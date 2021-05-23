林立青／沒有未來的女性──《女性貧困》推薦序

文／林立青（《做工的人》作者‧工地監工）

如果你沒有好的家世背景，背著負債，做著養不活自己的工作，逐漸消耗掉對未來的熱誠的同時，也沒有任何希望──這種生活還能更糟嗎？

能。如果你是女性的話，實際狀況更糟：你所能遇上的男人靠不住；隨處可見的低階工作靠不住；無法運用在職場的學歷靠不住；難以解釋過去失敗的社會福利靠不住；連政府配發的社會福利住宅都可能以男性為戶長，而將你趕出去。

情況還可能更糟糕：如果懷孕，很可能遭到拋棄和分手；若生下來，則是在育兒時發現自己孤獨一人。單親帶著孩子的女性，多半只能靠不斷地打工來維持生計，唯一可能給這樣的女性工作機會的，卻又是充滿汙名化的性產業。

很難想像這本書中的故事出自於日本，但這幾年，日本記者們紛紛採訪這類型的貧困議題，讓我知道這是真正的狀況。本書是記者們經過真實採訪後所寫下。記者們甚至在後續追蹤的過程中，發現社會的輿論並非聚焦於如何幫助，而是加強指責這些面臨困境的女性「不檢點」、「不懂得照顧自己」、「價值觀有問題」。

這種指責，其實來自於不夠理解。

面對嚴重的社會問題時，官方多半是以數據進行管理，真的出現無法處理的狀況時，則稱之為個案。不過在貧窮的議題中，所有個案所遇到的問題其實都是「通案」。人們總是傾向用簡單、有效的方法來一次解決社會問題，卻忽略了這些問題之所以嚴重，正是因為無法用單一的方法來解決。本書的內容因此有閱讀及討論的價值，因為夠深入，所以更能引起討論。

造成貧困的原因有許多，例如過去曾遭遇創傷，而只能選擇提早離家的年輕女性，沒有技能，沒有資本和學歷，只能仰賴短期的性工作來謀生，這都顯示出社會缺乏短期的庇護安置資源，對於女性的保護也不夠友善。

女性在面對懷孕時，需要更多的支持系統和照顧資源，政府卻在此時幫不上忙。記者們採訪了ＮＰＯ組織「嬰兒籃」以後，才發現許多女性在看不到未來的生活中意外懷孕，連自己身體的變化都遲鈍起來，等到發現懷孕時，已經無法墮胎。

書中，讓我最震撼的一句話來自於從事性產業的小花說：「即使女兒將來走這一行也無所謂。」

在社會沒有給予機會和希望的環境下，性工作的經營者卻提供了托育、生涯規劃、理財諮詢、同事之間的關心，以及僱主對於這些女性精神及工作表現上的寬容。性產業的老闆並非真的要改善她們的處境。經營者盤算的是托育及住宿的服務可以吸引女性願意投入這個產業。這些為了讓女性能夠上班所衍生出來的附加價值，卻可能是經濟弱勢者唯一可以接觸到的社會溫暖。

書名：《女性貧困：負貸、漂流、未婚單親，陷入惡性循環的貧困女子》作者：日本NHK特別採訪小組（NHK「女性の貧困」取材班）出版社：寶瓶文化出版時間：2021年5月12日

ＮＨＫ的記者們試圖將這些案例曝光在社會大眾眼前時，卻發現指責來自於各種認為「可以有其他選擇」的聲音。這些指控多半表示她們可以選擇求助、可以前往其他組織，或者認為可以繼續找其他工作。記者們雖然也說這些女性有精神困擾及服藥的狀況，卻得不到同情。

這顯示出弱勢者其實需要更多人關注。許多求援的管道和條件令人卻步，她們在看不到未來下，又更怕遭到拒絕以及政府部門的冷漠。

而這些質疑和說明，可能正顯示了這些女性面臨社會環境時，深埋在心裡的巨大痛苦。

相較之下，臺灣的狀況其實好不到哪裡去，女性的就業率偏低，非典型就業和時薪制度的工作更加普遍；即使缺工，也沒有反應在薪資上。疫情爆發以後，許多行業瞬間將女性優先裁員。而臺灣的生育率更是比日本還要低迷。

看完這本書以後，令我更加難過的是這本書完成於二○一四年，卻完全可以預言到臺灣現在的二○二一。

這世界上最需要幫助的人，通常礙於各種原因而找不到求助的管道，即使在日本也一樣。讀了這本書後，我們可以用同樣的眼光，看向臺灣。

●本文摘選自寶瓶文化新書《女性貧困：負貸、漂流、未婚單親，陷入惡性循環的貧困女子》推薦序。