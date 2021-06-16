【出版推薦】皮帕．葛蘭琪／你是完美主義者嗎？

文／皮帕．葛蘭琪（Pippa Grange）

要談論完美主義，在我們的文化裡，有成百上千種模範榜樣。他們登上領獎台、領走獎杯、獲得誇獎，並把自己的成就歸功於完美主義。史蒂夫．賈伯斯（Steve Jobs），史丹利．庫柏力克（Stanley Kubrick）和瑪麗亞．莎拉波娃（Maria Sharapova）等人都談過他們的完美主義。毫無疑問，嚴格的標準──再加上大量的才華（如果不是天才的話），才是他們如此出色的原因。

設下高標準或全力以赴並不是壞事。但是，這和完美主義之間有重要區別。前者的基礎是避免失敗，後者的基礎則是害怕成為失敗者。

前者的驅動力是朝成功邁進，後者的驅動力則是逃離失敗。以我的經驗，逃離失敗的欲望確實也能大幅激勵一個人，也能帶來諸如高標準、紀律和額外努力等影響，以免自己淪為平庸，同時也使機會雷達不斷成長和擴展。

但是，如果你擔心自己成為失敗者，你只會感到頹喪，而非振奮。你會將任何失敗視為個人缺陷。完美主義會帶來嚴厲的自我批評，無止盡的比較和失望，就算你這輩子都沒有輸過也一樣。害怕失敗的心態，只會讓原本把事情做好的過成，變得壓迫又抑鬱。

我已經見識過許多完美主義者的成功。你也很可能會從完美主義中獲得一些成果。學者們不停來回辯證完美主義究竟是好是壞，能發揮作用還是根本毫無益處。但是，他們討論的重點往往是結局和成就的好與壞，而不是對心靈有無幫助和充實與否。

書名：《內在獲勝：別再假裝堅強，讓心理學博士告訴你如何破除恐懼迷思，找回幸福的驅動力》作者：皮帕．葛蘭琪（Pippa Grange）出版社：讀書共和國／潮浪文化出版時間：2021年3月31日

問自己一個重要的問題：是什麼在推動我的完美主義？是害怕失敗嗎？想要達到真正的充實，就必須用目的和熱情來推動完美主義，而不是動用恐懼。

就像所有恐懼的情況，完美主義也不喜歡被攤在陽光下。如果你試著讓完美主義曝光，它就會掙扎扭曲，然後重新包裝自己，讓自己看起來不錯而且很有價值。你會告訴自己完美主義幫助了你應付一切，是完美主義在一路上的督促、讓你達到現在這些成就。但完美主義不會告訴你的是：一路上也不斷讓你的生命消耗殆盡。

●本文摘自讀書共和國／潮浪文化《內在獲勝：別再假裝堅強，讓心理學博士告訴你如何破除恐懼迷思，找回幸福的驅動力》