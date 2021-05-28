王偉忠新書即將上市！集結20則王偉忠式短篇小說，幽默看世界

瑜珈老師

文／王偉忠、王蓉

今天，要來說說我朋友，財務駙馬爺，定和的故事。

我的朋友定和是一個按部就班的人，他在老婆Rita的爸爸、也就是岳父經營的製鞋工廠裡做財務，所以我們都喊他「駙馬爺」。

定和的性格很適合做財務，老成、保守、值得信任，總是為了公司的資金調度、匯率、投資憂心，剛過四十，人到中年，應該意氣風發；但他總看起來深沉，眉頭總是深鎖，明明比我年輕，可是看起來比我還老！

但最近一年，定和的身材忽然變好了，而且看起來神采奕奕！有句俗語說得好，「借問外遇何處有，就在老公健身時」，我心想，他肯定有「事」了。

在一次聚餐裡，我們聊起健身。我說，「你最近瘦很多！而且，容光煥發喔⋯⋯！」

定和說，「對啊，每週運動！」

我問，「做哪種運動？」

定和笑說，「Rita拉著我去她的瑜伽課，說跟我賭，瘦一公斤，她給我一萬，胖一公 斤，我給她十萬！」

我說，「跟老婆做瑜伽？一起上課的應該不是婆婆、就是媽媽吧！一群歐巴桑！就像陪媽媽上菜市場！擺明了你老婆要坑你！」

定和反問我，「不會喔！教室裡面很多辣妹，對了！你上過瑜伽嗎？

我搖搖頭。

定和說，「只要是男人，都應該去感受一下啊！」

他聊起第一次上瑜伽的經驗，定和說，「走進教室裡，裡面當然不少歐巴桑，但總有兩三個年輕女孩，穿著又緊又短的瑜伽服，我一走進去，眼睛都不知道該往哪裡擺，前面是屁股、左邊低胸、右邊露腰，哎呀!抬頭看前面的鏡子好了，哇～剛好看到一個女孩子對著鏡子喬奶，我想，她根本忘了教室裡還有男人！」

我說，「你是不是特別選女孩旁邊位置不然圍一圈歐巴桑，往哪看都頭疼！」

定和說，「不，我們到得晚，大家都選位了，我本來想躲在角落比較不尷尬，可是，只有年輕女孩旁邊的位子空的，Rita不去、要我去！」

我說，「喔？她怕站在年輕的肉體旁邊，壓力太大？」

定和說，「會這樣嗎！Rita身材沒變形啊！我倒是沒想過這點！」

我說，「我去健身房，那邊的歐巴桑都搶著討好大肌肉男老師，你們也會嗎？」

定和說，「這個瑜伽老師很漂亮，叫Rebecca，身材真得很好，很勻稱又有氣質，只是第一個動作拜日式，她站著彎腰下去、手按在地板、慢慢抬起上半身，那個胸部⋯⋯」

我問，「怎麼樣？」

定和說，「從我的角度看，快掉出來了！」

我譏笑他，「這樣你就滿足啦？」

定和難得顯露本性，趕緊回答，「哈哈！不是這樣啦！你想到哪裡去了！我只是覺得她們這些練瑜伽的女孩子，穿衣服的尺度好大！好像真的很怕熱，前面挖個洞、後面挖個洞⋯⋯」

我笑著說，「可是你不能光看，也要做啊！我看瑜伽動作都很痛，都違反人性！」

定和說，「我一開始練的時候，身體當然僵硬，但硬有硬的好處⋯⋯」

他笑了起來，「任何動作，我都忍不住哀哀叫，根本做不到，連彎腰都是硬的！結果⋯⋯」

定和笑的合不攏嘴的說，「老師就過來摸摸這裡、摸摸那裏，最後，她還兩隻手貼在我的背上，慢慢的用她身體的力量，壓下去⋯⋯超舒服的！我真沒想到，瑜伽課這麼⋯⋯哈哈，我還能聞得到她香香的味道⋯⋯！」

這番話聽得我也很想「上」瑜伽課。

忽然想到定和的老婆Rita也在課堂上，問他，「跟老婆一起上課，ＯＫ嗎？」

定和嘆了口氣，說，「唉！後來，就沒有這種福利了！」原來上了兩個月之後，Rita硬要說她逮到定和透過鏡子偷看那些年輕女孩的胸部！

我沒問他「你有嗎？」這種遜問題，這種畫面多養眼！一排女孩彎腰，哎呀！多好啊！誰不看啊！要我知道做瑜伽是這種狀況，我早⋯⋯！

我問他，「你不會光看胸部吧！」

定和笑了，性格保守的他難得打開話匣子，他說，「我對屁股比對胸部還認真！」

他說，光是最簡單的下犬式，就很好看！

下犬式的手腳貼地伸直，臀部往上，看起來就像個三角形。臀形毫無保留、一覽無遺！心曠神怡，美不勝收！定和還分析年輕女孩臀部的特色，什麼水蜜桃之類的都用上了，但限於篇幅與尺度，在此不與各位分享！

