《失能旅社》一部獻給母親的告白——Gami創作自述

圖、文／Gami

獻給我的媽媽，過去到未來我最深愛的人。待在失能旅社僅僅23年的時間，卻給了我遠比足夠更充足的愛，讓我就算再失去它之後，還能鼓起勇氣繼續生活。

2016年四月，媽媽突然過世了。我忽然理解了心痛不是抽象的形容詞，他具現化成了生理上的痛苦，劇烈的頭痛、想吐、站不穩、胸口被擰緊，就算已經累到不想再哭了，眼淚還是會流出來⋯⋯

（圖／大辣出版Dala提供）

因為這個變故，我和哥哥兩人從桃園與媽媽一起住的家，搬到了台北的頂樓加蓋租屋處。雖然安頓下來後，生活和工作都一切照常，但一直有股恐慌時不時向我襲來，我一直在想那是一個什麼樣的感覺。不知道大家有沒有住過宿舍或青年旅社的經驗？我的外宿經驗大致上都十分愉快，但每當回到家，卻還是感覺到那個瞬間擰緊的神經被放鬆了。而我面臨的那種恐慌和緊繃就像——ˇ你彷彿永遠外宿了。非常突然地，失能旅社這個詞浮現在我的腦海。

（圖／大辣出版Dala提供）

「你曾長遠待過、以為能夠居住到永久的便是失能旅社。」

（圖／大辣出版Dala提供）

第一時間我對自己非常地不安和困惑，「失能旅社聽起來好負面，怎麼能這樣輕巧指代你這麼深愛的人呢？」然而，之後不論哪方面的創作，失能旅社始終在我的腦海，我好像無法不惦記它⋯⋯。2018年，在倫敦就讀插畫研究所的期間，我決定提筆開始創作失能旅社的故事，圖像成為了我再次和外界溝通的語言，鉛筆和版畫誠實地記錄了這些我笨拙的口無法言說的情緒。再一次期中評鑑，同學讀了失能旅社的分鏡後哭了，一看到同學的眼淚，我也跟著哭了，我感覺到自己被理解了，並意識到創傷書寫療癒他人的力量。

（圖／大辣出版Dala提供）

2021年，我坐在會議室裡聽著出版事宜，思緒卻飄到了山上，那顆埋著我媽媽骨灰的樹，我想著我終於可以帶這本書去唸給她聽了，「妳看，妳沒有不見，妳一直都在故事裡。」我終於可以跟大家介紹：「這是我蓋了好久的房子，叫做失能旅社。」它的結構不複雜，但我對它的情感卻很複雜：怕哪裡沒蓋好了，撐不起它可以裝下的愛；怕永遠蓋不出它的模樣，因為它永遠比言語、圖像能描繪的還要更好；怕讓誰失望（或許每次最失望的都是我自己）。但我還是蓋好了，失能旅社終於成為了肉眼可見的存在。

（圖／大辣出版Dala提供）

「那一連串無法名狀情感的型態，仿若居無定所、永遠外宿而沒有辦法好好休息的心，現在可以稍微休息一下了喔。」，失能旅社和我這麼說著，它就是這樣一部作品。

●本文摘選大辣出版之《失能旅社》。