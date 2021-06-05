抗疫讓人迷惘？《你的心，就讓植物來療癒》感受園藝帶給身心的美好體驗

文／蘇．史都華－史密斯（Sue Stuart-Smith）

縱放一夜卻依舊美麗

在佛洛伊德的時代，奧地利人深信大自然有幫助人恢復健康的力量。佛洛伊德自己也經常往山裡跑，更表示那是「一種藥物」。而且大自然除了能療癒身體，還有療癒心靈的效果。對佛洛伊德來說，沉浸在自然環境時，他總是能恢復精神，也能重新找到生命的動力。

一九一三年夏季，佛洛伊德和詩人里爾克及其情人露．安德烈亞斯－莎樂美在山裡散步時，曾有過一段對話，事後被佛洛伊德記錄在標題為〈論無常〉（On Transience）的文章中。

他描述道，里爾克很喜歡山中美景，但無法因這份美麗而感受到愉悅的心情，因為美景必定會在冬季來臨時消亡。里爾克看著大自然的美好，卻只看得見失去與傷痛的前兆。佛洛伊德試著說服兩位同伴，無常能強化我們對生命的享受：「只綻放一夜的花朵，並不會因此顯得較不美麗。」然而，里爾克與安德烈亞斯－莎樂美都沒有被他說服。

事後回顧那時的對話，佛洛伊德認為兩位同伴「敏感的心中」，必然受到某種強力的情緒因素影響。他指出，我們必須接受失去珍視事物的感受，才有辦法欣賞短暫的美麗。無論是在欣賞花朵短暫的美，或是在經歷四季交替時，我們都會面對這個問題，所以每年冬季到來之際，都必須稍稍為逝去的事物哀悼。佛洛伊德把這稱為「愛對失去之痛的反叛」。他認為，哀悼和傷痛脫不了關係，而人心會「本能地退離任何痛苦的事物」。他得到的結論是，里爾克與安德烈亞斯－莎樂美那天無法和他共享欣賞美麗事物的愉悅，是因為「他們對哀悼產生了反抗心理」。

（圖／Unsplash）

當我們在生命中經歷重大的失去與傷痛，往往會產生幾乎是不由自主的反應：立刻退縮、不想要、也沒辦法接受太過痛苦的現實。我們一生中所有的情緒中，哀悼也許是最困難的一種，而在這種時候，我們需要同情自身的存在，需要借助某個東西、某個人或某個地方，在悲痛中尋求慰藉。

但是，哀悼也有輕重之分，失去的人事物越重要，就哀悼得更深。佛洛伊德寫道，我們在生命中遭遇形形色色的失去，似乎總是在為什麼東西而哀悼。生命循環之所以能幫助我們，是因為在深冬時節，我們相信春天終會回來，這份信念能成為支持我們走下去的支柱。「至於大自然之美，」佛洛伊德評論道，「每次被冬季摧毀又於來年再次回歸，所以相對我們生命的長度，它可以被視為永恆之物。」

生活中，我們總是走在失去與找尋之間的界線上，總是跳著時間的舞蹈，隨著它周而復始的循環失而復得、得而復失。我們在孩子身上看見了這點─孩子在公園玩耍時突然找不到母親，於是匆匆跑去尋找，找到後卻又匆匆跑去玩；某個年紀的小孩沉迷躲貓貓，也是相同的道理。不只是小孩子，即使長大之後，我們生命中也充滿了破壞與修復的規律，我們最親近的依附關係會一再破裂與修復，無論是所愛之物或所恨之物，我們的滿足或失望，都符合生命循環的道理。這，就是依附與珍視生命時，我們這份珍愛核心的悖論。愛能讓我們的心隨之膨脹，卻也讓我們暴露在失去與傷痛的風險中。

動植物的生死本能

佛洛伊德在〈論無常〉中記述的對話，發生在第一次世界大戰爆發的前一年。在寫下那篇文章時，他有兩個兒子正在前線作戰。自然界轉瞬即逝的美麗可能帶來傷痛，但戰爭帶來的損傷遠大於尋常自然規律。面對失去與傷痛的人，生命受到了更大的衝擊。佛洛伊德寫道，戰爭破壞了「它行經的美麗鄉村」，毀了文明成就的驕傲，也證明了「我們心目中許多永恆不變的事物，其實再短暫不過」。佛洛伊德觀察大自然的恢復力，找到了一絲希望，期盼戰爭結束後，人們有機會重建被摧毀的一切。他的兩個兒子─恩斯特與馬汀─活著從前線回來了，然而佛洛伊德一家卻在戰後襲捲歐洲的西班牙流感疫情中，失去了女兒蘇菲。

無論造成創傷、改變人生的傷痛以什麼形式存在，都會擾亂我們所在的情緒環境，掃空我們珍愛的事物、希望能永遠留存的一切。在這種危急時刻，我們會感覺世界發生了永久的變化，不再能確定哪些事物可以復原、哪些事物可以回歸。在一切都感覺危如累卵、沒有任何事物可以依靠之時，你的信念、你的愛和你的希望，又該何去何從？有時，這個問題會急切地冒出來，然後我們就會看見大自然許下的承諾，知道春季將會來臨。這顆埋在我們內心深處的種子悄悄萌芽──這，就是我們得到的答案。

（圖／Unsplash）

●本文摘自 究竟出版/圓神出版 之《你的心，就讓植物來療癒》。