瘦不下來除了無法抗拒甜點，與「腸道菌」比例也有關？

文／石黑成治

肥胖者與纖瘦者的差別，和腸道菌的比例有關？！

假設你現在正因體重增加而苦惱不已，究竟瘦不下來最主要的原因是什麼呢？

如果你是因為自己的意志太過薄弱，無法拒絕米飯和點心的誘惑，那麼你還是很難減重成功。我認為，你應該花點時間來多了解一下腸道菌。

腸道菌的組成結構因人而異，「厚壁菌門」(大部分乳酸菌所屬的乳桿菌屬和艱難梭菌等)和「擬桿菌門」(擬桿菌和普雷沃氏菌屬等)的細菌，約莫就佔了九○％。

腸道菌負責控管人體要從食物中吸收多少能量，這個現象已經藉由老鼠的實驗獲得證實。腸道處於無菌狀態下的老鼠，就算進食，既不會增加也不會蓄積脂肪。但如果把正常老鼠的腸道菌移植到無菌狀態下的老鼠體內後，就算減少飼料的分量，牠們的體重不但上升，體脂肪還增加了六○％。

以上實驗換作人體的腸道菌也出現一些結果。如果把纖瘦者的腸道菌植入無菌老鼠的體內，老鼠的體重並不會增加；但如果換作是植入肥胖者的腸道菌後，老鼠的體重就會增加。

透過實驗結果，我們知道肥胖者和纖瘦者腸道菌的秘密，原來就是出在厚壁菌門(Firmicutes)和擬桿菌門(Bacteroidetes)兩種腸道菌的比率不同。

（圖／Unsplash）

解決腸道發炎，才是瘦下來的關鍵

和纖瘦者相比，肥胖者的腸道菌中厚壁菌門細菌多出二○％，而擬桿菌門細菌則少了九○％。

書名：《吃不胖的免疫力飲食法：吃對食物╳調整腸道╳168斷食法，一定健康瘦下來》 作者：石黑成治 出版社：時報出版

厚壁菌門細菌可以從我們吃下肚的食物中，吸收更多的卡路里。所以若是厚壁菌門細菌的比率較高，就算食量少，沒有吃很多東西，體重仍會增加，瘦不下來也是理所當然的。

然而，細菌的比例所帶來的影響，不只表現在卡路里的吸收量上。擬桿菌門可以透過膳食纖維發酵的方式，製造出更多的短鏈脂肪酸，而短鏈脂肪酸有抑制大腸內發炎的作用。所以當擬桿菌門細菌變少的話，相對地短鏈脂肪酸的量也會減少，進而引起發炎。

一旦腸內發炎，發炎性的細胞激素會蔓延到全身，影響腸道以外的其他部位，讓腦部和脂肪細胞也跟著發炎。此外，當內臟囤積了過多的脂肪也會發炎，所以想減少體內的脂肪，首先要做的是減緩發炎，把改善的焦點放在源頭的腸道上。

●本文摘選自時報出版所出版之《吃不胖的免疫力飲食法：吃對食物╳調整腸道╳168斷食法，一定健康瘦下來》。