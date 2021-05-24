《希特勒的賓客簿》：面對強國，只能選擇泯滅良知

文／讓－克里斯多弗．布希薩(Jean-Christophe Brisard)

一九二三年，希特勒從慕尼黑的一間小酒館發動政變，試圖推翻威瑪共和國，但最終失利；自此之後每年的十一月八日，希特勒都會回到這兒。貝格勃勞凱勒啤酒館。納粹主義幾乎把這兒描繪成聖地。人們滿懷感動與崇敬地紀念那場失敗的政變。他們改寫歷史，把小酒館染上傳奇與預言色彩，就像那些英雄讚歌與敘事詩。元首愛死了。艾爾塞就像七千萬名德國人一樣，對這家酒館耳熟能詳，也都清楚元首特別重視那個紀念日。他打算藉此機會推翻第三帝國。當時三十五歲的木工耗費一整年精心策劃，鑽研炸彈製作，再藏到餐廳其中一個柱子裡。炸彈的威力強大，照理說來，紀念活動的參與人士沒有活命的機會。艾爾塞保守地把引爆時間安排在晚上九點十五分到九點三十分之間。過去幾年來，紀念活動從不曾在十點前結束。他確認了歷年的報章雜誌，也向酒館女侍打聽過。毫無疑問。但他沒料到一件事......一九三九年的這個秋天，德國引爆了一場戰爭。雖然波蘭已舉手投降，但還得面對英法兩個死對頭。

雖然德國尚未與英法開戰，但按理說來，戰火隨時可能爆發。希特勒不再像昇平時期那麼悠閒。他必須擬訂入侵法國的計畫。身邊的親信早就聽說，元首不會在慕尼黑待太久。這一年不行。發表演說，行完納粹禮，就得打道回柏林。當晚就得回去。必須快一點。搭火車回去，不搭飛機。氣象預測指出當晚天候會很惡劣。反正元首向來討厭飛機。除非由專屬飛行員駕駛，不然他絕不搭飛機。他會搭火車回去。既然如此，他更得提早離開酒館不可。晚上九點零七分就要出發，比以往都早得多。

十一分鐘後，一場可怕的劇烈大爆炸席捲了慕尼黑市中心。炸彈摧毀了酒館的大半面積，八人喪命，其中沒有半個納粹領導人。

德國當局無意掩蓋爆炸事件，反而抓緊機會大肆宣傳，增加聲勢。看呀，希特勒居然逃過布局如此縝密的暗殺行動！全靠神力保佑！這證明了他肩負全德國的命運。熱情澎湃的全國媒體忙著歌功頌德。《德意志匯報》宣稱：「星相早就顯示元首絕不會遭遇任何不幸。」《德國通訊社》甚至更進一步，幾乎以基督教寓言的口吻描述：「貝格勃勞凱勒啤酒館的攻擊事件一傳來，我們不禁暫停呼吸好幾秒；但我們心中立刻溢滿難以描述的欣喜與感謝：元首安然無事，感謝上天。」類似說法在全國各地不斷傳頌，戈培爾率領的宣傳部也精心策劃了紀念儀式。理所當然，他們邀請各國使節出席。

隔天一大早，德國外交部立刻聯絡各國大使館。元首逃過一場卑劣可恥的攻擊……背後的主使者想必是英國……各國都得站出來，齊聲宣示全力支持德國。地點是新總理府。這當然不是命令，只是友善的建議罷了。但若是選擇緘默以對，那就是公開表示對元首的命運毫不關心，根本就是對元首居心不良。拒絕出席不但需要勇氣，還得具備崇高氣魄，而且多麼危險哪！誰敢踏出這一步？老是批評德國野心太大、一心想擴張領土的美國人敢嗎？還是國界從未如此脆弱的比利時與荷蘭人？事實上，沒人敢保持沉默。納粹官員從未擔心過各國使節的反應。他們還打算公開哪些外交官出席了這場小儀式，表達對德國的支持。

書名：《希特勒的賓客簿：二戰時期駐德外交官的權謀算計與詭譎的國際情勢》作者：讓－克里斯多弗．布希薩(Jean-Christophe Brisard)出版社：商周出版出版時間：2021年5月8日

一整排華貴的長型禮車停在新總理府前，活像送喪隊伍。戈培爾可高興了，所有外交官都聽話地回應了納粹的號召。簽名簿上的名字甚至比希特勒五十歲壽宴那天還多，足足多了二十人。一個也不少，就連美國代辦也乖乖出席。

荷蘭代表也現身了。不像鄰居比利時只派一人出席，他們結伴同行。除了大使本人，還帶了數名參事和駐德陸軍武官，個個都打扮得非常體面，一行總共六人。他們是否想藉此展現荷蘭的善意，希望與強盛鄰國和平共處？同時提醒柏林尊重荷蘭的中立地位與國界？全是白費功夫。眾所皆知，柏林會在一九四○年五月以芬洛事件為藉口入侵荷蘭。而荷蘭會為了展現對英國的支持，自行放棄中立國地位。

避免任何激怒德國當局的可能性，盡量保持低調，非常低調。一九三九年十一月九日，帝國總理府的廳堂裡，荷蘭不是唯一力挽狂瀾，對德國鞠躬哈腰的例子。瑞士的弗利榭早在數個月前就使勁拍馬屁了。他還不斷提醒自家政府也要照著做。但沒人聽他的話。他提醒主管部門好幾次，必須出手干預瑞士媒體，叫他們別再發表那些反希特勒的宣傳文章。「我一次又一次經由書信及口頭反覆提醒您注意，本國媒體發表這種立場的文章可能會為我國帶來各種危險。……這種作風不符合瑞士的中立立場……這不只為了我國的經濟利益（德國是瑞士最重要的出口國，也是最大的物資供應國），也是為了瑞士的國土安全著想，因為我國三分之二的國土都與德國為鄰。」他的梵蒂岡同行，駐柏林教廷大使奧薩尼戈完全支持他的作法。「他顯然和我有同樣的擔憂，」弗利榭在回憶錄中提及：「他要求瑞士的天主教媒體謹言慎行。」這位宗教界人士與他分享一個務實教訓。「你必須想辦法活下去，」他悄悄對弗利榭說，「不管有多少艱難，善必勝惡；納粹渴望建立一個『千年』帝國，但已有兩千年歷史的教會終將存活。」教廷大使雖對納粹受害者毫無憐憫，倒展現極為冷靜的洞察力。就任狂風暴雨肆虐吧，此刻不宜抵抗，想辦法生存才是上策。

●本文摘自商周出版之《希特勒的賓客簿》。