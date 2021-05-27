因疫情感到焦慮？「無所事事」為什麼很重要？

文／林博華（經濟新潮社總編輯）

你有多久沒有好好看看鳥兒、花朵、樹木、河流？

你的思考已經斷裂多久了？

我們的自我在哪裡、是誰？

如何開始做些自己真正想做的事？

2019年，《如何「無所事事」》這本書在美國剛出版，就悄悄爬上Amazon網站某個類別的第一名──數位藝術類。它立刻獲得了《紐約時報》《紐約客》《華盛頓郵報》等媒體的好評，並獲選為歐巴馬總統「2019年最愛書單」之一。而更令我好奇的是，在原文書的封面上，繁花盛開的風景裡鑲嵌著書名「How to Do Nothing」，這幾個字就像是躺在花花草草之間，那樣地「無所事事」的愜意，也引起我對於大自然的「鄉愁」。

對現代人來說，或許大自然真的是一種鄉愁。我們每天忙於工作，時常處於「崩壞前的筋疲力竭」，事情做不完、業績導向，下了班划開FB、IG，有時你是為了工作得發個文，或更多地只是看到同溫層。我們已習慣了臉書上一篇篇動態完全跳tone（中間夾雜廣告、贊助文）、一整個缺乏脈絡、或者酸民橫行。近來這些社群、科技巨頭在繳稅、隱私、應否對新聞媒體付費等等面，成了眾矢之的。但重點是，它們爽賺我們的注意力，藉此獲利；而我們花時間在它上頭，有的人沉迷，有的認為只是看看而已，還自詡「多工」、能同時做好幾件事很強……但我很贊同作者的說法：「短期而言，分心會讓我們沒辦法做我們想做的事。但長期來看，分心可能累積而使我們無法過我們想過的生活，甚至損害我們反省和自我調整的能力。」

這些科技巨頭所帶來的數位環境（無限便利！），是仰賴我們每個人花時間在這些平台上，作者形容這簡直是「人的原子化、最佳化」！因此這本書是獻給「任何不想讓生活變成一個追求效能最佳化裝置的人」。作者提出了重新掌控自己的注意力（關注的事物）的方式，先談論如何拒絕（離開，或有時離開）；也談到如何培養新的觀察方式、聆聽方式，我們的關注可以重新放在實體世界，建立與真實空間時間中的人、事、物的連結。她還闡述自然環境對她的啟發（例如作者的興趣是賞鳥、她這本書就是在一個玫瑰園裡開始發想的……對了，她是個藝術家）；她也引述了哲學、歷史、藝術的觀點，其中還提到台灣旅美的行為藝術家謝德慶的作品！

抗拒「注意力經濟」，重新奪回對自我的主導權，但這本書不光是要你「善用時間」，而是希望我們能想到，資本主義社會對於效率、生產力的狹隘觀點（每一秒都要賺錢！）是不是有點太超過了？而且這種狹隘觀點，與生態環境的破壞、公共空間的被剝奪，是同樣的邏輯。

不論你是否為了工作而苦惱，值得想想這個：人需要有「無所事事」（耍廢）的時間和空間，我們才可能認清自己是誰，要往哪裡去。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化 所出版之《如何「無所事事」：一種對注意力經濟的抵抗》，請勿轉載。