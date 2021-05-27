青春總是恍恍而然！王定國精選創作集《美麗蒼茫》：隔山

文／王定國

隔山

電話未響之前，杜春德繼續停留在汽車間裡，站在掀了蓋的標緻車前，洩慾般的敲打撞擊。

那時他的腦海早已響著電話。偶爾他停頓手上的工作，讓四周沉靜下來，以便摸清是哪裡的電話又響了。然而當他停下來，便真的什麼聲音都沒有，汽車間對過有個月型草坪，陽光全照在那兒，鮮綠中微閃著濛濛亮，使得樹蔭這邊的客廳顯得陰暗許多。杜春德從那邊收回視線，暗自咕噥了聲，拾起圓鎚，狠狠落在馬達邊的鐵片上。他知道電話會再從客廳裡響來，像最近幾日，他跑了一半，聲音又倏然一止，像把他懸在空中。

那八成是個惡作劇的電話，再不就是打電話的人謙卑得像個死人──他悻悻的站在太太面前指罵著，死人才這麼打電話，只響個一聲兩聲，好像他媽響第三聲就沒命了。

愈是這樣，他愈想知道那電話。他什麼都想知道一下。在阿波羅大廈的辦公室裡，他原本可以從祕書小姐的口中知悉八十坪空間裡的任何風吹草動，但他仍想多知道一些，習慣把雙手按在背後，在上午十點或下午之前隨處繞逛，聽聽打字小姐的按鍵聲，聽聽誰還沒談完家事，誰出去以後還沒回來。杜春德回到家裡，也想多知道一些，當他站在草坪上拉著塑膠管澆水的時候，黃昏已經降臨，看得見陽明山下的人家紛紛上燈，仰德大道慢慢被濃霧淹沒，而通常那時候，他的太太還沒返來。

他放下鎚子走出汽車間，聽見吉娃娃在紅門邊的蓮霧樹下細聲尖調的吠了幾聲，而門是敞著的，外面一個人影也沒有，風把葉子吹落了幾片，掉在貼滿大理石的過道上。這時電話果然響起來了，遠遠聽來蚊鳴一般，杜春德慌亂中剛回過身，那聲音又停了，正是懊怒當兒，客廳處卻已傳來小惠的叫嚷：「爸，快來啊，電話。」

他愣怔了半晌，跑著跳過草坪。

「我就是。」他說。那邊是死靜的。

杜春德心中咒起，嘴裡冷冷的說： 「請講話。」

對方終於開了口。輕緩調子，像隔著八千里。他聽見她喚出他的名字，去了杜字，感覺上已近在眼前。「啊，徐──」他叫了起來。

然後他仔細的聽她說，捏著發燙的話筒，待對方一頓，忙插嘴喚道：「薇芝。」

坐在沙發上的小惠聽見他喊，馬上碎步跑進房裡，把她媽媽拉出來，母女兩人面面相覷，一字不漏聽見他說：

書名：《美麗蒼茫》作者： 王定國 出版社：聯合文學 出版時間：2021年1月20日

「我知道。我會去。薇芝我會去。我沒有想到是妳。真的沒想到。對。我會去。對。我知道。不會，一點都不會。對。就這樣。」

他坐下來企圖緩和激烈的情緒，發現時間不早，忙又起身，打算回房著衣。幸災樂禍的

小惠偎著媽媽笑著，她媽媽抱胸靠在酒櫃邊，漫漫幽幽的說：

「誰啊，這麼慌？」

「爸，你不能說謊。」

「老情人。」他說。

●本文摘自 聯合文學 出版之《美麗蒼茫》。