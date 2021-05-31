快訊

1萬7500劑疫苗3天打完 盧秀燕嗆中央「現在是怎樣？」

民間幫忙買疫苗 陳時中：媒體報導的有10個單位沒來

《失能旅社》一部獻給母親的告白——Gami創作自述

聯合新聞網 / 大辣出版Dala
書名：《失能旅社》 作者：Gami 出版社：大辣出版 出版時間：2021年5月1日
書名：《失能旅社》
作者：Gami
出版社：大辣出版
出版時間：2021年5月1日

圖、文／Gami

獻給我的媽媽，過去到未來我最深愛的人。待在失能旅社僅僅23年的時間，卻給了我遠比足夠更充足的愛，讓我就算再失去它之後，還能鼓起勇氣繼續生活。

2016年四月，媽媽突然過世了。我忽然理解了心痛不是抽象的形容詞，他具現化成了生理上的痛苦，劇烈的頭痛、想吐、站不穩、胸口被擰緊，就算已經累到不想再哭了，眼淚還是會流出來⋯⋯

（圖／大辣出版Dala提供）
（圖／大辣出版Dala提供）

因為這個變故，我和哥哥兩人從桃園與媽媽一起住的家，搬到了台北的頂樓加蓋租屋處。雖然安頓下來後，生活和工作都一切照常，但一直有股恐慌時不時向我襲來，我一直在想那是一個什麼樣的感覺。不知道大家有沒有住過宿舍或青年旅社的經驗？我的外宿經驗大致上都十分愉快，但每當回到家，卻還是感覺到那個瞬間擰緊的神經被放鬆了。而我面臨的那種恐慌和緊繃就像——ˇ你彷彿永遠外宿了。非常突然地，失能旅社這個詞浮現在我的腦海。

（圖／大辣出版Dala提供）
（圖／大辣出版Dala提供）

「你曾長遠待過、以為能夠居住到永久的便是失能旅社。」

（圖／大辣出版Dala提供）
（圖／大辣出版Dala提供）

第一時間我對自己非常地不安和困惑，「失能旅社聽起來好負面，怎麼能這樣輕巧指代你這麼深愛的人呢？」然而，之後不論哪方面的創作，失能旅社始終在我的腦海，我好像無法不惦記它⋯⋯。2018年，在倫敦就讀插畫研究所的期間，我決定提筆開始創作失能旅社的故事，圖像成為了我再次和外界溝通的語言，鉛筆和版畫誠實地記錄了這些我笨拙的口無法言說的情緒。再一次期中評鑑，同學讀了失能旅社的分鏡後哭了，一看到同學的眼淚，我也跟著哭了，我感覺到自己被理解了，並意識到創傷書寫療癒他人的力量。

（圖／大辣出版Dala提供）
（圖／大辣出版Dala提供）

2021年，我坐在會議室裡聽著出版事宜，思緒卻飄到了山上，那顆埋著我媽媽骨灰的樹，我想著我終於可以帶這本書去唸給她聽了，「妳看，妳沒有不見，妳一直都在故事裡。」我終於可以跟大家介紹：「這是我蓋了好久的房子，叫做失能旅社。」它的結構不複雜，但我對它的情感卻很複雜：怕哪裡沒蓋好了，撐不起它可以裝下的愛；怕永遠蓋不出它的模樣，因為它永遠比言語、圖像能描繪的還要更好；怕讓誰失望（或許每次最失望的都是我自己）。但我還是蓋好了，失能旅社終於成為了肉眼可見的存在。

（圖／大辣出版Dala提供）
（圖／大辣出版Dala提供）

「那一連串無法名狀情感的型態，仿若居無定所、永遠外宿而沒有辦法好好休息的心，現在可以稍微休息一下了喔。」，失能旅社和我這麼說著，它就是這樣一部作品。

●本文摘選大辣出版《失能旅社》


冰箱 莊子 文創 大辣出版 閱讀風向球

延伸閱讀

烏龍警以為查獲毒品 遭男子怒回：那是我女兒的骨灰

台南下營下午民宅火警延燒4戶頂樓加蓋 晚間突復燃

日劇「離婚活動」瑛太演活日本自衛隊 內行人卻吐槽這點太誇張

用鉛筆芯雕出「台北101」！日本鉛筆雕刻家shiroi神作精選

相關新聞

工作、家事一把抓？ 在家工作者容易陷入的「主婦困境」

「在家工作」的職場型態，以往只侷限在少數科技業職缺、自由接案者或新創一人公司，當疫情開始之後，全球企業不得不採行新的遠端管理與工作模式，不過，習慣以辦公室作為工作重心的上班族與管理層們，該如何重新建立起規律且有效率、並兼顧工作與生活的新模式？

熊仁謙／儀器與人──生命永遠與溫度相連

半神，是人活出神性的時刻。 神很難激勵人，因為神似乎具備無限的能力。

《光影北歐──跟著電影去旅行》逼視信仰與死亡：英格瑪柏格曼

若能在死前了解「人生真相」，就像指引一條自我反省的人生之路，那會是很大的安慰。

自史密斯新小說《搖擺時代》洞察英國種族、階級與流行文化

夾在夢想家與天賦者之間，我們這些普通人就像拙劣的模仿者，就算盡力跟上他們的節奏搖擺，也只是陪襯的影子吧！ 莎娣．史密斯（Zadie Smith）繼《簽名買賣人》出版後，最新小說《搖擺時代》上市！故事

【愛的模樣】李筱涵／鞋

愛讓人甜蜜，也讓人恐懼。有時，也許你與某人有著一段戀愛或婚姻關係，但也並不真的就觸及了愛情。在愛裡卻無法愛的狀況，在書店一角專談情傷的櫃前顯而易見的變成常態。好像現代社會充滿了一堆對愛失能的人，各個千瘡百孔。

《失能旅社》一部獻給母親的告白——Gami創作自述

失能旅社是Gami第一本商業作品，也是獻給她已逝母親的紀念。今天是母親節，希望所有的讀者都能在看過這本書後獲的療癒，並更加珍惜現在擁有的一切。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。