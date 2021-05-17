練習「大方」的行為舉止，成為有涵養的大人！

文／加藤惠美子

擅於接受讚美

培養大方性格習慣的第一步，就是培養接受讚美時的舉止。

一受到讚美，就立刻表達謝意與喜悅，絕對不害臊、否認或拒絕。

別謙虛地說什麼「沒有這回事」，而是要坦率對讚美自己的人致意。

你可以回應「真不好意思」、「謝謝您」、「聽您這麼說，我很開心」等，接受對方的讚美。

遇到一旁有後進在的情況，如果能回應「承蒙各位協助」、「大家都很優秀」、「今後會更努力，不拖累大家」等貼心話語，就堪稱優秀。

絕對別說出「每次怎麼都是我被稱讚呢」之類的話。

肯定對方

傾聽對方說話時，請以眼神或笑容回應。因為，笑容能讓對方感覺「我不是你的敵人」。接著，要肯定對方所說的話。

以「原來如此，這也是個辦法」、「的確可能會有那種情況」、「確實如此」等包容態度回答。最好的情況是以讓對方懷抱好感，又不至於招致誤解的一句話來回應。

當然，你也有可能遇到對方輕視你、說話拐彎抹角又或是否定自己的情況。但是我們應該以在任何情況下，都能冷靜面對對方為目標。

就算被小看，也不要被對方激怒，要想成對方並不是針對自己，別放在心上。就算對方否定自己，也要抱持「難免會有這種事」的心態，泰然處之。不論任何事，就是如實接受，就算有時候反省「自己有沒有錯」，也別鑽牛角尖。別以情緒接收對方話語，首先嘗試以「那是對方個人感受」的心情去傾聽。

儘量將別人說的話語往好的方向解釋，即使遭受否定，也可以將其視為一種鼓勵，這或許是種上策。

不膽怯

對於初次體驗的事物或初次造訪的場所，在任何情況下都不膽怯、不抱怨，展現堂堂正正、毅然決然的態度。為了做到這點，不管你遇到任何人，總之就是要大方乾脆地主動先打招呼。

‧ 迎接：「您來啦」、「歡迎」 ‧ 初次見面：「初次見面」、「請多多指教」 ‧ 重逢：「最近好嗎」、「您看起來氣色不錯呢」、「很高興能再見面」 ‧ 其他：「您覺得好嗎」、「您覺得還可以嗎」、「麻煩您了」、「不好意思」

與其想著要說些機靈的話，還不如先慢慢習慣把這些話講得理所當然。如果能學會好好打招呼，行為舉止自然就能堂堂正正。如果對方沒什麼反應，就想成是對方沒注意到，別放在心上。

在宴會等場合上，就算心想「剛剛可能已經打過招呼了」，還是要不時點頭致意。一個微笑就能解決一切，請用這招避免自己記憶混亂而失禮吧。

面對境遇變化時泰然處之

境遇遭逢巨變時──從好的狀態陷入窘境，或是相反過來，從默默無名變得赫赫有名，諸如此類的種種變化──能彰顯出一個人的氣度。

如果經濟、立場等都處於良好的境遇，想做到落落大方並不是件難事；但如果是境遇突變，例如遭遇失勢、破產、生病、離婚等情況的時候呢？這種事可能發生在你我任何人身上。為了能在這種時候冷靜因應，平日先做好心理建設非常重要。當然，周遭對待你的眼光、態度也可能會大為轉變。但即使感受到那樣的變化，也要泰然處之，如實接受。

相反地，諸如事業成功、出人頭地、結婚等，境遇也有大幅好轉的可能性。這種情況下，他人對待你的方式可能又會有所改變。不過，就算感受到對方態度的轉變，也不要跟著改變自己。待人接物不改本色、始終讓人感受到暖意，就能反映出自身的品格。

擺脫競爭意識

每個人各自都有與我們不同的長處，追求的目標也有所不同。即使有值得效法之處，試圖去與其競爭是沒有意思。企圖激起他人間的競爭來從中牟利的人，只不過是在耍手段罷了。

如果你因為想知道自己的程度，而將對方視為競爭對手，也只是白費力氣。好競爭的人最好先專心自我砥礪，與自己競爭，不要輸給自己。

冷漠又自卑的人，較容易抱持強烈的競爭意識。之所以會想反擊，就是企圖讓自己處於優勢。而冷淡強勢的舉止，則是因為他們認為這樣看起來比較「佔上風」，也比較聰明。

但這也只是仿效了某人才養成的習慣。只要有心要改，就能改變。如果想要效法他人，就算會被說是爛好人，我也還是更建議大家去效法那些溫暖的人。

書名：《練習有涵養：讓身心皆美好，優雅大人的201則生活提案》作者： 加藤惠美子出版社：遠流出版出版時間：2021年3月26日

控制自身情緒

注意別在他人面前表現得過度亢奮。高亢的聲調會對自己產生刺激，讓自己陷入亢奮的情緒。如果用低沉的聲音緩緩說話，就能讓情緒維持沉靜。

若有不愉快就讓它過去，不要對此反應過度。如果是信件或訊息，一定要再重新審視，只要刪除那些情緒化的部分，就能平靜下來。

日記的話，寫下來之後就擦掉吧。要是留下來的話，事後再閱讀又會導致情緒被挑撥，萌生厭惡感。如果想減少自己身邊討人厭、不愉快的事物，方法就是讓它「船過水無痕」。

把記錄好事的日記留下來吧。只要努力營造出可以讓自己沉靜下來的環境，自然就能表現得落落大方。

守護名譽與尊嚴

這兩者都是存乎自己內心的價值，任誰都不能侵犯。只要靠自己去守護自己的立足之處，還有在人生中想要守護的東西，就不會失去那些東西，也不會讓名譽與尊嚴遭受侵犯。

首先你必須要能喜歡自己。即使在反省或自我磨鍊之中，也要隨時認同自己、守護自己，這是能讓舉止落落大方的根本之道。

你無時無刻都要誠實面對自己，堅守自尊心。如果更進一步獲得他人或社會認同，也能夠為自己的名譽加分。要感到開心，並珍惜這樣的名譽。

●本文摘自遠流出版之《練習有涵養》。