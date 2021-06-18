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「腸道菌紊亂」和「腸漏症」會讓人飲食過量使身材變胖？

聯合新聞網 / 時報出版
書名：《吃不胖的免疫力飲食法：吃對食物╳調整腸道╳168斷食法，一定健康瘦下來》 作者：石黑成治 出版社：時報出版 出版時間：2021年3月23日
書名：《吃不胖的免疫力飲食法：吃對食物╳調整腸道╳168斷食法，一定健康瘦下來》
作者：石黑成治
出版社：時報出版
出版時間：2021年3月23日

文／石黑成治

現代的飲食中多含有豐富的醣類和脂肪。我們可以在便利商店輕易取得能量密度極高的食物，例如：泡麵。如果經常吃這類加工食品，身材很容易發福。這是因為高醣類和高脂質的飲食，會讓腸道菌發生紊亂，使身材變胖，這可以從老鼠的實驗中得到證實。

在四個星期中，讓實驗組的老鼠吃高脂肪／高醣類食物、低脂肪／高醣類食物，讓對照組的老鼠吃低脂肪／低醣類的食物，並觀察過程。

研究發現，吃高脂肪／高醣類食物、低脂肪／高醣類食物的老鼠，體重和體脂肪都在升高，而腸道菌中肥胖型的厚壁菌門和擬桿菌門的比例也會跟著增加。

高脂飲食會讓引起發炎症狀的細菌增生

從研究中發現，如果提供更多的高脂肪／高醣類和低脂肪／高醣類食物給老鼠的話，老鼠血液中發炎性的傳遞物(細胞激素)就會增加，即顯示出這樣的飲食內容的確會造成體內發炎。

與此同時，脂多糖(簡稱LPS)這種物質在腸內和血液中的數量也會增加。

LPS是革蘭氏陰性菌的細胞壁組成成分，在腸內的數量相當豐富。不過，只要LPS進入血液後，就會引起強烈的發炎症狀。

因攝取高脂肪食物造成腸道菌紊亂的話，變形菌門細菌，像是曲狀桿菌屬或綠膿桿菌等就會增加。變形菌是帶有LPS的發炎性細菌。

正常情況下，為了不讓LPS進到血液中，腸道細胞會緊密地「鎖」在一起，不會有任何的空隙。

然而，只要腸內的LPS增加的話，這道鎖就會遭到破壞，引發腸漏症。這時，LPS會從被撬開的空隙流進血液中，讓發炎的情況更加惡化。由此可知，LPS和肥胖有著密切的關係。

在針對成年男性的研究中發現，LPS濃度較高的人，他們的能量攝取量也會增加。LPS的增加和促進食慾與體重增加的現象關係密切，而這個結構也和腸、腦之間有著緊密的相關性。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

改善腸道狀況，就能減掉內臟脂肪

脂肪細胞中如果堆積越多中性脂肪的話，就會持續釋放出發炎性的傳遞物質(細胞激素)。所謂的減肥成功，指的是排出脂肪細胞中過剩的中性脂肪，使其恢復到原來的大小，並且不再出現發炎的症狀。腸漏症不只表示身體各處其實都有發炎狀態，也顯示出腸道菌的組成出現混亂的情況。

就算人們有心想要減肥，如果只把注意力一個勁地只放在卡路里的攝取上，而不先去改善混亂的腸道菌狀態，解決腸漏症問題的話，體重根本很難降下來。

破壞腸道菌的平衡，引發腸漏症的原因，不僅和攝取過多醣類和脂質的飲食、抗生素有關，處在有壓力的狀態下同樣也會有影響。研究中已經發現，就算只是站在人前演講(處於輕度壓力狀態)，都有可能引發腸漏症。

一般認為，這是受到壓力激素皮質醇的影響所致。在動物實驗中已經證實，皮質醇提高的話，乳酸菌和比菲德氏菌等好菌就會減少。身陷慢性壓力下的人，或許會一直處在腸漏症的狀態。因此有人認為，消解壓力應該列入減肥的課題中。

除了上述狀況之外，引發腸漏症的原因還有飲用含酒精或咖啡因的飲料；食用含著色劑、防腐劑、抗氧化劑等添加物的食品；食用牛奶和乳製品；使用非類固醇的抗發炎藥物；避孕用激素(複合口服避孕藥)；體內堆積水銀和鉛等重金屬等。

從結果來看，不只是針對減肥，我們需要有意識地整體提升生活型態，再投入減肥才是最佳良策。

不過，引起腸漏症和慢性發炎的脂肪細胞背後，還出現另一個重大的問題：那就是胰島素抗性。

胰島素一般認為是降低血糖的激素，但它另一個重要的作用是體內唯一會儲存脂肪的激素，所以又稱「肥胖荷爾蒙」。胰島素抗性就是指胰島素的機能發生異常的狀態。

積蓄脂肪的激素如果出了問題，自然與肥胖脫離不了干係。

●本文摘選自時報出版所出版之《吃不胖的免疫力飲食法：吃對食物╳調整腸道╳168斷食法，一定健康瘦下來》。


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