防疫在家怎麼煮？詹姆士「快手檸檬鱸魚」輕鬆上桌！
疫情肆虐，在家自煮當道！媽媽們是否為了三餐煮什麼腸思枯竭？
煮婦救生──詹姆士，教你快手上菜，《詹姆士快手菜》教你專業廚房的5大快手觀念，從採買、備料的邏輯，到組合食材的濃縮、堆疊、提味，搞懂快手心法，時間省一半！（編按）
文／詹姆士
《快手檸檬鱸魚》
可以換成任何你喜歡的魚，烹煮步驟有點接近水煮加沾醬。先將魚肉片下來後，在魚皮上劃數刀以加速導熱，放進鍋中汆燙的同時來調醬汁；當魚肉燙熟後撈出瀝乾，擺盤後再淋醬汁，不用5分鐘就能端出一道魚料理，烹煮過程比蒸整條魚省下三倍的時間， 大家不妨嘗試看看。
食材
鱸魚 ••••••••••••••••••••••••• 1 尾
清酒 •••••••••••••••••••••••• 適量
鹽巴 •••••••••••••••••••••••• 適量
醬汁
醬油 ••••••••••••••••••••• 3 大匙
糖 ••••••••••••••••••••••••• 半大匙
檸檬汁 •••••••••••••••••••• 半顆
水 •••••••••••••••••••••••••••• 50cc
做法
1.將鱸魚表面水分吸乾。
2.在魚頭處下刀直達魚骨但不切斷，再從魚尾下刀，碰到魚骨後轉橫刀，沿著魚骨把魚片取下。
3.將兩片魚肉的皮上劃上數條淺刀，方便等會兒汆燙時加速導熱。再將魚片切成三等份，放入中碗，倒入清酒和鹽，把魚肉抓醃去腥。
4.燒一鍋熱水， 將魚片平鋪漏勺上， 再平穩的放進滾水中，以小火煮3分鐘， 過程中可持續用湯匙舀起熱水淋在魚肉上。
5.起鍋後擺盤，淋上調好的醬汁，上桌。
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