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艾莉2021新作《堅強是你說了一輩子的謊》擁抱因善意而偽裝的靈魂！

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《堅強是你說了一輩子的謊》 作者：艾莉 出版社：悅知文化 出版時間：2021年5月10日
書名：《堅強是你說了一輩子的謊》
作者：艾莉
出版社：悅知文化
出版時間：2021年5月10日

文／艾莉

與其做個好人

不如做個完整的人

認認真真過日子的你，是不是發現自己反而被認真給困住了？老老實實過著日子，不走旁門歪道，用心謹慎面對該負起的責任，問心無愧擁有順遂的人生就該覺得自己是幸福的嗎？

我一直以為過著旁人羨慕人生的你會是這樣子想的，沒想到你的回答卻是：

「這種只懂得填入標準答案的人生到頭來，反而會讓人覺得活得有夠委屈。」

「委屈嗎？」我以為自己聽錯了。

「是啊……」為了加重委屈感，你還刻意撇了撇嘴角。

「太平淡了啊，沒有犯過錯的人生。」你說。

每晚入睡闔眼前總是忍不住猜想，自己到底錯過了多少，沒有犯錯過竟然成了你人生的遺憾。

你說，也想試試走錯路被苦苦規勸回頭，卻執拗地勇往直前那樣不被輕易左右的任性。

更想要人生中至少有一次奮不顧身的衝動，不管是戀愛啊創業啊都行，如果是為了旅行更好。

總之不要像現在這樣，過著可以一天天都在預期之中的人生，做出總是不讓人意外的決定。

像你這樣從不闖禍的乖孩子，一旦要作亂的話，勢必會同樣賣力地搞到雞飛狗跳、掀起滔天巨浪的地步。就這樣你開始叛逆了，在已經活到三十六歲的今年夏天。

青少年時期特有的忤逆與反抗，到了現今才一股腦給了家人。

關於這個遲到的叛逆期你很享受，不必提心吊膽觀察著別人的臉色過日子，原來是如此輕鬆自在。

任性而為的人生竟然是這樣的安然自得，照自己的喜怒哀樂做出決定並不是滔天大罪，人生更不會就此崩壞到不見天日。

三十六年來你從不曾讓人操心，是那種每次不管發生了什麼都還是笑笑地說沒事的孩子。

看起來總是安然無事的人，口中說自己很好未必真的過得好。他口中總是說沒事，這話裡真正的意思是：

我人生的困難誰也幫不上忙，所以沒你們的事。

這樣的孩子心中冒出暗黑念頭時總不好對人說起，心裡有一片透明的牆擋住別人也同時保護著自己，沒有人能自由進出。

你習慣戴著好孩子面具過日子，不管發生什麼事，都照著大人希望的方向走去。

你是大家口中的好人，大家都說你脾氣好、很好講話，不會拒絕別人的要求。

背負著這樣的好人形象，是你多次反覆說服自己，大家都是為了你好才勉強做到的。

你活成了大家喜歡的樣子，卻在那個樣子裡找不到自己。

你現在叛逆了，想開了、想做自己了，卻不知道要從哪裡做起。

你也知道壓力都是自己給的，只是從來沒有一個大人曾經在你就要過不去的時候，輕輕柔柔對你說過：沒什麼大不了的。

沒什麼大不了的，這次考壞了不會牽累你的一輩子。

沒什麼大不了的，沒得到獎牌不代表你的努力白費。

從沒想過不照規矩過，更沒想過可以忤逆長輩，現在卻一股腦地做了，這才發現原來不聽話並不是什麼大逆不道的事情。

原來自私一點不是壞事，老是替別人著想只會累壞自己。

原來自私一點不是壞事，人生拼圖當然要多為自己算計。

以前的你總以為只需要犧牲自己，其他人都可以獲得幸福那也沒關係。

但誰會願意自己的美滿幸福，是靠著別人犧牲奉獻一生得來的，難道真的能每晚安心闔眼入睡嗎？

與其一直勉強壓抑，不如自私點為自己而活，當自己人生的主角吧，真的沒有關係的。

真的沒有關係， 不必一直容忍退讓只為了讓別人放心、讓別人快樂。

拒絕別人沒有什麼大不了的，任何人在開口要求幫忙之前，其實早就做好被拒絕的心理準備。

艾莉

資深媒體人，極度依賴視覺聽覺相關的享受。也是重度自助旅行上癮者。其作品被形容寫的愛情像是推理，近幾年對人生與職場的暗黑面觀察入微，時常從殘酷的文字給出力量。
　　

出版作品：《勇敢的人請小心輕放》、《努力多久才可以喊累》、《沒有人應該堅強一輩子》、《那些年，我們都學著自己長大》、《沒有你，到不了的地方》、《在最好的時候，遇見你》、《愛、不愛都有病》。

悅知文化宣傳短片

●本文摘選自悅知文化於5月10日所出版新書《堅強是你說了一輩子的謊》。

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