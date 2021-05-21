何謂「正義」？ 聽聽柏拉圖的哲人政治理想！

文／葛瑞姆・杰拉德（Graeme Garrard）、詹姆斯・伯納・默菲（James Brenard Murphy）

柏拉圖的哲學思想源自蘇格拉底的對話與柏拉圖的戲劇。柏拉圖描述蘇格拉底的審判以《申辯篇》（Apology）最具紀念意義。審判時，蘇格拉底試圖捍衛自己，認為自己並沒有不敬的意思，也沒有汙染雅典青年的心靈，他說哲學對於個人和城邦都是好的。他說：「未經反思的人生不值得活，」如果不把雅典從偏見與無知中喚醒，這個城邦就無法真正興盛起來。蘇格拉底堅信哲學對他深愛的雅典十分重要，被定罪後，他表示自己應該得到獎賞，而不是懲罰，但陪審團卻直接判他死刑。

柏拉圖的對話集中有幫蘇格拉底辯護的內容，也有對哲學涉入政治可能招致危害的警告。柏拉圖肯定哲學會為個人和城邦帶來真實的良善，因為會引領個人信念和公共政策朝著追求真理的方向行進。他認為讓個人和城邦依循沒有根據的信念行事，等於讓他們在錯覺與無知的黑暗中跌跌撞撞。同時，在描述蘇格拉底命運的段落中，柏拉圖也讓大家看到哲學可能對政治圈帶來的危險。政治，尤其是民主政治，必須建築在共享的信念之上；而這些信念獲得一般人共享，又遠遠比這些信念的真實性來得重要。我們希望人民對民主信念報持懷疑嘲諷的態度嗎？人民應該為禁不起哲學檢視的信念而死嗎？辯論是政治重要的一環，但民主制度並不等於一個辯論的社會。政治往往需要決斷力，沒有那個時間去搞哲學討論。即使政治與科學相撞互損，柏拉圖依舊捍衛了兩者的尊嚴。

（圖／Unsplash）

偉大的政治哲學家是否能倖免於他們當代時空的偏見呢？答案是十分肯定的。我們看到孔子和亞里斯多德塑造了聖人的新理想，這些聖人遠高於當時出身尊貴的貴族。柏拉圖在第五本對話集《理想國》（Republic）中創造了一個完全公正的烏托邦社會，再也沒有比這個社會更能和他所處的雅典形成強烈對比的了。柏拉圖說明了公正政體必備的三波革新浪潮。第一波浪潮是提供所有人均等的職涯機會，柏拉圖提倡應鼓勵女人成為學者、運動員、軍人或統治者，雖然實際上女人還要過兩千多才能享有這些機會。他很清楚這些前衛的想法會招致嘲弄與譏諷，在對話集也生動地呈現了這一塊。第二波革新浪潮更加驚人，柏拉圖建議禁止城邦的統治者擁有自己的資產，甚至是家庭，如此一來，統治者才能真正為整個城邦好，而不會偏心自己的財富或子女。統治者應像軍人一樣，只能使用公家財產，他們的子女會待在公家的日托中心，由專業的護理師共同養育、照顧。最後一波浪潮最為聳動，柏拉圖宣稱：「除非統治者都變成哲學家或是由哲學家擔任統治者，否則政治永遠都會是邪惡的。」像其他波浪潮一樣，柏拉圖的哲人政治遭到對話集裡其他角色的訕笑。所有人都同意，哲學家駕馭不了像統治這樣實際的領域，古今皆然。不管這三波革新浪潮有多異想天開，甚至是滑稽可笑，柏拉圖都清楚地表明了：唯有如此激進的方法，才能讓哲學免於政治迫害。或許只有在他的《理想國》裡，蘇格拉底才不會被處死。

書名：《改變世界的政治哲學思考：人類偉大思潮30傑》作者： 葛瑞姆・杰拉德（Graeme Garrard）、詹姆斯・伯納・默菲（James Brenard Murphy）出版社：遠流出版出版時間：2021年4月28日

這部對話集有時名為《理想國》，有時名為《正直之人》（On the JustPerson），因為主題都圍繞著政治倫理，或是公正城邦與正直之人。柏拉圖堅稱必須先有正直的公民，才有公正的城市，但同樣地，必須先有公正的城市，才有正直的公民。那要如何打破這樣的循環呢？柏拉圖堅持每個人十歲起就必須被逐出理想的城市，這樣才能妥當地涵養年輕孩童的靈魂與肉身。唯一好的公民教育，他認為，就是在公正的城市成長。柏拉圖用長篇大論來指出，基本上公義就是「靈魂的各個部分都充分調和」，若我們的靈魂無法調和自身的欲望與理想，那要如何冀望社群和諧呢？在城市落實心中的正義之前，我們必須先成為那個正義。

●本文摘自遠流出版之《改變世界的政治哲學思考》。