寫作這件事對他們來說只是「信手拈來」，或說因為寫作讓我「無所畏懼」。沒有人喜歡寫作的當下，但說起寫過的內容總不免樂在其中，只是要能在談笑中提起寫過的內容前，必得先經過一番努力，這道理就像清潔打掃一樣。然而，即使是寫作本身，那種「已經寫完」的良好感受，也會在寫完後失去刺激感，任由其他情緒和感受取而代之。

唯獨能讓我和許多認識的資深記者，宛如初見般喜愛這份工作的便是訪查的過程。可以深入了解一個主題，與專家的對話像是接受私人家教一樣，與那些暖心的人共度的美好午後時光，即使在訪談三分鐘後就明白與對方的訪談內容不會出現在報導中。只要說出「我是記者」這幾個可笑的字，就能到處通行無阻，然後期待發現某個新世界，簡直是一種無價的奢侈！這些是我和許多資深記者的動力來源。從最初讓我們投入這一行的既非名利，也不是任何記者獎項，而是對這個世界感到好奇的一顆私心。知名的《南德日報》「第三版」（Seite Drei）記者彼得．薩托里厄斯（Peter Sartorius）在退休後不久跟我說：「我現在覺得要訪查後才能下筆這種事真是麻煩。」

記者示意圖非本人。（圖／Unsplash）

雷洛提烏斯曾經在接受雜誌訪談時被問到他最喜歡的報導。他先是提到美國記者、新新聞主義之父湯姆．沃夫（Tom Wolfe）在一九七○年發表於《紐約雜誌》（New YorkMagazine），一篇名為〈光芒四射的時尚：藍尼家的那場派對〉（Radical Chic: That Party atLenny's）的文章。對記者來說，面對這類提問，無論如何都希望自己能說出讓人意料不到的答案。這樣想的話，他確實做出了完美的回答。那篇文章寫的是知名作曲家李奧納德．伯恩斯坦（Leonard Bernstein）的慶生會，當時的那場聚會把紐約藝術界的許多知名人士聚集在一起，受邀與會的還有幾名被當作樣板宣傳的黑豹黨（Black Panther）民運人士。這些人的出席才能讓與會人士有藉口宣稱，參加這場聚會不只能認識紐約最美的女人和花枝招展的知名人士，還能和「正確」的人打交道，是件「政治正確」的事。直至今日，在德國柏林仍有些活動的舉辦遵循這樣的規則。在美國，這類人被笑稱為「豪華轎車自由派人士」（limousine liberals）。但是沃夫文中那些無趣的黑豹黨人無心參加這樣一場歡鬧的派對，他們出席的目的是為了尋求政治理念的認同，使得紐約那群追逐時尚潮流的人全然不知所措。那篇文章寫得很棒。雷洛提烏斯寫道：「外界總把記者當作衣冠楚楚的惡棍，因為他們徹夜游移，時而在此，忽又在彼，觀察著、傾聽著、思緒不斷反覆琢磨，然後將圍繞著他的偏執行為譜寫成充滿諷刺的現形記。」

「衣冠楚楚的惡棍」用來形容記者還真是奇特！

最終，報導只會給讀者留下這樣的認知：要知道事件的發生經過，作為讀者就必須接受記者成為他所知的過濾器。因為讀者知道的內容是記者過濾後的結果。無論是氛圍、記者的世界觀，還是記者對事件抱持的距離，最終都會左右讀者聽聞的內容與感受。讀者只能任由記者擺布。英國廣播公司（BBC）的電視劇《新聞之爭》（Press）中有個女性總編輯說：「我們剩下的只有信任了。因為人們如果想要聽謠言或個人見解，隨處都撈得到。」意思是，信任和金錢可以換來更接近事實的報導。規則就是這樣。

我將在接下來的內容中說明，雷洛提烏斯如何破壞、扭曲這樣的規則。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《造假新聞：他是新聞金童還是謊言專家？德國《明鏡周刊》的杜撰醜聞與危機！》