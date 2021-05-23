鄧中堅／堅持理想、涵詠信念、協調溝通、勇往邁進的江啟臣

文／鄧中堅（教授）

初識江啟臣主席是在他從歷史系轉入外交系時，還記得與啟臣一九九一年初次見面的情景，當時他與張謙彥兩位轉系生一起到我位於大勇樓的研究室報到，因為我是他們的導師。從那時候開始，歷經了他在海龍部隊服役、赴美留學深造、返國任教、出任新聞局長、成為立法委員、兼任黨主席等，我們始終保持聯繫。這一路的觀察，我覺得啟臣在學術與實務界不同職場領域的鍛鍊和考驗，愈來愈能體會和掌握時局及民意的脈動，並鋪陳出一套使台灣遠離戰爭，走向和平繁榮之遠景與作為。

啟臣從對國際政治經濟的理解，「主張應該要進行兩岸對話，用對話取代對戰」，且「所有人都不樂見兩岸關係緊張」，這樣洞悉事理的見解正和當前美國總統拜登的看法「不謀而合」。

為了兩岸的有效互動，啟臣提出了「正藍路線」是「基於中華民國《憲法》的『九二共識』」，且「面對中國大陸政治經濟實力迅速崛起、美中競合情勢變化快速的外在因素下，……只有在美中台三方關係取得平衡，才是符合中華民國的最佳利益。」

外交是內政的延長。對於台灣民主政治的發展，啟臣的觀察有樂觀的一面，也有悲觀的一面。他強調從一九八七年蔣經國總統宣布解嚴、一九八八年初解除報禁以來，台灣民主政治愈來愈鞏固，成為全球華人的典範。

江啟臣謙虛表示，他也沒有想到書會賣得這麼好，或許大家真的是對於封面上、他那張海龍蛙兵的照片有興趣吧。他更吃驚的是，這本書還在MOMO暢銷排行-政治人物類拿下第一名，竟然會賣得比歐巴馬回憶錄跟與川普有關的書籍都還要好，能與兩位總統有關的書並駕齊驅，確實是莫大的榮幸，也鼓舞了自己要作個更能貼近民意需求、更受肯定的政治人物。文圖/暖暖書屋文化

但是他也瞭解到民主政治的發展免不了會有逆流產生，陳水扁政府的結構性貪腐就是最重要的負面衝擊，影響深遠迄今未休。而蔡英文政府完全執政以來，毫無遮掩的酬庸濫權，以及行政濫權更忽視程序正義，這些都是對民主政治發展的斲傷。

面對這樣巨大的挑戰，啟臣凜然體認到國民黨在變局中的重要性，因為民主政治若無有效的制衡，則貪腐、濫權必會層出不窮，民主的基業趨於崩壞。眾所周知，民主基礎穩固如美國者，歷經川普四年的挑動族群對立、濫用親人、視民主規範若無物，使得當前美國的民主和領袖遭到西方世界的強烈質疑。相形之下，我國的民主才剛剛步入鞏固的階段，稍有不慎，很可能前功盡棄甚至粉身碎骨，大家應以美國為殷鑑！

儘管在民進黨處於完全執政的狀況下，啟臣基於對民主政治真諦的理解，帶領著國民黨扮演制衡的角色，從罷免和公投兩方面推進，以彌補代議政治的不足，這包括了「反對陳菊出任監察院長」、推動「反萊豬」公投的連署，在很短的時間通過了門檻，支持公民團體成功罷免「王浩宇」等。

啟臣最值得矚目的特質是在不斷的觀察學習，積累繼續邁進的能量和擔當，在最需要的時刻，扛起重責，挑戰任何的不可能。第一次的挑戰發生在二○一○年農曆過年，啟臣內心「給它拼一下」的使命感，使他在馬英九政府聲望低迷之際，毅然答應出任吳敦義內閣的新聞局局長，從學術界跨入了行政部門。值得驕傲的是，啟臣在新聞局長任內大力協助李安導演在台灣拍攝《少年pi的奇幻漂流》，最終李安獲得奧斯卡最佳導演獎，增加台灣在國際文化藝術成就的能見度。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚認為，《破浪啟程》用很多的小故事呈現出江啟臣真實的一面，可讀性確實很高，而且江啟臣的笑容很燦爛、很有親和力，他在過去這段時間透過簽書會深入基層，一定有助於讓全台民眾更認識他、從而喜歡他。 儘管新書暢銷，但是因為近期新冠肺炎疫情影響，江啟臣原定5至6月在台中誠品、高雄誠品、酷多思咖啡等三場新書簽書會取消，擇日再行舉辦。圖文/暖暖書屋文化

第二次挑戰出現在二○一一年的農曆春節左右，啟臣受命返回台中故鄉參選立法委員，在父親和妻子齊聲反對下，他擔起「為這個行政團隊有個交代」的大任，投身選舉的洪流，初試啼聲，輕舟過萬重山，成為立法委員，並擔任國民黨黨團書記長、總召。二○一八年的選舉中，他以立院國民黨黨團總召兼政策會執行長的身分成功地輔選，協助台中市的盧秀燕、彰化縣的王惠美、雲林縣的張麗善、花蓮縣的徐榛蔚、金門縣的楊鎮浯等五位立法委員轉戰成功當選縣長。

第三次更艱鉅的挑戰，就是在國民黨二○二○年總統和立法委員大選中再度失利，吳敦義主席辭職，黨內改革之聲不絕於耳。啟臣在農曆過年前做出了「人生規劃之外」的決定：參選國民黨黨主席。在宣布參選黨主席致詞時，啟臣以國父孫中山先生「安危他日終須仗，甘苦來時要共嚐」與大家共勉之。啟臣在擔任立委期間結合了黨內青壯世代，他的參選也獲得他們的推舉和支持，這對國民黨的改革和重新佈局有很大的助益與意義。當然，啟臣一再強調爭取年輕世代固然重要，但是不能忽視世代間的溝通，此乃國民黨責無旁貸。

書名：《破浪啟程》作者：江啟臣/口述；羅暐智/撰稿出版社：暖暖書屋出版時間：2021年3月29日

總之，在一次又一次的試煉中，啟臣都能夠掌穩船舵，帶領義氣相通的仁人志士穿越驚濤駭浪，朝向更美好的明天邁進。

啟臣服役期間在海龍部隊培養出鋼鐵般大無畏的精神，展現無比的決心和毅力是他不斷前進發展的動力。當年他優異表現獲獎回到台北與我分享他的心得猶歷歷在目。

以海龍精神之鐵肩在需要的時候扛起重擔，以農家子弟憨厚的個性得到社會各個階層的認同與肯定，以政治外交學者高瞻遠矚調和鼎鼐的風範協調、溝通、領導群倫。我相信啟臣的過去、現在、未來皆與國民黨及中華民國緊緊的相牽相繫，更在令人惴惴不安的混沌世局中發揮激濁揚清之精神與關鍵力量。

於辛丑年春節 謹誌於台北

本篇推薦序作者簡介： 鄧中堅 美國西北大學政治學博士 政治大學外交系特聘教授 政治大學國際事務學院前院長、外交學系前系主任

●本文摘自暖暖書屋文化出版之《破浪啟程》推薦序。欲知更多請點閱電子書，歡迎下載閱讀。