防疫在家怎麼煮？詹姆士「快手檸檬鱸魚」輕鬆上桌！

文／詹姆士

書名：《詹姆士快手菜》作者：詹姆士(鄭堅克)出版社：寫樂文化出版時間：2020年7月30日

《快手檸檬鱸魚》

可以換成任何你喜歡的魚，烹煮步驟有點接近水煮加沾醬。先將魚肉片下來後，在魚皮上劃數刀以加速導熱，放進鍋中汆燙的同時來調醬汁；當魚肉燙熟後撈出瀝乾，擺盤後再淋醬汁，不用5分鐘就能端出一道魚料理，烹煮過程比蒸整條魚省下三倍的時間， 大家不妨嘗試看看。

食材

鱸魚 ••••••••••••••••••••••••• 1 尾

清酒 •••••••••••••••••••••••• 適量

鹽巴 •••••••••••••••••••••••• 適量

醬汁

醬油 ••••••••••••••••••••• 3 大匙

糖 ••••••••••••••••••••••••• 半大匙

檸檬汁 •••••••••••••••••••• 半顆

水 •••••••••••••••••••••••••••• 50cc

做法

1.將鱸魚表面水分吸乾。

2.在魚頭處下刀直達魚骨但不切斷，再從魚尾下刀，碰到魚骨後轉橫刀，沿著魚骨把魚片取下。

（圖／寫樂文化 提供）

3.將兩片魚肉的皮上劃上數條淺刀，方便等會兒汆燙時加速導熱。再將魚片切成三等份，放入中碗，倒入清酒和鹽，把魚肉抓醃去腥。

4.燒一鍋熱水， 將魚片平鋪漏勺上， 再平穩的放進滾水中，以小火煮3分鐘， 過程中可持續用湯匙舀起熱水淋在魚肉上。

（圖／寫樂文化 提供）

5.起鍋後擺盤，淋上調好的醬汁，上桌。

（圖／寫樂文化 提供）

●本文摘自寫樂文化出版之《詹姆士快手菜》。