《去你的正常世界》大坦誠／我媽兒子的唇膏

文／大坦誠

我媽兒子的唇膏

盧姊，外貌看起來頗為強勢聰明， 是會跟無理中年人打筆戰的知青辣妹。 盧媽則是那種外貌很慈祥、學生會不小心叫她媽媽、 但作業出很多讓學生寫到叫媽媽的國小女老師。

你們知道上癮的滋味嗎？ 國小五年級，我第一次偷擦唇膏的時候，我看到鏡中的自己更像女生了，突然覺得，我奪回了一點上天剝奪我的美妙事物。 化妝是會上癮的。後來，我畫眉毛的技術無人能敵，還駕馭得了亮色系A字裙。

隨著各種困難被我克服，我越來越像女生，而我唯一克服不了的，是我的雞雞。

我是男的。

我媽比我的雞雞難克服，她是國小老師，她專權、自大、古板、愛裝可憐、好面子。 小時候她很喜歡帶我到處炫耀，說：「我的兒子跟女兒一樣貼心又細心。」 炫耀之於她也是一種上癮，因為她可以拿我跟同校的其他女老師的粗心過動直男兒子一較高下。 那段時光真的是幸福的，我跟我媽就像姊妹一樣要好，以前我會幫她挑洋裝顏色，陪她看瓊瑤掉眼淚，會幫她拔白頭髮。 我們會一起聽莫文蔚的歌，一起縫小零錢包，其他女老師的兒子都不會。 但後來還是那些笨直男贏了，因為他們「至少」是個男的，正常的男的。 在發現我內心真的是女生後，我媽多次明示暗示我不要經過她待的小學，因為她告訴學生和同事，我出國了。

慢慢的，我們連吃飯都離得很遠。 大一那年，她把我的女裝全丟了後，我在她面前自殘。她看到我流血還一直打我，問我為什麼不能跟其他男生一樣？要不要去看醫生？ 我對她大吼，說我「這輩子不可能像她說的正常」，她吼我「我在外面都不敢說我有兒子，我沒有正常的兒子」。

大一到大三，我，一個不正常的兒子。再也沒回過家。 去年冬天，我本來打算從除夕到初五都跟著廉價旅團去國外、杜絕所有讓我想起「團圓」兩個字的事物，但我媽在大三學期末時出現在我的租屋處堵人。 代誌沒你各位想得如此戲劇化，當時我以為她會殺掉我，結果她跪下來要我回去吃年夜飯。 我就真的回去吃了，穿著男裝吃。吃到一半，她笑吟吟的說：「你正常起來好看多了。」 我直接抓狂，因為她還是把我當成異類，我在她前面狂補口紅，然後她拍掉我的口紅對我又叫又罵。 反正我們就是吵到半夜，鄰居上來發飆，我們只好承諾，我們一家三口不會發出任何聲音。 我走不了，躺在沙發上，含著眼淚睡著了，我媽在房間哭得歇斯底里。 凌晨的時候，朦朧之間，我感覺到有人摸我。結果是我媽在摸我手上割腕的疤痕，一邊摸一邊哭。幹！真的超像歐巴桑女鬼。 她問我為什麼要這麼不孝，我不耐煩地說，如果她的不孝就是不正常，那我這輩子到死都不孝。 她繼續掉眼淚，她說，最基本的孝順，是在她面前好好的長大，不要辜負父母的愛。 我一陣鼻酸，卻哭不出來。我反問她，無論我什麼樣子，她都會照樣愛我嗎？活得像女生也會嗎？ 她沒回答，只說：「你學會最基本的健康快樂再跟我談。」

她終於沒用「正常」這個詞了。

後來真的沒有再革命了。 磨合期過後，我跟我媽相處得越來越正常，甚至還會一起去喝下午茶、挑衣服。只不過偶爾，她在公共場合會站得離我很遠。 我知道她努力了，但有些事情真的辦不到，我也不會怪她。 我告訴自己，現在這樣已經很幸福了。很「正常」。直到去年，有一件突如其來的事，打破了所謂的「正常」。

書名：《去你的正常世界》作者：大坦誠出版社：如何出版／圓神出版出版時間：2021年5月1日

我去幫我媽國小的園遊會攤位炒泡麵。只要不講話、戴口罩、假裝是學生媽媽，就沒人會發現我是男生。 園遊會結束，我媽在閉幕典禮的時候問我，我是她的兒子還是女兒？我以為她又要發瘋，我斬釘截鐵（而且有點不爽）的跟她明示，我是她的女兒。 沒想到，我媽，那個好面子的中年婦女江老師，居然在活動結束、集合小朋友放學的時候，向全部的小孩，跟來參加的家長大聲地介紹我：「她是江老師的女兒，小朋友，請一起跟盧姊姊打招呼！」 小孩們全都精力充沛的大喊「盧姊姊好」，我嚇死了，慌忙說「你們好、你們好」，才發現自己的低音讓在場所有人的臉色僵住了。 接著，我媽又繼續說：「盧姊姊幫我們炒了好吃的泡麵，你們要跟她說什麼？」 小孩們再度精力充沛的大喊「謝！謝！盧！姊！姊！」 我媽滿意的要我在教室關門窗，然後帶著小朋友放學了。 我關著門窗，從震驚的狀態平復時，突然意會到我媽不再以我為恥，也不再說自己的小孩在國外了。想到這裡，我的眼淚直接流了下來。

故事的結尾其實還是很丟臉，因為我媽一進教室，我就抱著她大哭了起來。幹，你們知道嗎，這比有雞雞穿女裝還丟臉，遠看別人還以為我們是老少配女同志在談分手。 不過，從今天開始，不管近看、遠看，我們和我媽都不會再害怕了。

因為我們是大坦誠女孩。

●本文摘自如何出版／圓神出版之《去你的正常世界》。