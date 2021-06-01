英國人愛行吻禮？《白目英格蘭》：走到哪兒都要親

文／露絲．古德曼(Ruth Goodman)

走到哪兒都要親

你或許也已經注意到，吻手在當時是種畢恭畢敬的肢體語言。義大利人和英國人都認為，吻手禮是受到西班牙人影響的附加禮節，但在信仰天主教的泛歐地區，其實已有先例。一方面，在十六世紀上半葉，西班牙公主亞拉岡的凱瑟琳（Katherine of Aragon）及女婿西班牙的費利佩二世（Philip of Spain）先後來到英國，帶來大批西班牙侍臣，促使英國人開始熟悉這種肢體語言。另一方面，時值西班牙人統治那不勒斯王國（Kingdom of Naples，位於義大利半島），因此，西班牙習俗反過來深深影響義大利禮儀，而義大利禮儀則進一步影響法國舞蹈專家，也就成為伊麗莎白時代英國人所見的另一套吻手禮，可說是第三手資訊。

神學家傑姆斯‧布沃（James Bulwer）出版的《手勢》（Chirologia）一書，希望能幫牧師在佈道時，用手勢來促進溝通。根據他的說法，吻手禮這種肢體語言到了一六四四年，已經變成「最常使用的文明溝通禮節」，而且有幾種不同形式。親吻別人的手背象徵忠誠、尊敬與謙恭，當社會地位低的一方，遇上世俗地位與名望顯赫的一方，尤其要這麼做。這時要脫下帽子，以優美的屈膝禮走上前去，然後扶起對方的手，躬身湊向手背，將你的嘴脣不偏不倚地吻在手背的中心。不過如果對方特別顯赫，或者是一位女性，你很可能得放棄這份吻手的榮幸，只能將嘴脣靠向手背上方逗留一下，暗示你覺得自己不配吻上對方的手。更傷腦筋的是，在一六四○年代的英格蘭，伸手等人親吻開始被視為是傲慢之舉，成了狂妄自大的標誌。這下可好了，後果可能有兩種，不是地位高的一方手伸到一半乾懸空中，就是有事拜託的一方眼看人家沒伸手，硬是抓過來，弄得醜態畢露。因此，歐陸各地的宮廷禮制，都會針對誰該伸手、該在什麼場合行吻手禮祭出嚴格的規定，希望能透過明文規範來減少尷尬的情況。

接著是手套該不該脫的問題。貴族為了跟前來請託的人保持身體距離，一般不會脫下手套，先脫手套再伸手也因而別具分量與意義，象徵一種特殊的禮遇。

另一種情況，則是地位高的人沒伸手（不一定戴著手套），反倒由地位低的人先親吻自己的手背，再舉起手背朝對方比劃致意，也是當時英格蘭最盛行的作法。至於看起來像文雅的紳士，還是笨拙的小丑，差別就在於手的形狀，以及動作有多流暢。吻手禮要行得漂亮，關鍵一樣是把自己想像成芭蕾舞者。輕輕將你的手弓成半開的圓弧，並將中指比食指朝內多彎曲一點點，同時不要有半點凹折、僵硬或扭曲的形狀。接著，千萬別猛然抽手，要以慢得不可思議的速度將手移向嘴脣。剛舉起手時，手掌會朝向自己的身體，但隨著手靠近嘴脣，就要輕輕挪動手肘，這樣當嘴脣確實吻上手背時，手掌才會面朝下方。注意別親吻手背正中央，而是要用嘴脣輕柔掠過食指根的關節。完成吻手動作後，再度將手掌轉過來面向自己，同時手背吻過的位置也正朝向你致意的對象，最後手臂大幅而緩慢地劃出弧形手勢，而你的手掌依然面向自己。

行吻手禮時，有很多情況都會讓你自己或受禮的一方難堪。猛然把手抽走的尷尬相，會讓你看上去活像個鄉下蠢漢，但跟錯過各種行動時機比起來，根本不算什麼。如果你是受禮方，從要不要伸手、脫不脫手套，到對方還沒示意要親你卻伸出手，或對方已經表明要親你還不伸手，都有可能出槌。如果你是施禮方，可能失誤的情況則是太早去拉手、太晚才鬆手，或鞠躬動作與吻手動作不協調。此外，流著口水的溼吻容易冒犯對方，叫人作嘔，但太過精巧的隔空吻又顯得瞧不起對方。即使吻在自己手上，仍然可能抓不準時機、表現不得體，或完全一副笨手笨腳的樣子。

