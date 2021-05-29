濫服「抗生素」，恐致腸道菌組成發生什麼改變？

文／石黑成治

腸道菌的組成，在什麼樣的情況下會發生改變呢？

首先會造成影響的因素是年齡。相較於青年時期，擬桿菌和比菲德氏菌在幼兒期的比例較高；三十至七十歲的期間大腸菌和葡萄球菌的比例，會持續增加，其中又以比菲德氏菌減少的情形最為顯著。

這種壞菌增加的情況會影響維生素B12及酵素的合成能力、造成免疫功能弱化，以及面對壓力時的反應也會比較大。隨著好菌的比例逐漸減少，年紀越大，我們就需要特別避免對腸道菌造成傷害的行為。

腸道菌的組成，會因飲食與生活習慣、壓力和環境因素等而改變。正如前面說過，吃進嘴裡的食物對腸道菌造成的影響最大。但除了食物之外，還有一個也是從嘴巴進入體內，而且一樣會帶來巨大影響的物質，那就是抗生素。

抗生素對腸道菌可能會造成無法修復的傷害

抗生素是當我們有咽頭炎、扁桃腺發炎、支氣管炎、肺炎和急性腸炎時，醫師經常會開立的處方藥。使用抗生素的確能消滅引發疾病的細菌，但事實上它還會對存在於身體各個部位的共生菌造成傷害，也會在短時間內大幅改變腸道菌的組成。

之前有個實驗，曾對一位急性副鼻腔炎(又稱為蓄膿症)*的患者，進行服用阿莫西林(amoxicillin)抗生素十天之後，對其腸道菌變化的研究。

其中提到患者服用抗生素當天，糞便中存在著許多不同的細菌；在服用抗生素的第四天，糞便中第一天原本還存在的比菲德氏菌已經不見蹤影了，而原本僅有二％的腸桿菌屬，卻增加到三四％。

在結束服用抗生素之後的第二十四天，原本消失的細菌雖然再次出現，卻沒有檢測到比菲德氏菌。一般情況下，服用抗生素後的第三至四天，就會引起腸道菌的變化。而在結束服用抗生素後大約一個星期，就能回到之前的狀況。但若想要完全恢復到服用抗生素之前的狀態就不太可能了。就算過了六個月之久，結果還是一樣。

只是短短幾天服用抗生素，就可能對腸道菌帶來無法復原的傷害。

書名：《吃不胖的免疫力飲食法：吃對食物╳調整腸道╳168斷食法，一定健康瘦下來》 作者：石黑成治 出版社：時報出版 出版時間：2021年3月23日

自從一九二八年發現了最初的抗生素(盤尼西林)後，抗生素幫助人類對抗了來自不同種類病原菌的攻擊，拯救了數百萬人的生命，可以說抗生素是人類用來保護自己對抗病原菌的武器。然而，世上還是存在抗生素束手無策、具有抗藥性的細菌。

在服用抗生素後，當細菌再次來襲時，具有抗藥性細菌的比例就會增加。如果增加的細菌又是病原菌(也就是會危害人體的菌類)的話，一旦它們施展其病原性，我們就很難有應對的治療方式。

因此，醫療機構對於使用抗生素來治療傳染病時，會格外小心謹慎。如果大家都能認知到這點，那麼即便是小感冒，也不會輕易要求醫師開立抗生素的處方了。

●本文摘選自時報出版所出版之《吃不胖的免疫力飲食法：吃對食物╳調整腸道╳168斷食法，一定健康瘦下來》。