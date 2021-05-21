人生不是一場電玩遊戲 「破關」後你還得有下一步

文／史考特．巴瑞．考夫曼（Scott Barry Kaufman）

馬斯洛的需求理論通常被視為一層接一層的進展，彷彿一旦我們滿足了一連串的需求，就會永遠滿足於現狀。這彷彿將人生當成電玩遊戲，我們過了一關（譬如安全），天上就會傳來一個聲音說，「恭喜，現在你解鎖歸屬感了！」然後就永遠不會回到上一關。這種看法完全誤解了馬斯洛的理論及其所有研究的精神。雖然很少有人這麼認為，但馬斯洛其實是一位發展心理學家。

馬斯洛強調，我們隨時都處於成為的狀態，而人的「內在核心」純粹由「潛力」構成，而不是「終極的實現」，這些可能性「脆弱、微妙又棘手，非常容易遭學習、文化期待、恐懼與非難等所吞沒」，並且容易為人所遺忘、忽視、空置、輕視、未表達或抑制。馬斯洛清楚表明，人性的發展是漸進的發展，成長「並非一蹴可幾」，而往往是前進兩步、又後退一步的過程。

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人們鮮少談論的一個面向是，馬斯洛的需求層次劃分了不同的心理狀態，也就是看待世界與看待他人的各種方式。他主張，每一項需求遭到剝奪時，會連結到本身獨特的世界觀、人生態度與未來展望：

人類有機體受到特定需求所支配時，會呈現的另一個特質是，對於未來的整體人生觀也往往隨之改變。對於長期處於飢餓狀態的人類而言，烏托邦只不過是一個食物豐足的地方。他們大多認為，如果餘生都衣食無虞，就能得到絕對的幸福，再也不缺任何東西。生命的意義就是吃，其他都不重要。自由、愛、合群、尊重與人生觀等，都是沒有價值的廢物，因為它們無法填飽肚子。這種人僅僅是為了吃而活在世上。

雖然馬斯洛經常以這種極端情況為例，但他也接著指出，多數人的「所有基本需求有一部分得到了滿足，同時也有一部分未獲滿足」。他堅信，「任何行為往往都同時取決於數個或所有基本需求，而非其中一個」，我們每個人在任何時候都有可能回到特定的心理狀態，端視需求是否遭到剝奪。

另一個大家經常誤解的概念是，這些需求各自獨立或是毫無關聯。同樣的，從馬斯洛理論的實際陳述是無法推衍出這個概念的：「〔人類的需求〕依照整合式階層所排列，而不是二分式，也就是說，它們層層相疊……這表示個人永遠有可能退回到下一層的需求，而在此情況下，我們不可將這種逆行的過程純粹視為病理或病態的行為，而是應該認知到，這對有機體的完整性是絕對必要的，而且是『高層需求』存在與運作的先決條件。」

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英國人本心理治療學家約翰．羅文（John Rowan）以俄羅斯娃娃來比喻馬斯洛的整合式階層概念：每一個娃娃都包覆了體型更小的娃娃，但同時也超越了它們。

舉例來說，我們努力達成最頂層的目標時，對於安全、情感或自尊的需求並未消失；相反地，這些需求融入了頂層目標。個人達到完全的整合時，所有的基本需求不只得到滿足，也互相合作，推動個人實現終極的目標與價值。

這種概念的另一個意涵是，如果你沒有先透過健康的方式整合不安全感與遭到剝奪的需求就急著成長，攀上頂峰的可能性便會減少。一週花個幾分鐘利用手機應用程式進行冥想，或者每天早晨做下犬式瑜珈，並不會如魔法般地帶給你深刻的自我價值感及與他人的情感。一如先前所述，馬斯洛認為成長通常是前進兩步又後退一步的過程，我們會不斷回到基本需求以汲取力量、從困難中學習，並努力讓全人達到更好的整合。

針對馬斯洛理論的現代論述往往遺漏了整合式階層這個關鍵概念，而聚焦於階梯式的金字塔──馬斯洛在已發表研究中，從未實際利用金字塔來演示需求層次。陶德．布理吉曼（Todd Bridgman）與同事們深入探究金字塔圖解的由來，得出的結論是，「馬斯洛金字塔」其實是六○年代一位管理顧問發明的。從那時起，這個概念迅速席捲新興的組織行為學領域。布理吉曼等人發現，這個金字塔概念呼應「〔戰後〕美國普遍流行的個人主義、國家主義和資本主義的意識型態，並讓官僚政治（即層層相疊的三角形結構）的管理主義有了發展的正當理由」。

遺憾的是，這個金字塔圖解不斷出現在管理學教科書裡，使馬斯洛博大精深的智慧結晶淪為拙劣模仿的對象，並違背了馬斯洛的自我實現概念──這實際上指的是，個人發揮創意潛能以達到人性的顛峰。布理吉曼與同事指出，「假使根據需求層次來啟發管理學及其與創造力的關係，以及共同利益的追求，會比設計一個簡化的五階式單向金字塔更能彰顯馬斯洛理論的價值」。

●本文摘選自馬可孛羅／城邦文化所出版之《顛峰心態：需求層次理論的全新演繹，掌握自我實現的致勝關鍵》。