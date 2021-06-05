【出版推薦】皮帕．葛蘭琪／輸，是留給贏家的禮物

文／皮帕．葛蘭琪（Pippa Grange）

作為人類，我們著迷於成就：無論是我們身體內的肌肉、腦細胞和神經組織，或從生理面激盪出泵浦原理、槓桿原理之力——我們對於從中發現的東西以及藉此創造出的壯舉讚歎不已，甚至在激發出我們追求個人卓越表現的同時，還與整個國家做連結。

也許你是看到田徑場上的驚人成就，才拿出慢跑鞋踏上人行道開始跑步——我承認我就是在倫敦奧運會上看到英國田徑運動員莫．法拉（Mo Farah）以後才去跑步的。又或者你是聽完一場耀眼炫目的出色演唱會後大受感動，重新拾起了吉他。

我們特別喜歡看那些出乎意料的成就。這就是「X音素」（The X Factor）和「美國好聲音」（The Voice）等熱門電視節目的出發點。這些節目的安排是先告訴我們表演者多麼沒沒無聞，或向觀眾展示他們遭遇的逆境。然後接著才是他們走上舞台，張開嘴，美麗嗓音流洩而出的場景。

你可能已經了解到，永無止境地追求自己的潛力也是件好事；你肯定應該希望自己速度更快、成就更高，或變得更強壯或更聰明。你追求的目標也可能具有實用價值：今年如何讓秋海棠花開得更茂盛，或如何提升自己的耐力完成小提琴獨奏。這些追求也可能是來自情緒與心理方面：當你不同意自己的伴侶時，試著去理解對方的觀點；或是在課堂上有自信地表達自己的想法。

但，如此正面的用意有另外一面：你一定是害怕失敗。

從邏輯來看，這很荒謬。我們都能理解，成為贏家的道路上必定會經歷某些失敗。永遠的贏家只是浪漫的神話。有些人可能會讓成功看起來不費吹灰之力，但事實並非如此。

女演員潔西卡．雀斯坦（Jessica Chastain）參加第一次試鏡以前，在洛杉磯待了四年，當時她窮到只能去上免費的瑜伽課。賴瑞．大衛（Larry David）在快四十歲的時候花了一年的時間為《週六夜現場》（Saturday Night Live）編劇，但只播出了一集。他和傑瑞．賽菲爾德（Jerry Seinfeld）一起共同創作同名節目之後，才一炮而紅。 J．K．羅琳的故事更是家喻戶曉，第一本《哈利波特》手稿遭到十二家出版商退件，而如今她已成為傳奇人物。

成功始於嘗試、擴展自我和承受風險，這代表你在過程中無法避免遭遇失敗。而且你會經常失敗。真的：你人生中的每一天也是有贏有輸。

失敗有各種形式。工作上，你可能錯過了升遷機會，或不小心拼錯執行長的名字。在大學裡，你可能考試考得一蹋糊塗或漏答一個考題。在交友軟體上，你花了幾個小時滑手機卻還得不到半個配對，或是發現剛認識的伴侶同時與其他人眉來眼去。

失敗的程度並不重要。重要的是你對失敗徹底檢查一番，重新評估、思考然後向前邁進──也許你會另闢蹊徑，嘗試一條新的路。

這麼做的話，失敗就會變得很有價值。因為它可以讓你了解自己準備不足或不夠熟練的地方。這個過程可能並不容易、也不舒服，但是你可以善加利用這個機會。

面對失敗，最好的態度就是願意失敗的態度。當運動隊伍分析比賽影片時，一名好的教練不會說：「就是這裡，你出包的地方就是這裡。」他會說：「你看到了什麼？告訴我，出了什麼問題？你認為哪裡出錯了？下次再遇到這種情況時，你可以怎麼做？」

經由嘗試和失敗所獲得的直接經驗，才是未來解決問題和跨越障礙的關鍵。這比打混摸魚、指望問題或障礙不會出現更有效。你接受失敗的時間越早、次數越多，你越能勇於面對失敗。當最重要的時刻來臨，你就越有機會避免陷入慌亂。

但，沒有人這樣教我們。我們得到的觀念是，輸或失敗等於一個人「沒有那麼好」。我們認為失敗會降低自己的價值。

書名：《內在獲勝：別再假裝堅強，讓心理學博士告訴你如何破除恐懼迷思，找回幸福的驅動力》作者：皮帕．葛蘭琪（Pippa Grange）出版社：讀書共和國／潮浪文化出版時間：2021年3月31日

這就是恐懼進入並占據你的思想的時刻。如果你相信失敗會使你成為魯蛇，那麼你很有可能完全不敢再去嘗試。你可能已經這麼做了：故意擺爛，讓自己在失敗的代價還沒那麼高時就草草失敗──因為你不想後來才被貼上失敗者的標籤；或是為現在不去嘗試找好藉口：「我太忙了」「我承受不起離職的風險」，這些話（或這些觀點）從你口中說出來以後，只有你自己知道是真正的理由還是藉口。

你真的不該將失敗視為自己的一部分；失敗只是一道你必須破解的關卡。

不過，這並非我們大多數人採納的觀點。我們放大失敗的效果，使它成為我們的人格污點，而不是每日表現的普通指標。這讓我們不願意示弱、表現缺陷，因為我們不想被當成弱者。

輸，是留給贏家的禮物──這才是真相。

●本文摘自讀書共和國／潮浪文化《內在獲勝：別再假裝堅強，讓心理學博士告訴你如何破除恐懼迷思，找回幸福的驅動力》