吻手禮並不僅限於宮廷或權貴社交場合，全國各地街道上，都可以看到社會各階層人士在光天化日下，藉著吻手來向愛侶獻殷勤，或跟好友打交道。布沃談及比較普通的戶外吻手禮時，寫道：「先將手舉到自己的脣邊親吻，再從自己這邊朝對方那一揮，就能向站在遠處的任何人表示效忠、愛與敬意。我常看到許多人在大庭廣眾下，朝距離遙遠的朋友比出這種手勢。」

然而，吻手禮值得談的不光是手而已。伊拉斯謨的教養書只談公開場合的正式行為規範，未曾提及吻手禮，不過在一四九九年，在一封寫給朋友的信上，他倒是興高采烈地記下了英國人行吻禮的方式：

有一種禮節大家怎麼也做不膩。你走到哪兒都會有人獻吻給你，你要離開，對方會邊吻邊送行，哪天你回去，又要跟對方互相行吻禮。客人來訪時，主人劈頭獻吻以示友好，等到客人要走，同樣的戲碼又要上演一遍。不論何時辦聚會，都要親個不停。實際上不管你上哪去，總免不了要行吻禮。

話雖如此，這並不是溫文有禮的行為，如果擅自朝老爺或主子獻吻，還會惹禍上身。這種過分親近的舉動當然能搗亂，但前提是你要準備好承擔苦果。

不過，在比較私密的個人平等互動裡，吻禮不但可行，而且非行不可。一五八五年，來自德意志斯瓦比亞區（Swabia）烏爾姆市（Ulm）的商人桑繆‧基歇爾（Samuel Kiechel）造訪英國，在日誌裡有感而發：「外國人或當地居民去某個市民家裡作客，一進門主人就會來迎接，可能是家裡的夫人或小姐。客人受到她們接待後（英國人就是這麼說的），甚至有權利挽起她們的手臂並親吻她們。這是英國的習俗，如果有人不這麼做，旁人就會認為他沒教養，責備他無知。」你讀到這裡，又想到比較現代的行禮方式，大概以為基歇爾（以及先於他的伊拉斯謨）談的是吻手禮，或也許是隔空吻。然而，約翰‧馬斯頓（John Marston）於一六○五年推出的劇作《荷蘭高級妓女》（The Dutch Courtesan）中，有個女性人物發起牢騷，把這種親吻方式的本質說得一清二楚：「我的老天啊！這是一種讓淑女感到極度不快的有害風俗，不管是誰，只要臉上長著鼻子，脖子圍著立領，罩袍下擺也有塔夫綢內襯，行禮時就一定要親在我們的嘴脣上。」她接著繼續抱怨男人的鬍鬚或鬍渣讓她不舒服。有哪齣時代劇會把這種事演出來？沒有嘛！

雖然外國觀察者對異性間的吻禮格外訝異，但在當時，同性間的吻禮大概一樣重要且盛行，尤其英國內戰爆發後，男性間行吻禮的習慣又變得更常見、更公開一點。

一六四二年八月，查理一世在諾丁漢升起王旗，意欲出兵鎮壓他眼中的議會叛亂，長年來的政治緊張局勢終於演變成公開交戰。隨後幾年內戰腥風血雨，查理一世遭到處決，宮廷禮法在這世代頓時失去對個人行為的影響力，至少對某些人來說是如此。你心裡八成在想，這還用說嗎？奧立佛‧克倫威爾（Oliver Cromwell）跟那幫清教徒不喜歡親吻，也從不打直雙腿走路。

雖然過程造成廣大老百姓喪命，但英國內戰就像古往今來許多其他內戰，本質上是兩小撮菁英集團間的權力鬥爭，硬要說的話，大致分為擁護王室與朝臣的一方，以及認同鄉紳傳統的一方。抱歉用這種惹人厭的誇張說法，過分簡化了這場複雜、重要又艱辛的奮鬥過程，但對於了解言行舉止優劣判定標準的變化，大致上頗有幫助。沒多久，議會派就將保王派冠上「騎士黨」（Cavaliers）稱號，但並非針對他們支持國王的政治態度，而是要公開痛斥他們的文化偏好。「Cavalier」這個字原是法文，意思是「紳士」。當時，宮廷人士都要向法國舞蹈專家學習法式禮儀，信奉天主教的皇后又來自法國，因此，「騎士黨」一詞概括著許多人對王公大臣的敵意。