總之，Rita發現定和上課不專心，決定杜絕「外界」影響，團體課程上兩個月之後，Rita直接請Rebecca到他們家教課，反正他們大樓有個運動教室，後來夫妻兩人一同上課，倒也就持續穩定練習下去。

定和告訴我，「老公老婆一同練習瑜伽的好處很多！」像他們做雙人瑜伽，兩人都覺得身體變好了，而且他們夫妻結婚十年，早就避免日常肢體碰觸，現在透過瑜伽課的練習，兩人上一堂課五十分鐘內觸碰彼此的次數，大約是以前一個月的分量，夫妻感情確實比以前好，還曾經一同逛街買lululemon瑜伽服。

我驚訝的說，「定和，你快變成你老婆的姊妹淘了！」

定和說，「不過這牌子確實好，剪裁很用心，不會卡蛋！」想想確實如此，如果瑜伽服太貼身變成超人裝，翻來翻去、一大泡多礙眼，就⋯⋯就糗了。

後來只要朋友想學瑜伽，Rita都會熱心介紹Rebecca，推薦她有專業證照、還去印度上過瑜伽大師課，專業又親切，幫Rebecca培養了一群太太學生。連我老婆都在定和老婆的介紹之下，開始上Rebecca的課。不過，我堅持不去！

就這樣過了大約一年，又在朋友聚會上遇到定和，發現他的臉色好像又回復以前， 有點暗沉、有點糾結，問他最近還在上瑜伽偷看老師嗎？定和黯然說，「停了！」

我問，「怎麼了？」

定和說，Rita前一陣子扭到腳踝，必須休養兩個月，但他還是想上瑜伽課，又擔心孤男寡女共處一室，為了避嫌，他請Rebecca到家裡上課，而且都選老婆在家的時間，大有風蕭蕭兮易水寒，喔不，大有「君子坦蕩蕩」的豁達。

但沒想到，一個月之後，老婆就告訴Rebecca，他們夫妻要出國，不練了！後來回國後也沒通知Rebecca回來上課，定和幾次問起，老婆都告訴他，「不用啦！你去健身房就好了，不必練瑜伽了！」

我問，「到底怎麼了呢？」定和說他也不知道，但是他的「小確幸」煙消雲散，忍不住抱怨，「要上課也是她，不要上也是她，都不問問我的意見！」

後來有次跟我一個女性朋友聊天，她也是Rebecca的學生，無意間聊起瑜伽課的小插曲，原來Rebecca看到定和的老婆Rita又回到瑜伽中心上課，但定和沒來，下課後，Rebecca忍不住問Rita，「親愛的，你們夫妻不要繼續上私人課？要約原來時間嗎？」

Rita忽然很嚴肅的說，「不用！我老公說他不想上課了！」Rebecca問，「親愛的，為什麼呢？受傷了嗎？他這一年多，進步很多耶！」

Rita說，「老師，謝謝你關心我老公，那我就直說了！我老公說，他不習慣你一直喊他『親愛的！』」

這話一出，瑜伽中心裡所有女人的耳朵都豎起來，包括我朋友，她聽到Rebecca說，「親愛的，哎呀！我不是只喊他親愛的，所有人我都⋯⋯」確實如此，Rebecca要矯正動作前，對每個學員都喊，「親愛的！」像是「親愛的，肩膀放鬆！」。

Rita說，「但我老公不習慣！他說以後上健身房就好了，親愛的，不好意思喔！」

我恍然大悟，原來定和跟Rebecca上課的時候，老婆Rita都刻意避開到房間裡做自己的事，不想干擾課程，可是聽到客廳傳來Rebecca的聲音，左一句「親愛的，這裡要下去一點！」右一句，「親愛的！腰再高一點！對了很好就是這樣！」然後動不動就說，「親愛的放掉、放掉，感覺到了嗎？再多一點！」搭配上定和動不動因為筋骨拉開而哀哀叫的呻吟，唉呦!能不火大嗎？

當然不是定和不喜歡Rebecca喊他「親愛的～」，而是Rita，再也受不了別的女人喊她老公「親愛的～」。難怪定和的小確幸，當場被 Rita，給喀嚓了！

這些事，真的都是我朋友的事，都不是我的事！

●本文摘自時報出版即將出版之新書《王偉忠：都是我朋友的事──趁我還記得，一定要寫下來的男人鳥事……》