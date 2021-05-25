聽新聞
test
0:00 / 0:00
舉旗抗「疫」、曖維挺你 獨家寫真電子書限時免費閱讀
炎炎夏日只能居家隔離，煩悶的心聲我們聽到了！曖維多媒體攜手聯合線上電子書服務「udn 讀書吧」，開放最受歡迎的《SEXY NUTS 性感誌》及多本精彩寫真電子書，限時免費下載。用美防疫，曖維挺你。
曖維多媒體旗下的潮流時尚性感雜誌《SEXY NUTS 性感誌》，自2009年05月創刊號至今，創造了十幾年不退燒的熱銷排行榜，風格多元，深受讀者喜愛。
為了替防疫工作盡一份心力，曖維舉行限時免費活動。即日起至5月31日，只要註冊udn會員，登入「udn 讀書吧」官網或下載「udn 讀書吧App」，《SEXY NUTS 性感誌》系列及多本寫真電子書都可以免費閱讀，在家就可以跟人氣網紅、模特建立連結，原來我們這麼近。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言