舉例來說，國王軍在邊山（Edgehill）一役落敗後，題為《威爾士男兒彬彬有禮》（The Welch-man’s Complements）的政治宣傳冊，於一六四三年開始在倫敦（當時議會派的大本營）印行。內戰期間，威爾士人大抵跟國王站在同一陣線，顯然具備袒護保王派的形象本質，而且打從開戰以前，大家對威爾士的刻板印象就不脫韭蔥、烤起司與貧窮，起碼倫敦客是這麼想的。因此，這份耀武揚威的政治刊物，看似講逃離戰場的威爾士先生返鄉去找心上人，實則大量諧仿威爾士口音，也頻頻提到烤起司。不過映入我們眼簾的並非貧窮，而是一位衣冠楚楚的紳士，事實上，正如德婁茲筆下那種紳士，向淑女行鞠躬禮後，會先將「鬆脫」的右腳收到左腳後方，再開始談話。這位威爾士紳士甚至會吻自己的手！在這本宣傳冊裡，禮儀舉止說來幾乎等同於政治偏好。一六二○至三○年代高蹈時髦的宮廷禮儀，到了這段時期卻被視為偏袒保王派，在這個近來意見分歧的國家裡，許多人日益認為，宮廷鞠躬禮象徵著對外國人、天主教與王室暴政的同情。

同時，保王派也將敵對的議會派蔑稱為「圓顱黨」（Roundheads），譏諷他們惹眼的老土髮型。我們此前已經看到，早在至少一五八○年代，受過宮廷禮儀訓練的人就會嘲笑不諳此道的人，而鄉紳和地方財主不懂更精緻的禮節，導致臨場出糗，羞得無地自容。雖然在兵荒馬亂的時代看來都是芝麻小事，但身為人類的我們，就是會對這種小事斤斤計較。長年來遭到輕視、奚落和排斥，的確會導致我們的判斷帶有偏見，即使是面對當時最重要的議題亦然。要徹底冷靜地評估一項重大政治決策的優缺點，幾乎誰也辦不到，我們都會基於私人的關係與情感，透過有色眼鏡去看待事實、數據與邏輯，而「騎士黨」傷「圓顱黨」的心，已經有好一段時日了。我要再次強調，我並非說內戰的起因單純是一時的集體氣憤，而是要突顯文化分歧。我認為在當時的社會裡，文化分歧與無所不在的政治及宗教裂痕相吻合，甚至起了推波助瀾的作用。

如果你在這場爭鬥中挺議會派，該怎麼問候其他地位相當的軍官呢？法式宮廷鞠躬禮感覺上最不得體，但這並不是說，你會願意拋開一切表達敬意的禮節，畢竟從小耳濡目染，生活中已經少不了這種肢體語言。再說有了高雅禮節，你在周遭人眼裡才有了紳士地位，當然不會願意捨棄，更何況，說到維持紳士軍官與普羅百姓間的社會距離，議會派大概比保王派更加在意。議會派紳士忙著推翻由來已久的社會秩序，同時的確可能憂心忡忡，不願意一下子公開太多內情，以防哪天一覺醒來，才發現自己冷不防地掉到社會最底層。內戰邁入尾聲後，士兵和平等派（Levellers）在普尼（Putney）商討未來議會的狀態，當時，對社會特權可能傾覆的恐懼看起來完全切合時勢。我很懷疑，有多少紳士會樂見二十一歲以上的男性個個都有投票權？實話聽起來刺耳，社會距離與社會秩序是必要之惡，表面形式不容忽視。問題是，哪一種表面形式呢？

又或者，你可能是倫敦的學徒，加入了對抗國王與廷臣的行列。你年約二十歲出頭，聽過平等派領袖約翰‧李爾本（John Lilburne）演講後，覺得一切充滿可能。那麼，你在上級軍官面前該卑躬屈膝到什麼程度呢？就像戰前一樣嗎？說到底，他又是哪一號人物？某個你壓根兒沒聽過的紳士？上帝眼前真的人人平等嗎？這一切都很棘手，也沒有簡單好用的解決辦法，沒有任何公定規範、教養書籍或舞蹈專家能幫上忙。大家絞盡腦汁地尋找值得推崇的禮節，力求具有傳統的英國精神，不能沾染半點虛矯的外國氣息。

