在家工作，孩子來亂？ Kids-Work Balance 的五種心法

文／徐豫（御姊愛)

我的朋友凱若也是一位斜槓作家兼創業者，她和丈夫及兩個孩子住在西班牙瓦倫西亞。凱若的丈夫原本是白領上班族，後來離開公司和她一起在家工作，共創品牌。

「小孩兩歲以後就會開始主動找你陪他玩，父母的時間常常被切割。」

凱若總是利用零星的二、三十分鐘趕緊做自己的事，「我沒時間坐在桌前慢慢構思，常用炒菜、洗澡的時候思考，甚至在馬桶上寫文案。」

疫情爆發前，凱若會利用孩子們去上學的時間工作、做家務、健身運動、上語言課或和先生約會，但疫情爆發後，校園關閉，她只好學習和孩子們在同一個屋簷下生活，同時工作。

「我會教孩子要『彼此配合』，例如說，先配合他玩了遊戲，那麼接下來就輪到他配合我，讓我工作一下。」凱若說，孩子也會想知道到底「一下是多久？」所以要定義清楚是半小時，還是一個小時。當孩子學習到「父母有時需要專心工作的概念」時，就會讓爸媽能夠有一些短暫的空擋可以做自己的事。

「不過自從有小孩之後，我已經學會很有效率的計算時間，例如寫一封Email 大概幾分鐘，一篇文案應該幾分鐘內寫完，盡量不超時，因為我沒有那麼多時間。」

凱若和先生也學會當對方的後援，當他們發現另一半手上有事情正要忙時，其中一個就會先去陪小孩玩，讓對方可以專心工作，然後彼此再換手。

「其實在家工作真的很好，陪伴小孩的時間變得很長。」儘管孩子們在身邊可能影響自己的寫作進度或Podcast錄製，凱若仍然十分熱愛在家工作的模式，讓她能擁有更多與孩子相處的時間。

（圖／Unsplash）

自我身份認同與重新規劃工作節奏

許多在家工作的父母對於把孩子和生活結合在一起感到焦慮，儘管並不容易，但若能適時結合多種策略方法，還是可以兼顧個人職業與孩子的需求。

1.為孩子做好心理建設

當父母待在家裡時，孩子可能會期待父母能夠陪伴他們玩樂，或是做各種活動，「工作」並不是孩子腦海中的優先項目，此時父母可以讓孩子了解，父母在家裡需要「工作」，所謂的工作就是需要一段不被打擾、需要專心的時間， 養成孩子尊重父母工作時無法立即回應需求。年齡稍長的孩子多半在解釋之後便可理解不同情境，知道父母在接聽工作電話或是視訊會議時必須保持安靜。在父母「工作」狀態解除之後，可以立刻切換模式陪伴孩子，讓他們習慣日常各種不同情境的轉換。

2.建立協助系統

當家裡的孩子年紀更小一些，難以溝通且需要大量父母的關注和照料時，能夠有協助換手的人力是比較好的作法。前述凱若就是和丈夫換手照料，倘若家裡只有一人在家工作，聘請鐘點媬姆，或是委託祖父母、親友在特定幾個小時幫忙照顧孩子都是可行的作法。

3.設定離峰時段個人時間

清晨和深夜通常是父母可以善加利用的時間，依據自己的作息，習慣早起的晨型人可以在清晨五點時先起床工作一段時間；習慣夜間工作的人，可以趁孩子入睡之後再工作幾個小時。建立每天的離峰個人工作時段，依此規律作息，有助於工作維持生產效率。

4.練習短時間專注的能力

許多父母擔憂二十分鐘瑣碎的時間不夠用，事實上許多人推薦的「番茄時間管理法」每一次週期也就只有二十五分鐘，換句話說，儘管時間零碎，只要能夠在這段時間全神貫注，仍然能夠擁有生產力。

書名：《在家工作》作者：徐豫（御姊愛)出版社：寫樂文化出版時間：2020年8月1日

有時父母不適應的不是因為完全沒時間，而是與過往的心情不同，沒有孩子的時候，時間任由自己安排規劃；但當有了孩子，往往讓人感覺不是操之在己， 而是「被規劃」時間。唯有改變心態接受現實，奪回瑣碎短時間的主導權，才能夠創造大效益。

5.改變看待自己的視角

很多父母在有了小孩之後常會感到自己「沒有以前那麼具有競爭力」，看著沒有養育負擔的同儕繼續往前衝，壓力更是格外沈重。

其實在人生狀態改變之後，能夠換個角度看待自己的身份定位十分重要，例如孩子在嬰幼兒期高需求陪伴，父母不需要逼迫自己立刻回到和以前一樣富有競爭力的工作狀態，這段時期會過去，原本的狀態會逐漸回來，越能享受人生任務比重改變的時期，會讓生活更愉悅。

●本文摘自寫樂文化出版之《在家工作》。