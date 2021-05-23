《奇幻圖鑑：不可思議的怪物、神話、傳說》喧鬧鬼與幽浮機場

《奇幻圖鑑：不可思議的怪物、神話、傳說》選摘

文／泰瑞．布雷文頓（Terry Breverton）

喧鬧鬼（選自〈神話中的巨獸、妖怪與恐怖之物〉篇）

喧鬧鬼（Poltergeist）現象在許多文化裡都曾聽聞，過去被歸咎是魔鬼、惡靈、女巫和亡魂在做祟。德文poltern（敲打）與geist（幽靈）兩字的組合是描述包含怪異聲響與物體移動的現象。科學家曾企圖解釋這現象是出於地震或強風等。典型的喧鬧鬼活動包括石頭、塵土和其他小東西如下雨般從天而降；物體被拋擲或移動，其中包括大型家具；出現惡臭味道、響亮噪音與尖叫聲。據說喧鬧鬼會干擾電話和電子設備，還會讓電燈和電器一開一關。有些喧鬧鬼會對人捏、咬、打或甚至性侵。

喧鬧鬼（圖／出自《奇幻圖鑑》）

據說喧鬧鬼通常是在惡作劇，偶爾會有壞心眼，他們製造噪音、移動物品、攻擊人與動物因而暴露蹤跡。筆者本身曾經歷過屋子裡出現松鼠、蝙蝠、鳥和老鼠，覺得許多經驗都可歸因於這些動物製造的噪音。通常這類活動會突然開始和停止，而且經常跟某個人有關。這現象或許會延續幾個小時到幾個月，但有些案例甚至持續好幾年。他們幾乎都是在夜間當某個人出現時發生。這人彷彿是活動的媒介或磁石，通常是20歲以下的女性。

1970年代末期，人們用電腦分析從1800年開始收集到的案例。大約64%涉及小東西的移動；58%是發生在夜間；48%的特徵是敲擊聲；36%涉及大物件的移動；24%持續超過一年；16%特徵是喧鬧鬼與媒介者的交流；還有12% 涉及門窗的開關。最早被記錄下來的喧鬧鬼活動實例之一是在1682年。新罕布夏殖民地大臣李察．張伯倫（Richard Chamberlain）待在新堡（New Castle，當時稱理想島Great Island）的喬治與艾莉絲．華頓小酒館裡。他目睹「利瑟波力亞」（Lithobolia，丟石惡魔）的攻擊。張伯倫在1698年寫的小冊子裡記載「（一隻看不見的手）丟出大小不一的石頭、磚塊和碎磚，其中還夾雜另外東西，例如鎯頭、木鎚、鐵撬、口水和其他器皿，就像突然想使壞一樣，每隔三個月就發生一次。」愛普沃斯（Epworth）喧鬧鬼活動是文件記載最完整的案例，發生在1716年12月的林肯郡愛普沃斯教區牧師公館。衛斯理一家人在兩個月期間都有聽到大聲的敲擊與噪音。根據衛斯理夫人的記錄，有時噪音像是特定人物製造出來的。有一次當她與丈夫走下樓梯時，聽到的噪音就像有個人在他們腳下倒空一大袋錢幣。接下來的聲音就像玻璃瓶「被摔得粉碎」。其他還有跑步、呻吟、門閂被提起數次的聲音。

弗烈德伯特．卡格（Friedbert Karger）博士是來自馬克斯．普朗克學會的兩位物理學家之一，他協助調查德國羅森海姆（Rosenheim）喧鬧鬼事件。這次媒介者似乎是安妮梅莉．史奈德（Annemarie Schneider），十九歲的她於1967年時在羅森海姆當地法律事務所擔任秘書。影片捕捉到電力與電話中斷、一張掛畫在旋轉、燈炮在搖擺（這是第一次有喧鬧鬼活動被拍成影片），以及像是來自電器的奇怪聲音被記錄下來。儘管物理學家、記者與警察密集調查，沒有證據顯示這是騙局。這些作用隨著年輕女孩轉換工作而跟著移動，直到最後漸漸消失，並且不再發生。卡格博士說：「這些實驗對物理學而言是真正的挑戰。我們在羅森海姆案例中所看到的，可能完全顯示出已知物理學無法解釋的一面。」這次現象的目擊者包括了心理玄學家漢斯．班德（Hans Bender）、警方、刑事調查部門、報刊記者與物理學家。

阿雷鎮幽浮機場（選自〈傳說與現實中的神奇之地〉篇）

阿雷鎮幽浮機場（圖／出自《奇幻圖鑑》）

位於法國西南海邊，一個5500人的阿雷鎮在1976年召開一場小鎮會議，會中提供了美食好酒（世界上只有法國人真的知道如何舉辦會議）。歡笑聲中，議會通過一筆總額將近600英鎊的預算去建造世上第一座「幽浮機場」。議會發現機場每年吸引了20,000名遊客，於是在2010年決定增設新的高能見度紅白跑道燈和大型風向袋，以供外星人著陸時判斷之用。2010年九月，在「降落跑道」上舉辦的派對中提供了生蠔與白酒，焦點活動是為跑道上類似飛碟的金屬藝術作品揭幕，根據遊客中心主任克理斯欽．伊斯龐度（Christian Esplandiu）的說法，這麼一來「外星人降落時不會感到孤獨」。一位美國人曾在1980年代寫信給議會，憤怒地抗議雷根總統不願在美國建造同樣的設施。

●本文摘選自好讀出版之《奇幻圖鑑：不可思議的怪物、神話、傳說》