因此，他們所能採用的其中一種形式，就是嘴對嘴接吻。我們已經從基歇爾的敘述看到，傳統上，地位相當的人在非正式或半正式場合可以藉由接吻表示問候，是不會引起爭議的肢體語言。再者，正式由教會居中斡旋的和解儀式有「和平之吻」（kiss of peace），因此，這種禮節也會令人回想起古老的宗教肢體語言。宗教上有許多歷史更悠久的肢體語言，難以從天主教順利傳入新教，例如用手劃十字，但不知什麼緣故，「和平之吻」倒是沒遭遇多少阻礙。舉個實例來說明吧，在赫特福德郡（Hertfordshire）南敏斯村（South Mimms）附近的騎士地農莊（Knightsland Farm House），有一幅描繪浪子回頭的絕美壁畫，約莫於一六○○年竣工。這幅傳統的新教圖畫，就是以擁抱與接吻來刻劃父子和解的情景，所以當時許多人都覺得，透過擁抱與接吻來問候地位相當的人，是以誠摯無欺的方式表示尊重，不會受到陰謀詭計與虛情假意玷汙。

「和平之吻」強調在上帝治下情同手足，齊心協力，特別吸引對清教主義懷有強烈宗教情感的人，而且這段期間戰事頻仍，和平正是民心趨向。這種表示敬意的肢體語言具備上述所有含意，在軍官的圈子裡新興起來，其實也是意料中的事。舉例來說，當時至少有一本政治宣傳冊附有這樣的插圖：兩名軍事領袖身穿盔甲，但沒戴頭盔，站在各自率領的軍隊前面互相擁抱並親吻。整本宣傳冊都在談一個新成立的軍事同盟，我們並不曉得，那兩位領袖在那個場面上是否真的相擁接吻，不過那幅圖像就是因為象徵意義一目了然，才會雀屏中選。當時大家期盼看到的，正是兩位虔誠又高尚的領袖採取和平行動。

書名：《白目英格蘭》作者：露絲．古德曼(Ruth Goodman)出版社：創意市集／城邦文化出版時間：2020年10月8日

另一方面，在最激進的社會邊緣，一些小型宗教團體顯然也會滿懷熱忱地採行接吻禮，而其中一個宗教團體就是後來的貴格會，喬治‧福克斯（George Fox）則是後世普遍公認的貴格會創始人。一六五七年，福克斯寫道：「世人日復一日採行的習俗、禮儀與形式都毫無意義。他們遇見彼此時會說：『先生，您好嗎？』然後脫下帽子，秀出一條腿行屈膝禮。接著繼續說：『很高興看到您健康無恙，我是您的僕人，您的僕人啊，老爺！（或說先生或夫人）』可是這人說完話走過去，又用同樣一條舌頭詛咒他們、說他們壞話、希望他們倒大楣。」於是，拒斥虛偽不實的形式成為貴格會的中心信條，當然容不下空洞的繁文縟節。但結果證明，這並非易事。

問題接連浮現，一六五三年，清教主義佈道家弗朗西斯‧希金森（Francis Higginson）點出其中一些困境。希金森抱怨，不論男女，貴格會教徒出門在路上遇到別人，只會自顧自地走掉，「彷彿他們不是人，是野獸，既不主動打招呼，別人向他們致意後也不回禮」，把大家都惹得神經緊張。他接著繼續說，少了以往表示敬意的口頭與肢體語言，貴格會教徒「離開某個地方或走到一旁放鬆時，大家幾乎無法分辨」。這或許是有點奇怪的說法，卻也彰顯出禮節儀式是多麼深植於日常生活規律。大家初次遇到不鞠躬、不脫帽的貴格會教徒，常會以為他們患有精神疾病或喪失行為能力。一六五二年，福克斯努力要跟一位法官說話，對方卻一臉茫然地望向身邊的人，問福克斯「是瘋了還是傻了」，福克斯才終於發覺，自己成了大家盯著看卻又不屑一顧的對象。

當大家把不脫帽、不屈膝的模樣解讀成針對個人的重大侮辱，真正的憤怒往往取代茫然的表情，甚至演變成動粗的情況。一六六三年，班傑明‧弗利（Benjamin Furly）針對貴格會這項良知決策所引起的一些問題，向眾教友提出解決之道，公開表示「伸手、低頭、擁抱與接吻」都「展現出真正的品德」，可以行使，並不會違背貴格會的道德準則。

●本文摘選自創意市集／城邦文化 出版之《白目英格蘭：穿越到16世紀當混蛋，叫罵吃屎、仇女仇富、一言不合就單挑，莎士比亞也無賴的反指標文化攻略》。