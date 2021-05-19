暢銷作家3am.talk《是我未經允許就喜歡了你》叩問「愛」的模樣！

文／3am.talk

每當我們提及感情方面的問題，在最失落的時候免不了會問自己：愛，到底是什麼？

同一個問題，在單身的時候、在感情變得平淡的時候、在分開之後，都問過自己無數遍了吧？但越是努力想要分析每一絲證據，或者探究供詞裡的每一個字時，答案似乎都會在我們差不多搞清楚真相的時候，又變了一個模樣。就算這一刻可以很篤定地描繪愛，下一秒隨時會反過來被自己的內心質疑。我們就像被困在流沙中的人，越是掙扎，越是無法自救。

還是妄想一生無憂的我們，只想得到一套可以替我們區分對錯的清單—對的、能接受的、能理解的，才願意經歷；那些錯的、辛苦的、吃虧的，就想避之趨吉？我們太多人都曾經被愛情虧待過，於是總用「了解愛的名義」的口號生活，其實只是想避免受傷的可能，而不是為了讓自己學會好好地愛護自己和心上人。

我們心中早就對愛情的樣貌有著一定的期許，甚至知道自己想要的是什麼樣的愛情。我們不停追查的答案，或許不過是為了從別人口中尋找到自己想要的認同，來確認自己追求的愛、做過的每一個抉擇，在愛情和世人的眼中都是合理的。

愛是最單純，甚至是人與人之間最關鍵的元素，但我們也明瞭它不能完全定義一段關係之間的所有情分，所以才會下意識地想要拿著清單逐一審查，非要從中得出一個「愛」或「不愛」的統一總結來。

原來我們都害怕，那個被自己堅定地擁入懷裡的輪廓，不是愛情。

世界上有兩種人，一種人會問「什麼是愛」，另一種人會問「愛是什麼」。你呢？你又是他們其中的哪一種？

那些問什麼是愛的人，通常正在苦痛中掙扎，所以他只好靠別人去告訴他什麼是愛，藉由不同的角度，尋找自己依然被對方深愛著的蛛絲馬跡。明知愛情已經沒救了，仍依依不捨，始終不願放手。

我多希望，你不是一個會問什麼是愛的人。因為消耗自己，在對方面前做一個深情的榜樣，一直都是行不通的。愛的本質對這些人來說，似乎就是一種為愛而愛的「目的」。我們不願意承認自己從來沒好好愛過眼前的戀人，真正誘惑人的只是「愛」這種讓人愛恨交加的概念。

至於那些會問愛是什麼的人，他們也不是刀槍不入的。他們會流淚，偶爾會覺得疲憊，也會有自覺不夠堅定的時候，但就算真愛只有一個，表達愛的方式卻有成千上萬種；即使他們多麼希望陪伴也是一種愛，同時卻也清楚明白愛不一定只是陪伴。

這個排列方式太重要了，不然我們被自己的答案局限著，受罪的卻是愛情。這些人眼裡，愛情更像是一種「動機」，是彼此餘生的起點，一路上我們會遇見很多不同的風景、天氣，但至少這個旅途的出發點是眼前的愛人。

長路漫漫，我總會找到愛你的方式和你愛我的自信。

我們窮其一生找尋這個讓人匪夷所思的答案。但是找到之後呢？這個答案會怎麼影響我們接下來的抉擇？

我們內心真正想要又尚未擁有的東西，通常都不會因為遇見了誰而因此被遺忘。哪怕在轉角遇見最美好的愛情，我們有時候總會想起自己原先來的路。在還沒遇上愛情之前，目的地似乎從未到達過。

（圖／Unsplash）

有時候我們必須承認，愛情帶來的美好與辛酸都成為了一種障眼法，它在不知不覺中取代了夢想的輪廓。所以當愛情變得觸手可及時，人類的惰性總讓我們以為它會比那遙不可及的遠方更具吸引力。

當愛情再也滿足不了我們的嚮往，這份感情就會慢慢失去魅力，最後雖然說是忍痛放棄，卻也沒有讓人回頭的欲望。有人圖對方的陪伴、有人圖對方的錢、有人圖對方的忠誠⋯⋯每個人想要的東西都不一樣，那些追求無論再荒誕，都輪不到旁人隨意去品頭論足。

我們對生命的渴求可以從愛情中提取，卻又不是非要透過愛情才能擁有。所以如果最後被迫各分東西，拆散我們的不是殘酷的現實，而是對現狀的不滿。

所以這個答案你別再糾結了，解開了這個謎底之後，更像是解鎖了我們內心深處被深情掩蓋的殘酷和無情。別為了好奇為什麼火很溫暖就去吹熄那根蠟燭，不然最後不但得不到真相，反而只會了解黑暗中那些無盡的冷清。

放馬去愛吧，唯有一邊感受，一邊解讀，才知道什麼愛。

書名：《是我未經允許就喜歡了你》作者：3am.talk出版社：圓神出版出版時間：2021年4月1日

晚上10：02，

為愛而愛的人，

終究要在終點站的月臺上跟愛情道別。

換你告訴我吧，

以前你覺得什麼是愛？

現在的你又認為愛是什麼？

●本文摘選自圓神出版之《是我未經允許就喜歡了你》